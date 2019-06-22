В Одессе провалилась попытка клонирования Сергея Кивалова

Это вам не слезоточивая сказочка о неудачном клонировании британскими учеными бедной овечки Долли, а леденящая душу детективная история с далеко идущими последствиями и грандиозными замыслами политических афер!

И так, обо всем по порядку. Читателю, неискушенному в грязных политтехнологических трюках, необходимо пояснить, что «клонирование» кандидата — это регистрация на мажоритарном округе никому не известного кандидата с фамилией и именем, а иногда даже и отчеством, удивительным образом совпадающим с именем кандидата-фаворита. Цель проста - ввести избирателей в заблуждение, чтобы люди по ошибке отдали бы свои голоса «клону». Таким вот незамысловатым образом производится настоящее хищение голосов избирателей у фаворита выборной гонки.

В нашу редакцию попали документы, подлинность которых не вызывает сомнение, а они в свою очередь приоткрывают завесу неизвестности, кто за всем этим может стоять, кто заинтересован оттянуть голоса у лидера гонки, надеясь получить хоть какой-то шанс пройти в Верховную Раду от «новой» команды.

Сначала злополучный Петр Браила, а именно этот человек был выбран злоумышленниками для операции «клонирование», шёл на контакт и говорил, что организатором «клонирования» является один из кандидатов, приближенных к «новым лицам политики», а потом, как по команде скрылся, выключил все телефоны, и по месту прописки его обнаружить не удалось. Кстати необходимо отметить, что документы Петра Браилы до сих пор находятся в органах регистрации актов гражданского состояния.

Вот профиль на запрещённой в Украине социальной сети В-контакте Петра Браилы.

Кто является прямым выгодополучателем от аферы с переименованием Браилы догадаться нетрудно.

По информации источника в Центральной избирательной комиссии всего было около 25 попыток зарегистрировать однофамильца Кивалова с пропиской в Луганской, Винницкой, Николаевской областях. Когда эти попытки провалились, видимо решили сделать не просто однофамильца, а стопроцентного «клона».

По иронии судьбы мошенники пытались нанести удар по инициатору борьбы с «кандидатами-двойниками», то есть их чистыми клонами и однофамильцами, на украинских выборах. Именно Сергей Кивалов стал автором законопроекта №10256 от 25.04.2019 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения применению «грязных избирательных технологий» во время избирательного процесса», в результате принятия которого это позорное явление, подрывающее зачатки демократии в нашей стране безвозвратно, ушло в прошлое. И вот 11 июня 2019 года ЦИК поддержала инициативу народного депутата и внесла важное уточнение относительно того, какую именно информацию должны указывать о себе кандидаты в народные депутаты Украины для проведения их регистрации. В частности, теперь «если кандидат в депутаты менял ко дню выдвижения кандидатом в депутаты фамилию или отчество, в автобиографии указываются все предыдущие фамилии, имена и отчества, а также дата таких изменений». Решение хоть и не поставило окончательный заслон на пути мошенников, но все же сделало решительный шаг в этом направлении.

Представители штаба реального, а не клонированного Сергея Кивалова направили запросы в правоохранительные органы относительно законности действий аферистов. В результате поднятой огласки пока удалось избежать регистрации «клона». Однако на других округах перспективы выборов не такие радужные. Как стало известно, политическому клонированию уже массово подвергнуты такие известные депутаты как Фурсин, Гончаренко, Климов, Барвиненко и многие другие.

Очень неприятно констатировать, что «новые команды» пользующиеся колоссальным кредитом доверия у народа стали пополняться всякого рода проходимцами, не брезгующими ничем ради получения вожделенной власти. Команды «новые», а методы «старые». Берут большие сомнения, что грязные технологии приведут их к результатам, так как народ требует и будет голосовать совершенно по другим принципам! Приморский район знает Сергея Кивалова по реальным делам и знает не один год. Вряд ли мелкие жулики и проходимцы всех мастей, смогут составить достойную конкуренцию Сергею Кивалову – вот и идут на разные ухищрения. На то они и аферисты!