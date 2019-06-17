Сессия Одесского облсовета: Председателю облсовета предложили уйти в отставку

Спустя 4 месяца депутаты собрались на очередную сессию областного совета. На народных избранников, видимо, подействовала июньская жара - они по несколько раз голосовали за одни и те же вопросы, а также дважды уходили на перерыв.
Председателю Одесского областного совета Анатолию Урбанскому предложили добровольно покинуть пост. Его отставку на очередной сессии инициировали представители фракции "Оппозиционный блок". Основная причина - председатель облсовета все это время работал в лагере бывшего президента Петра Порошенко, который в Одесской области потерпел сокрушительное поражение, получив на выборах лишь 9 процентов голосов. Если ушел Порошенко, то и представитель его партии должен оставить должность и переквалифицироваться в рядового депутата.
Владислав Финик, депутат Одесского облсовета, озвучил требования депутатов:
В свою очередь Анатолий Урбанский обвинил оппозиционера в политическом популизме и продолжил сессию в кресле председателя. Правда, к самой повестке дня приступили лишь спустя два часа после начала заседания. Прибывший на сессию народный депутат Украины Сергей Кивалов был возмущен слабой организацией важнейшего для жизни региона события. Региональный парламент так работать не должен, убежден парламентарий.
Сергей Кивалов, народный депутат Украины, подчеркнул:
К слову, Сергей Кивалов собирался обсудить с депутатами областного совета новую редакцию законопроекта о языковой политике в Украине. Нынешний закон, принятый этой весной - дискриминационный, и народные избранники, работающие в регионах, это хорошо понимают, убежден Сергей Кивалов
Сергей Кивалов, народный депутат Украины, в частности, отметил:
Повестка дня продвигалась крайне медленно. Некоторые имущественные и бюджетные вопросы выставляли на голосование по несколько раз. Например, не раз депутаты пытались уволить с должности директора Художественного музея Александра Ройтбурда. Тщетно. Пожалуй, главное решение сессии - приостановка программы обладминистрации по выплате денежной помощи. Председатель облсовета заявил, что сейчас есть проблемы важнее, а к выплате матпомощи вернутся осенью, когда будут обработаны все заявления. Не все депутаты облсовета поддержали Анатолия Урбанского в этом решении.
Виталий Свичинский, депутат Одесского облсовета, рассказал:
Таким образом, жители Одесской области недополучили 51 миллион гривен, тысячи заявлений остались без ответов. Напомним, в марте данные социальные выплаты политическими экспертами считались подкупом избирателей в пользу тогдашнего президента Петра Порошенко. Порошенко не выиграл, деньги не распределены.