Одесская Юракадемия подписала договор о сотрудничестве с Государственным бюро расследований

Уже второй год Национальный университет «Одесская юридическая академия» проводит научно-практические конференции совместно с Государственным бюро расследований. Первая конференция состоялась еще в 2018 году, до начала официальной деятельности ГБР, на ней поднимались актуальные на тот период вопросы – по усовершенствованию законодательства, подбору кадров. Сейчас новый орган уже начал действовать, и есть уже первые результаты, вопросы, пожелания. И главное – есть уже первая большая победа: 15 мая 2019 года был принят законопроект, на основе которого будут созданы оперативные подразделения в ГБР.

Целью сегодняшней конференции является выработка стратегии оказания реальной – кадровой и консалтинговой - помощи вновь созданному структурному образованию. С первого дня возглавляет новый правоохранительный орган Роман Михайлович Труба. Сегодня он – почетный гость Одесской Юракадемии и участник конференции.

Роман Труба многократно подчеркнул, что бюро часто обращается за помощью к ученым – преподавателям нашего вуза при принятии решения о разработке законодательства, регламентирующего организацию деятельности ГБР. Наши специалисты подготовили для Бюро много научных заключений. Кроме того, еще одно направление сотрудничества – это то, что Нана Мезеновна Бакаянова, заведующая кафедрой организации судебных, правоохранительных органов и адвокатуры НУ «ОЮА», является членом научно-консультационного совета при Государственном бюро расследований.

Наиболее значимым моментом стало подписание во время открытия конференции договора о сотрудничестве.

Сегодня – историческое событие. Мы подписали договор между Национальным университетом «Одесская юридическая академия» и Государственным бюро расследования. Еще 19 лет назад в переходных положениях Конституции Украины было зафиксировано, что нужно создавать специальный орган, который будет расследовать преступления, совершаемые высшими должностными лицами в органах государственной власти. 19 лет ничего не делали, и еще два года после этого присматривались, раскачивались, создавали «сырой» закон. Я знаю, что он «сырой». Его нужно тщательно дорабатывать. Мы внесли некоторые изменения, и 16 числа я поддержал это направление. Самое важное – что после создания Государственного бюро расследования другие правоохранительные органы не должны заниматься дублирующей деятельностью. А у нас насоздавали десятки органов, каждый из которых стремится принять участие в этой работе. Нужно привести эту деятельность в соответствие нормам Конституции и действующему законодательству. И вот сегодня мы отрабатываем этот механизм. Разумеется, основополагающим вопросом является кадровый. И с сегодняшнего дня вступил в силу договор о подготовке нашим вузом кадров для ГБР. Сегодня мы являемся единственным вузом в Украине, имеющим своего рода госзаказ на подготовку специалистов требуемого уровня. В какой бы государственный орган мы ни направляли своих выпускников – они всегда проходят необходимые тестирования и демонстрируют соответствие квалификационным требованиям, потому что уровень подготовки наших студентов очень высок. Более того, у нас хорошая материальная база для тестирования кандидатов в детективы - у нас несколько детекторов пятого поколения, один из которых находится в Киеве, а два – у нас, в Одессе. В рамках работы по подбору кадров мы протестировали уже около ста человек из числа направленных к нам кандидатов, и оказалось, что около 30% из них указали в своих анкетах искаженные данные. Это ли не реальная помощь уже на старте? Сегодня мы еще раз продемонстрировали директору Бюро, что наша материальная база соответствует требованиям подготовки кадров самого высокого уровня. Ведь хороший оперативник – он должен знать материальную часть оружия, должен уметь стрелять, знать правила применения оружия – мы готовим таких специалистов. В течение года будущие детективы занимаются именно этой работой у нас в стрелковом тире – применение оружия, боевая подготовка. То есть, мы готовим настоящих специалистов для этой новой службы, и я рад, что сегодня мы нашли полное взаимопонимание с Государственным бюро расследований.

- сказал президент НУ «ОЮА» Сергей Кивалов

Также на открытии конференции присутствовала исполняющая обязанности губернатора Одесской области Светлана Николаевна Шаталова.

Мы сегодня слышали о шагах, которые намерен предпринять Президент Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Васильевич Кивалов. Это очень решительные и амбициозные намерения, как и все проекты Сергея Васильевича, которые он успешно осуществляет. Очень важно совмещать теорию и практику, ведь когда мы имеем смещение в сторону либо только теории, либо практики, мы не можем комплексно и системно подходить к вопросам расследования преступлений, к вопросам справедливости и законности – это те вещи, которых давно ждет наше общество. Наши сегодня наши следователи используют устаревшие, не побоюсь этого слова, нормами, хотя наш мир сегодня интерактивен, и методы дознания, как и методы сбора доказательной базы, неуклонно прогрессируют, мы должны соответствовать нормам современности и использовать новейшие мировые методики. Украина абсолютно точно должна вносить изменения в устаревшие нормативно-правовые акты, чтобы доказательства, собранные в процессе следственной работы, получали должную правовую оценку и служили базой для вынесения справедливых судебных решений.

- говорит Светлана Шаталова.

Традиционно, почетных гостей «угощали» экскурсией по самым топовым местам Юракадемии. Это – научная библиотека, крупнейшая в Украине, Музей редкой книги, стрелковый тир и Музей оружия.

Мы сегодня еще раз убедились, что уникальная материальная база, созданная в Национальном университете «Одесская юридическая академия», дает возможность выпускать специалистов, готовых использовать непосредственно на практике полученные теоретические знания. Я сегодня увидел, что на значительной части экспонатов есть отметка, что это – из коллекции Сергея Васильевича. И я не ошибусь, если скажу, что все, что мы сегодня увидели, - результат его инициативы, его работы, его стремлений. Чем больше таких людей – профессиональных, ответственных, тем скорее наша Украина будет обустраиваться и становиться современной.

- подчеркнул директор Государственного бюро расследований Роман Труба.

Отметим, что во время своего визита Директор Государственного бюро расследований Роман Труба встретился с выпускниками - магистрами и всех пригласил на работу, сказав, что двери ГБР для них всегда открыты.