Сессия Одесского облсовета: Председателю облсовета предложили уйти в отставку

Спустя 4 месяца депутаты собрались на очередную сессию областного совета. На народных избранников, видимо, подействовала июньская жара - они по несколько раз голосовали за одни и те же вопросы, а также дважды уходили на перерыв.

Председателю Одесского областного совета Анатолию Урбанскому предложили добровольно покинуть пост. Его отставку на очередной сессии инициировали представители фракции "Оппозиционный блок". Основная причина - председатель облсовета все это время работал в лагере бывшего президента Петра Порошенко, который в Одесской области потерпел сокрушительное поражение, получив на выборах лишь 9 процентов голосов. Если ушел Порошенко, то и представитель его партии должен оставить должность и переквалифицироваться в рядового депутата.

Владислав Финик, депутат Одесского облсовета, озвучил требования депутатов:

Пришла пора уходить. Я, Анатолий Игоревич, предлагаю вам красивый, благородный и достойный выход: сейчас напишите заявление о своем уходе, пока не было официально в рамках регламента инициирована процедура принудительного вас смещения с должности. Сделайте благородный, красивый, логичный поступок. Вы как представитель Порошенко напишите заявление. Есть первый заместитель, который может вести сессию и провести все злободневные вопросы, которые есть в зале.

В свою очередь Анатолий Урбанский обвинил оппозиционера в политическом популизме и продолжил сессию в кресле председателя. Правда, к самой повестке дня приступили лишь спустя два часа после начала заседания. Прибывший на сессию народный депутат Украины Сергей Кивалов был возмущен слабой организацией важнейшего для жизни региона события. Региональный парламент так работать не должен, убежден парламентарий.

Сергей Кивалов, народный депутат Украины, подчеркнул:

Я, честно говоря, расстроился. Я был чуть-чуть удивлен такой организацией работы областного совета. Я оченьмногих депутатов знаю. Они активные, знающие. Но нужно объединить их всех. Нужно поставить правильные вопросы для того, чтобы их можно было обсуждать. Но, организации никакой. Всё зависит от руководителя. Не зря классики говорили: отдельный скрипач сам управляет собой, а оркестр нуждается в дирижере. Областному совету нужен хороший дирижер.

К слову, Сергей Кивалов собирался обсудить с депутатами областного совета новую редакцию законопроекта о языковой политике в Украине. Нынешний закон, принятый этой весной - дискриминационный, и народные избранники, работающие в регионах, это хорошо понимают, убежден Сергей Кивалов

Сергей Кивалов, народный депутат Украины, в частности, отметил:

Вот я послушал и увидел своими глазами, и услышал, что депутаты обсуждают вопрос на русском языке. И я хотел предложить депутатам областного совета, чтобы они включились в процесс обсуждения закона “О русском языке и языках нацменьшинств”. Это должно исходить от нас. От сессии городского совета, областного совета. Думал, посоветуюсь с коллегами. В кулуарах общался - все говорят За. Но не дошло до рассмотрения этого вопроса, не дошло до того, что я хотел поприветствовать депутатов областного совета. Это издержки избирательного процесса.

Повестка дня продвигалась крайне медленно. Некоторые имущественные и бюджетные вопросы выставляли на голосование по несколько раз. Например, не раз депутаты пытались уволить с должности директора Художественного музея Александра Ройтбурда. Тщетно. Пожалуй, главное решение сессии - приостановка программы обладминистрации по выплате денежной помощи. Председатель облсовета заявил, что сейчас есть проблемы важнее, а к выплате матпомощи вернутся осенью, когда будут обработаны все заявления. Не все депутаты облсовета поддержали Анатолия Урбанского в этом решении.

Виталий Свичинский, депутат Одесского облсовета, рассказал:

33 тысячи заявлений уже обработано, будем продолжать работать, потому что заявления поступили, согласно закону, мы должны их обрабатывать и отправлять на выплаты. Сейчас депутатами облсовета сняты соответствующие средства. Ответственность переходит в наш зал. Я надеюсь, Анатолий Игоревич, что мы вернемся осенью к этой программе...Программа социальной защиты населения принята на год.

Таким образом, жители Одесской области недополучили 51 миллион гривен, тысячи заявлений остались без ответов. Напомним, в марте данные социальные выплаты политическими экспертами считались подкупом избирателей в пользу тогдашнего президента Петра Порошенко. Порошенко не выиграл, деньги не распределены.