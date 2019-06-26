Народный депутат Сергей Кивалов встретился с жителями старых дворов Одессы

Встреча народного депутата Сергея Васильевича Кивалова с жителями Приморского района прошла во дворе дома № 80 по улице Новосельского. Депутат рассказал о своей законотворческой деятельности, а также отчитался о работе на округе, что является его главной обязанностью. Основное внимание Сергей Кивалов уделяет социальной защите самых незащищенных категорий населения: детей, пенсионеров, инвалидов, ветеранов войны - как на законодательном, так и на местном уровне.

Сами жители поделились с депутатом наболевшим: рассказали о проблемах старого жилого фонда, к которому относятся большинство домов Приморского района. Дырявые крыши, облупленные стены, залитые водой подвалы – с этим приходится сталкиваться практически всем жильцам старых домов. К проблемам жителей дома № 80 по улице Новосельского прибавились еще и старые наружные лестницы, которые соединяют между собой этажи с открытыми галереями. Из-за сточной воды, которая течет через дырявую крышу, они давно пришли в негодность. Кроме того, неудобства доставляют владельцы нежилых помещений первого этажа, которые разместили внутри двора большие промышленные кондиционеры. Они создают шум и дополнительно нагревают воздух в итак закрытом дворе-колодце.

Народный депутат заверил, что согласно обращению жителей, ремонтные работы в этом дворе начнутся уже через неделю, на что из бюджета города уже выделены средства.

Пообщаться с народным депутатом пришли и жильцы соседних домов. Экс-депутат городского совета Мария Коржнева 20 лет живет в доме № 78 по улице Новосельской. Она рассказала, что этот дом является памятником архитектуры. За это время в порядок был приведен только фасад, а двор, который, как правило, скрыт от посторонних глаз, давно нуждается в капитальном ремонте.

Думаю, что это единственно возможный вариант спасти памятник архитектуры который нужен городу, поэтому я обратилась с просьбой к Сергею Васильевичу Кивалову, и я уверена, что он поможет. Я знаю, что он - почетный гражданин города Одессы и он всегда помогает, он проводит большую работу, старается для людей, поэтому будем надеяться, что наш дом и наш двор приведет в порядок.

- отметила Мария Коржнева.

В этом доме жильцы также страдают от владельцев нежилых помещений. Как рассказал жилец дома Виктор, владельцы фирмы, которая расположена на первом этаже, установили перед въездом юнипаркеры, что делает невозможным парковку самим жильцам дома.

Не меньше проблем и в доме напротив, № 75, который также является памятником архитектуры. Жительница дома Валентина Анатольевна рассказала, что зданию уже более 100 лет. Последний раз капитальный ремонт там делался в 1961 году. А последний раз при чистке подвала нашли мину, которая пролежала там с 1943 года. Через подвальное помещение проходит городская теплотрасса, из-за того, что вода не течет по старым водостокам, подвал постоянно затапливает, а влага и сырость неблагоприятно сказывается на всем доме.

При встрече с Сергеем Киваловым, я рассказала ему все проблемы нашего дома. И я надеюсь, что он все-таки примет это во внимание, и я думаю, что он нам поможет.

- отметила Валентина Анатольевна.

По словам Сергея Кивалова старый фонд Одессы должен находиться под парламентским контролем. В городском бюджете катастрофически не хватает средств на восстановление таких памятников архитектуры, поэтому необходимо привлекать государственные субвенции.

Я еще раз убедился, что народный депутат Украины должен работать и большую часть своего времени проводить в округе, должен быть в каждом дворе, и не перед выборами, а постоянно там находиться. Эти дома нужно постепенно ремонтировать, надо создавать одесское лобби и делать все для того, чтобы выделяли денежные средства из бюджета. Я думаю, что нам удастся в этот раз сформировать это лобби, и мы сможем постепенно заходить в каждый двор и разрешить те проблемы, которые существуют. Это и крыши, и фасады, и штукатурка. Такое нам наследство досталось, и если мы еще несколько лет будем управлять так, как управляли до этого, думаю, что многих памятников архитектуры мы в Одессе просто не досчитаемся.

- подытожил встречу Сергей Кивалов.

Через неделю народный депутат намерен еще раз побывать во дворе дома № 80 по улице Новосельского и проверить ход начала ремонтных работ.