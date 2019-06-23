Сергей Кивалов поздравил моряков с профессиональным праздником

День моряка можно без преувеличения назвать праздником для всех одесситов, ведь в каждой одесской семье обязательно есть человек, посвятивший свою жизнь морской стихии. На протяжении всей истории Одесса славилась своими моряками, и по сегодняшний день наши специалисты считаются одними из лучших в мире: согласно данным Международной морской организации каждый 6-й моряк в мире – украинец. И учитывая множество случаев угрозы жизни и здоровью морякам-подфлажникам, несколько лет назад на базе Юридической клиники был открыт Центр помощи морякам и их семьям. ​Дорогие моряки, примите мои самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником! Пусть в плавании вас непременно сопровождает удача и любовь ваших родных, а Господь оберегает от всех бед!

- написал на своей официальной странице в Facebook народный депутат Украины Сергей Кивалов.