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  • Дата: Сегодня, 16:57
Сегодня, 16:57

Сергей Кивалов: «В родном городе мы порядок наведем сами, без посторонней помощи»

Категория: Первая полоса / Новости

Сергей Кивалов: «В родном городе мы порядок наведем сами, без посторонней помощи»

 

 

 

 

 

Сегодня посетил Малиновский районный суд города Одессы для того, чтобы ознакомиться с ходом заседания дела, имеющего большое значение для города и страны. Заседание было открытым, и каждый, кто хотел на него попасть, имел такую возможность, зайдя с утра в зал судебного заседания. А если у кого-то возникло желание дешевого пиара, в таком случае, конечно, можно кричать, что его не пустили. Так, заезжий гастролер, вместо того чтобы вернуться в Грузию, где на него заведено 5 уголовных дел, решил снова всколыхнуть наш миролюбивый город громкими популистскими заявлениями. Саакашвили, уровень доверия к которому в Одессе ниже нуля, если бы реально хотел попасть на заседание и внести свою лепту в объективность его проведения, мог бы это сделать, как и все небезразличные граждане. Однако, как всегда, предпочел отсидеться в кустах. Поэтому настоятельно рекомендую данному субъекту не устраивать очередной цирк в Одессе, а ехать в Грузию и заниматься политическими гастролями там. В родном городе мы порядок наведем сами, без посторонней помощи,
 - написал на своей официальной странице в Facebook народный депутат Украины Сергей Кивалов.



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