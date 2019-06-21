В Одессе состоялся отборочный этап вокального конкурса «Песни у моря»

В Одессе состоялся отборочный этап третьего вокального конкурса "Песни у моря", который объединяет творческих людей со всех уголков страны. Дебют конкурса состоялся в 2017 году по инициативе почетного гражданина Одессы и области, народного депутата Украины Сергея Кивалова.

Сергей Кивалов, народный депутат Украины, так рассказывает об условиях конкурса:

Здесь и украинские песни, здесь и одесские песни. И лучшие, вот сегодня отборочный тур, полуфинал будет где-то через дней 10. Мы ежегодно проводим эти конкурсы. Огромное количество детей, которые принимают участие. Вот центр культуры он, вроде бы, создан для студентов. Нет, студенты только 20%, остальные все дети. Мы объединяем детей. Наиболее талантливых детей, и они приходят в стены нашего университета, и они чувствуют себя по-другому. Некоторые выходят впервые на сцену, они волнуются. Мы их учим. Они оттачивают свое мастерство, вот у нас на сцене оттачивают, потом мы выводим их на площадку Ротонды Горсада. Они так каждые выходные там находятся, и это очень здорово. Мы так выявляем наши таланты.

Конкурс является не коммерческим. Принять участие в вокальном соревновании может каждый желающий. Среди конкурсантов - сольные исполнители, художественные коллективы и ансамбли. Со сцены звучали песни разных времен, стилей и жанров. Лирические вокальные композиции менялись ритмичными песнями. В этом году конкурс побил собственный рекорд. Бороться за победу пришли сотни конкурсантов. Оценивать лучших из лучших - было не легко.

Ольга Слуцкая, директор Центра культуры Одесской Юракадемии:

Сегодня отборочный тур. Он оценивается по двум основным критериям - это вокал и, конечно же, артистизм. Сегодня у нас рекордное количество номеров - это 50 номеров. Это ансамбли, дуэты, квартеты, конечно же, солисты.

Некоторые конкурсанты имеют опыт выступления на большой сцене. Непринужденная атмосфера и поддержка родных лучше помогают справиться с волнением. На конкурс приходят даже совсем юные. Возрастные ограничения для участников отсутствуют.

Татьяна, участница конкурса «Песни у моря»:

Я не волновалась, все было хорошо, мне понравился концерт. Я выбрала свою песню, потому что она очень хорошая, зажигательная и очень красивая.

Далее участников ждет полуфинал конкурса, который состоится 22 июня, в субботу, в Ротонде Городского сада. А лучшие из лучших будут соревноваться за победу в финале, который традиционно пройдет на базе отдыха в Затоке непосредственно у моря. Выступление конкурсантов будет оценивать профессиональное жюри. В прошлом году в его состав вошла победительница телепроекта «Шанс», основатель академии искусств «Muza Production», член жюри международных конкурсов, аспирантка Одесской юридической академии, популярная певица VALEVSKAYA. А также солистка Одесского национального академического театра оперы и балета Екатерина Цымбалюк. Кроме этого, выступления участников также оценивал аспирант Одесской юракадемии, победитель конкурса «Рассмеши комика» и финалист всеукраинского проекта «Лига смеха» Юрий Степанец.

Анна Владова, участница конкурса «Песни у моря»:

Я участвовала во многих вокальных конкурсах. В том числе я недавно вернулась с большого вокального проекта "Голос дети". Но хочу сказать, что у нас в Одессе тоже очень много классных вокальных конкурсов, так же как песни у моря. Я здесь принимаю участие только первый год. Но здесь очень крутая вокальная атмосфера, все очень творческие. Я знаю, что будет очень крутой финал, когда мы поедем в Затоку, если я пройду. Вот, я очень жду финал.

Мирослава Юнчик, Участница конкурса «Песни у моря»:

Этот конкурс очень атмосферный. Здесь накаленная обстановка, но, в тоже время, он очень располагает. Много сильных конкурсантов, но они не теряют надежд.

Победителей конкурса «Песни у моря» ждут ценные призы и подарки, среди которых бесплатная запись песни на профессиональной студии, отдых на базе в Затоке и многое другое. Отметим, что также продолжается конкурс «Пою о тебе я, Одесса моя», который проходит по инициативе и поддержке народного депутата Украины Сергея Кивалова. Финал традиционно состоится в День рождения города, 2 сентября в Ротонде Городского сада.