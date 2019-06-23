Сергей Кивалов поздравил медработников города с профессиональным праздником

В прошлом году Одесский областной клинический медицинский центр отметил свое 95-летие. Далеко не каждый житель поймет, о каком медицинском учреждении города идет речь. Ведь для одесситов этот один из символов города навсегда останется Больницей водников.
Много изменений претерпел центр за эти годы: с 2000 года потерял ведомственную принадлежность, став коммунальным учреждением, собственностью Областного совета. Противостоял произволу чиновников, отражал многочисленные атаки, защищая свою целостность. Именно сюда в один из июньских дней приехал народный депутат Украины Сергей Кивалов, чтобы поздравить коллектив с Днем медицинского работника.
Сотрудники больницы не без гордости утверждают, что вряд ли можно найти одесскую семью, которой хоть раз не оказывали бы здесь медицинскую помощь.
– уверен Сергей Кивалов.
По случаю профессионального праздника медиков Сергей Кивалов вручил награды и почетные грамоты. Несколько работников получили подарки – персональные компьютеры. А главный врач медучреждения Вадим Шухтин был удостоен Почетного ордена за заслуги Международного гуманитарного университета.
– сказала главная медсестра центра Светлана Губарева.
Ее поддержала начмед больницы Алла Сверчкова:
На примере больницы водников можно наглядно увидеть медицинскую реформу в действии. Отечественная система здравоохранения планомерно уничтожается, а то, что еще сохранилось, скоро придет в негодность. При таком положении дел скоро некому и некого будет лечить. Обеспокоенность выражает и Главный врач КУ «Одесский областной клинический медицинский центр» Вадим Шухтин:
Клинический медицинский центр рассчитан на триста коек. Сегодня здесь работает около семисот сотрудников, которые ежедневно принимают жителей города и области, всего около десяти тысяч пациентов в год. В знаменитом ожоговом отделении спасают взрослых и детей со всей Одесской области. В центре обслуживают людей, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, беженцев из ближнего и дальнего зарубежья, участников АТО, семьи переселенцев.
– говорит начмед больницы Алла Сверчкова.
Но заведующего травматологическим отделением Александра Чатковского положение дел в родном медицинском учреждении совсем не радует:
Поэтому приходится как-то выживать. Что-то приобретается за счет спонсоров, что-то – за счет собственных средств. Сами сотрудники делают ремонт своих кабинетов. Каждый год в областное управление здравоохранения медики направляют список необходимой аппаратуры и оборудования. Но на это все и заканчивается. Оборудование очень дорогое, разводят руками чиновники. В свое время на средства пароходства для больницы водников был приобретен артроскоп, первый в Одессе. Но прошли годы, аппарат морально устарел, потом и вовсе сломался. Когда появится новый артроскоп, никто сказать не может. И где взять рентгеновский аппарат, позволяющий работать в операционной по современным стандартам, не говорят. Врачи были бы рады использованному прибору. который значительно дешевле. Но бюджетное здравоохранение не позволяет осуществлять закупки б/у оборудования. Замкнутый круг получается.
Многие опытные врачи больницы имеют научные степени и с удовольствием передают свой опыт молодому поколению. Не так давно Областным медицинским центром был заключен договор о сотрудничестве с Медицинским институтом Международного гуманитарного университета. Теперь студенты этого вуза проходят здесь медицинскую практику. А скоро на базе больницы должны появиться кафедры этого вуза. Как отметила главная медицинская сестра Светлана Губарева, студенты Медина МГУ выгодно отличаются от других: дисциплинированные, ответственные, трудолюбивые. И это сотрудничество непременно будет продолжаться.
Сергей Кивалов в разговоре с сотрудниками центра отметил, что давно назрела острая необходимость в страховой медицине, в глобальных переменах в здравоохранении. Пережить затяжной период может помочь предложенная им новая система управления – создание совместной университетской клиники. Это позволило бы в 2-3 раза повысить зарплату медицинским работникам, наладить модернизацию технической базы.
– заметил Александр Чатковский.
Празднование дня медицинского работника продолжилось в стенах Одесской юридической академии. Здесь по приглашению народного депутата Украины собрались руководители, главные врачи медицинских учреждений города Одессы и области. А именно - руководство и работники Центров первичной медико-санитарной помощи Одесского городского совета, детских городских поликлиник, городской студенческой поликлиники, детского консультативного диагностического центра, стоматологических клиник, городской больницы № 5, городской клинической инфекционной больницы, родильных домов, городского противотуберкулезного диспансера, Одесского городского центра здоровья, центра неотложной медицинской помощи, а также департамента здравоохранения Одесского городского совета. Сергей Кивалов отметил высокий профессионализм медицинских работников, поблагодарил за их нелегкую работу и вручил почетные награды и ценные подарки. В этот день для гостей был организован праздничный концерт.
Сергей Кивалов, в своей приветственной речи, сказал:
Дорогие медицинские работники! Сегодня по случаю Вашего профессионального праздника я хочу поблагодарить Вас за то, что несмотря ни на какие трудности, в эти сложнейшие для нашей страны времена Вы остаётесь в своей профессии, которая к сожалению, так мало оплачивается, Вы остаётесь в нашей стране и Вы остаётесь верны клятве Гиппократа и своим пациентам, за жизнь и здоровья которых боретесь каждый день! То, что Вы делаете в своей работе неоценимо! Я искренне желаю крепкого здоровья Вам и Вашим пациентам, понимания со стороны родных и близких и достойной оплаты Вашего труда! Как минимум я буду делать, всё от меня зависящее, чтобы Ваша зарплата и условия работы были достойными и чтобы повернуть вспять эту губительную, я бы даже сказал античеловеческую медицинскую реформу! Позвольте в честь Вашего профессионального вручить Вам награды за Ваше самоотверженное служение обществу, за Ваш высокий профессионализм и за Ваше доброе сердце! Пусть они станут для Вас тем признанием, которое будет вдохновлять Вас развиваться в профессии и делать отечественную медицину ещё лучше!
Начальник департамента здравоохранения Одесского городского совета Елена Якименко отметила, что Сергей Кивалов на протяжении десятков лет поддерживает медицинские учреждения города и непосредственно медицинских работников. Об этом говорят многочисленные депутатские запросы за законопроекты, внесенные парламентарием в Верховную Раду.
Кроме этого, Сергей Кивалов выступил перед руководителями медучреждений с инициативой присвоить звание Героя Украины погибшей медсестре Юлии Никите, которая ценой собственной жизни спасла более 50 человек по время пожара в психиатрической больнице города. Такое предложение было поддержано абсолютно всеми присутсвующими.
Во время всеобщей паники медицинская сестра Юлия Никита не растерялась, не испугалась, она выносила на себе людей из охваченного огнём здания, она понимала, что многие пациенты - это люди в очень преклонном возрасте, они испытывают трудности с передвижением и самим им не выбраться, если бы она не вынесла их, они бы погибли, став заложниками пожара и своего беспомощного состояния. Ценой своей жизни она спасла жизни многих людей – вынесла из дыма и огня на улицу. Она погибла как герой и я считаю, что будет справедливым посмертно присвоить этой бесконечно милосердной, храброй женщине, пожертвовавшей собой ради жизней нескольких десятков других людей звание Героя Украины. Мы должны помнить о подвиге ради сохранения жизни пациентов, о том, что она была Человеком с большой буквы.
Отметим, что по инициативе народного депутата Украины действует социальная программа по предоставлению бесплатной стоматологической помощи незащищенным категориям граждан. Высококвалифицированную медицинскую помощь пенсионеры, малообеспеченные и переселенцы получают на базе двух ультрасовременных стоматологических клиник Международного гуманитарного университета.