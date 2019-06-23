Сергей Кивалов поздравил медработников города с профессиональным праздником

В прошлом году Одесский областной клинический медицинский центр отметил свое 95-летие. Далеко не каждый житель поймет, о каком медицинском учреждении города идет речь. Ведь для одесситов этот один из символов города навсегда останется Больницей водников.

Много изменений претерпел центр за эти годы: с 2000 года потерял ведомственную принадлежность, став коммунальным учреждением, собственностью Областного совета. Противостоял произволу чиновников, отражал многочисленные атаки, защищая свою целостность. Именно сюда в один из июньских дней приехал народный депутат Украины Сергей Кивалов, чтобы поздравить коллектив с Днем медицинского работника.

Сотрудники больницы не без гордости утверждают, что вряд ли можно найти одесскую семью, которой хоть раз не оказывали бы здесь медицинскую помощь.

Для многих одесситов больница водников в советское время была одним из лучших лечебных учреждений в стране. Но распался Союз, рассыпался флот, было ликвидировано Черноморское морское пароходство. Вы претерпели такие жернова, и, слава Богу, что выжили. Однако, к великому сожалению, больница водников сегодня – обыкновенное «коммунальное учреждение». Денег на ремонт нет, на новое оборудование нет, да что там, на оплату коммунальных услуг нет. Областной совет выделяет скромные средства на зарплату. Остались потрясающие врачи, с опытом, знаниями, хороший медперсонал, осталось еще неплохое лечение. Все держится только на энтузиазме. Больнице водников нужно уйти от прежней системы коммунального учреждения и вернуть свою былую славу.

– уверен Сергей Кивалов.

По случаю профессионального праздника медиков Сергей Кивалов вручил награды и почетные грамоты. Несколько работников получили подарки – персональные компьютеры. А главный врач медучреждения Вадим Шухтин был удостоен Почетного ордена за заслуги Международного гуманитарного университета.

Труд у нас тяжелый, и люди заслужили благодарности и награды. Мы довольны, что Сергей Васильевич пришел поздравить нас в этот день. Нас заинтересовало его предложение. Мы хотим работать, хотим, чтобы работала наша больница, хотим лечить больных.

– сказала главная медсестра центра Светлана Губарева.

Ее поддержала начмед больницы Алла Сверчкова:

Услышать добрые слова о нашем лечебном учреждении из уст Сергея Кивалова – это очень лестно. Мы надеемся на дальнейшее взаимное сотрудничество. В той ситуации, в которой мы оказались, нам очень хочется верить, что нам удастся существовать дальше. А получить в подарок персональный компьютер, прекрасный ноут-бук для начмеда очень важно. Ведь эта должность не только врачебная, но и административная. Спасибо Сергею Васильевичу за внимание к нашему труду и к нашему учреждению.

На примере больницы водников можно наглядно увидеть медицинскую реформу в действии. Отечественная система здравоохранения планомерно уничтожается, а то, что еще сохранилось, скоро придет в негодность. При таком положении дел скоро некому и некого будет лечить. Обеспокоенность выражает и Главный врач КУ «Одесский областной клинический медицинский центр» Вадим Шухтин:

Материально-техническая база – самое «больное место» у всех государственных лечебных учреждений. Врачи владеют современными методиками. Но работать приходиться на оборудовании, закупленном много лет назад, еще в советское время.

Клинический медицинский центр рассчитан на триста коек. Сегодня здесь работает около семисот сотрудников, которые ежедневно принимают жителей города и области, всего около десяти тысяч пациентов в год. В знаменитом ожоговом отделении спасают взрослых и детей со всей Одесской области. В центре обслуживают людей, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, беженцев из ближнего и дальнего зарубежья, участников АТО, семьи переселенцев.

Мы – многопрофильное медицинское учреждение. Мы гордимся нашим центром хирургии желчевыводящих путей, которой руководит профессор Борис Запорожченко, врач выдающихся профессиональных способностей. Врачи центра занимаются острыми панкреатитами и панкреонекрозами и имеют хорошие показатели. У нас сильная гинекология. Мы гордимся своим травматологическим отделением, ориентированном на эндопротезирование крупных суставов. Результаты радуют.

– говорит начмед больницы Алла Сверчкова.

Но заведующего травматологическим отделением Александра Чатковского положение дел в родном медицинском учреждении совсем не радует:

Прежнюю систему здравоохранения у нас разрушили, а взамен ничего не создали. Мы выживаем на остатках советской системы здравоохранения. Медицина требует реформирования, а новая реформа здравоохранения заводит нас в тупик. Нам нужно привести в порядок корпуса. Условия пребывания пациентов и персонала должны быть комфортными. Чтобы соответствовать современным стандартам, нужна соответствующая материально-техническая база. Для этого нужны немалые финансовые вливания. С нас требуют выполнения стандартов, но средств для этого не выделяют. Бюджетная система финансирования этого не предполагает.

Поэтому приходится как-то выживать. Что-то приобретается за счет спонсоров, что-то – за счет собственных средств. Сами сотрудники делают ремонт своих кабинетов. Каждый год в областное управление здравоохранения медики направляют список необходимой аппаратуры и оборудования. Но на это все и заканчивается. Оборудование очень дорогое, разводят руками чиновники. В свое время на средства пароходства для больницы водников был приобретен артроскоп, первый в Одессе. Но прошли годы, аппарат морально устарел, потом и вовсе сломался. Когда появится новый артроскоп, никто сказать не может. И где взять рентгеновский аппарат, позволяющий работать в операционной по современным стандартам, не говорят. Врачи были бы рады использованному прибору. который значительно дешевле. Но бюджетное здравоохранение не позволяет осуществлять закупки б/у оборудования. Замкнутый круг получается.

Многие опытные врачи больницы имеют научные степени и с удовольствием передают свой опыт молодому поколению. Не так давно Областным медицинским центром был заключен договор о сотрудничестве с Медицинским институтом Международного гуманитарного университета. Теперь студенты этого вуза проходят здесь медицинскую практику. А скоро на базе больницы должны появиться кафедры этого вуза. Как отметила главная медицинская сестра Светлана Губарева, студенты Медина МГУ выгодно отличаются от других: дисциплинированные, ответственные, трудолюбивые. И это сотрудничество непременно будет продолжаться.

Сергей Кивалов в разговоре с сотрудниками центра отметил, что давно назрела острая необходимость в страховой медицине, в глобальных переменах в здравоохранении. Пережить затяжной период может помочь предложенная им новая система управления – создание совместной университетской клиники. Это позволило бы в 2-3 раза повысить зарплату медицинским работникам, наладить модернизацию технической базы.

Думаю, вариант сотрудничества, который предложил Сергей Васильевич, – это шанс, чтобы выжить и работать на хорошем уровне. Этот человек – созидатель, оставляющий после себя добрый след и добрые дела в городе. Приятно, что Сергей Васильевич нашел время в своем плотном графике и уделил нам время, поздравив сотрудников больницы с профессиональным Днем медиков.

– заметил Александр Чатковский.

Празднование дня медицинского работника продолжилось в стенах Одесской юридической академии. Здесь по приглашению народного депутата Украины собрались руководители, главные врачи медицинских учреждений города Одессы и области. А именно - руководство и работники Центров первичной медико-санитарной помощи Одесского городского совета, детских городских поликлиник, городской студенческой поликлиники, детского консультативного диагностического центра, стоматологических клиник, городской больницы № 5, городской клинической инфекционной больницы, родильных домов, городского противотуберкулезного диспансера, Одесского городского центра здоровья, центра неотложной медицинской помощи, а также департамента здравоохранения Одесского городского совета. Сергей Кивалов отметил высокий профессионализм медицинских работников, поблагодарил за их нелегкую работу и вручил почетные награды и ценные подарки. В этот день для гостей был организован праздничный концерт.

Сергей Кивалов, в своей приветственной речи, сказал:

Медицина – одна из важнейших сфер жизни государства, ведь лишь ту страну можно назвать благополучной, правовой, социальной, где каждый человек, вне зависимости от его достатка может получить своевременную квалифицированную медицинскую помощь. Наш Основной закон – Конституция Украины гарантирует каждому право на бесплатную медицинскую помощь. И эту статью Конституции никто не отменял по сей день, да только вот самой бесплатной медицины уже давно и в помине нет. Медицинская реформа, проводимая сейчас в нашей стране, ничто иное, как попытка полностью развалить отечественную государственную медицину. Я говорю попытка, потому что уверен: мы сможем отменить эту убийственную реформу и вернуть гражданам Украины их конституционное право на бесплатную медицинскую помощь, а врачам создать достойные условия работы на родине. Реформа, проводимая исполняющей обязанности министра здравоохранения Супрун уже привела к тому, что тысячи врачей уехали в поисках лучших условий заграницу и многие и сейчас продолжают уезжать - наша страна теряет самых лучших, самых компетентных специалистов, кроме того, молодёжь сейчас не заинтересована идти работать в государственные медицинские учреждения, потому что единственное к чему привела эта реформа – это увеличение нагрузки на врачей, а обещанных зарплат в 30 тысяч гривен, которыми всех так заманивали в самом начале реформы, никто так и не увидел.

Дорогие медицинские работники! Сегодня по случаю Вашего профессионального праздника я хочу поблагодарить Вас за то, что несмотря ни на какие трудности, в эти сложнейшие для нашей страны времена Вы остаётесь в своей профессии, которая к сожалению, так мало оплачивается, Вы остаётесь в нашей стране и Вы остаётесь верны клятве Гиппократа и своим пациентам, за жизнь и здоровья которых боретесь каждый день! То, что Вы делаете в своей работе неоценимо! Я искренне желаю крепкого здоровья Вам и Вашим пациентам, понимания со стороны родных и близких и достойной оплаты Вашего труда! Как минимум я буду делать, всё от меня зависящее, чтобы Ваша зарплата и условия работы были достойными и чтобы повернуть вспять эту губительную, я бы даже сказал античеловеческую медицинскую реформу! Позвольте в честь Вашего профессионального вручить Вам награды за Ваше самоотверженное служение обществу, за Ваш высокий профессионализм и за Ваше доброе сердце! Пусть они станут для Вас тем признанием, которое будет вдохновлять Вас развиваться в профессии и делать отечественную медицину ещё лучше!

Начальник департамента здравоохранения Одесского городского совета Елена Якименко отметила, что Сергей Кивалов на протяжении десятков лет поддерживает медицинские учреждения города и непосредственно медицинских работников. Об этом говорят многочисленные депутатские запросы за законопроекты, внесенные парламентарием в Верховную Раду.

Кроме этого, Сергей Кивалов выступил перед руководителями медучреждений с инициативой присвоить звание Героя Украины погибшей медсестре Юлии Никите, которая ценой собственной жизни спасла более 50 человек по время пожара в психиатрической больнице города. Такое предложение было поддержано абсолютно всеми присутсвующими.

В этом году День медика был омрачён трагедией в Одесской областной психиатрической больнице, которая унесла жизни 6-ти человек и по которой скорбила вся Одесса. Я считаю, что правоохранительные органы должны провести объективное расследование данной трагедии с целью справедливого наказания виновных, чтобы подобные случаи больше никогда не повторились снова, а семьи погибших и пострадавших должны получить всестороннюю помощь от города и государства.

Во время всеобщей паники медицинская сестра Юлия Никита не растерялась, не испугалась, она выносила на себе людей из охваченного огнём здания, она понимала, что многие пациенты - это люди в очень преклонном возрасте, они испытывают трудности с передвижением и самим им не выбраться, если бы она не вынесла их, они бы погибли, став заложниками пожара и своего беспомощного состояния. Ценой своей жизни она спасла жизни многих людей – вынесла из дыма и огня на улицу. Она погибла как герой и я считаю, что будет справедливым посмертно присвоить этой бесконечно милосердной, храброй женщине, пожертвовавшей собой ради жизней нескольких десятков других людей звание Героя Украины. Мы должны помнить о подвиге ради сохранения жизни пациентов, о том, что она была Человеком с большой буквы.

Отметим, что по инициативе народного депутата Украины действует социальная программа по предоставлению бесплатной стоматологической помощи незащищенным категориям граждан. Высококвалифицированную медицинскую помощь пенсионеры, малообеспеченные и переселенцы получают на базе двух ультрасовременных стоматологических клиник Международного гуманитарного университета.