В Одессе состоялся отборочный этап вокального конкурса «Песни у моря»

В Одессе состоялся отборочный этап третьего вокального конкурса "Песни у моря", который объединяет творческих людей со всех уголков страны. Дебют конкурса состоялся в 2017 году по инициативе почетного гражданина Одессы и области, народного депутата Украины Сергея Кивалова.
Сергей Кивалов, народный депутат Украины, так рассказывает об условиях конкурса:
Конкурс является не коммерческим. Принять участие в вокальном соревновании может каждый желающий. Среди конкурсантов - сольные исполнители, художественные коллективы и ансамбли. Со сцены звучали песни разных времен, стилей и жанров. Лирические вокальные композиции менялись ритмичными песнями. В этом году конкурс побил собственный рекорд. Бороться за победу пришли сотни конкурсантов. Оценивать лучших из лучших - было не легко.
Ольга Слуцкая, директор Центра культуры Одесской Юракадемии:
Некоторые конкурсанты имеют опыт выступления на большой сцене. Непринужденная атмосфера и поддержка родных лучше помогают справиться с волнением. На конкурс приходят даже совсем юные. Возрастные ограничения для участников отсутствуют.
Татьяна, участница конкурса «Песни у моря»:
Далее участников ждет полуфинал конкурса, который состоится 22 июня, в субботу, в Ротонде Городского сада. А лучшие из лучших будут соревноваться за победу в финале, который традиционно пройдет на базе отдыха в Затоке непосредственно у моря. Выступление конкурсантов будет оценивать профессиональное жюри. В прошлом году в его состав вошла победительница телепроекта «Шанс», основатель академии искусств «Muza Production», член жюри международных конкурсов, аспирантка Одесской юридической академии, популярная певица VALEVSKAYA. А также солистка Одесского национального академического театра оперы и балета Екатерина Цымбалюк. Кроме этого, выступления участников также оценивал аспирант Одесской юракадемии, победитель конкурса «Рассмеши комика» и финалист всеукраинского проекта «Лига смеха» Юрий Степанец.
Анна Владова, участница конкурса «Песни у моря»:
Мирослава Юнчик, Участница конкурса «Песни у моря»:
Победителей конкурса «Песни у моря» ждут ценные призы и подарки, среди которых бесплатная запись песни на профессиональной студии, отдых на базе в Затоке и многое другое. Отметим, что также продолжается конкурс «Пою о тебе я, Одесса моя», который проходит по инициативе и поддержке народного депутата Украины Сергея Кивалова. Финал традиционно состоится в День рождения города, 2 сентября в Ротонде Городского сада.