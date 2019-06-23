 
Информация к новости
  • Просмотров: 101
  • Дата: Сегодня, 12:26
Сегодня, 12:26

Сергей Кивалов поздравил моряков с профессиональным праздником

Категория: Первая полоса / Новости

Сергей Кивалов поздравил моряков с профессиональным праздником

 

 

 

 

 

 

 

 

День моряка можно без преувеличения назвать праздником для всех одесситов, ведь в каждой одесской семье обязательно есть человек, посвятивший свою жизнь морской стихии. На протяжении всей истории Одесса славилась своими моряками, и по сегодняшний день наши специалисты считаются одними из лучших в мире: согласно данным Международной морской организации каждый 6-й моряк в мире – украинец. И учитывая множество случаев угрозы жизни и здоровью морякам-подфлажникам, несколько лет назад на базе Юридической клиники был открыт Центр помощи морякам и их семьям. ​Дорогие моряки, примите мои самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником! Пусть в плавании вас непременно сопровождает удача и любовь ваших родных, а Господь оберегает от всех бед!
- написал на своей официальной странице в Facebook народный депутат Украины Сергей Кивалов.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.



Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать