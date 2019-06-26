Коллектив предприятия «Одесстрой» поддержал кандидатуру Сергея Кивалова для выдвижения в народные депутаты нового созыва.

Вы все очень хорошо знакомы с народным депутатом Сергеем Киваловым, он постоянный кандидат от нашего, 135 округа. Вот уже практически 20 лет, как мы доверяем Сергею Васильевичу отстаивать наши интересы в парламенте, и ни разу он не подвел нас. Сегодня мы поговорим о будущих планах, сможем задать нашему депутату волнующие нас вопросы, рассказать о проблемах,

– обратился к залу директор предприятия «Одесстрой» Борис Малик.

На встрече Сергей Кивалов отчитался о проделанной за истекающую каденцию работе. Народный депутат прежде всего отметил, что развитие строительства в городе – одна из актуальных для него тем, так как он сам строил много объектов, крайне необходимых Одессе и одесситам.

Знаете, меня называют в парламенте неудобным депутатом, так как я не голосовал и, уверяю вас, не буду голосовать за те проекты, которые наносят вред стране и ее гражданам. Но при этом я и самый активный депутат в парламенте по количеству поданных для рассмотрения законопроектов. И это не случайно, потому что я не принадлежу к тем, кто думает о своей будущей жизни за границей, а забочусь о собственной стране, рассчитывая жить только здесь. Я не имею недвижимости за рубежом и не представляю себе жизни в другой стране, в другом городе. Я вообще отношусь к тем, кто уважает традиционные ценности, а не гонится за модой. Женат я вот уже сорок лет, очень доволен своей семьей и ничего в этом смысле менять не собираюсь. А вот в нашей стране, чтобы нам с вами комфортно было в ней жить, поменять надо многое. И напрасно говорят многие, что ничего сделать нельзя, каждый на своем месте может сделать ему посильное. По крайней мере, если он стремится к этому и не жалеет своих сил и, что немаловажно, средств. Да, строительная отрасль за это время была загнана в угол, вы это знаете лучше меня, и строить было сложно. Но вот вам цифры: сегодня Национальный университет «Одесская юридическая академия» занимает сорок пять тысяч квадратных метров площади. Это целый город, и все это государственная собственность. Мы даем нашим студентам в Национальном университете «Одесская юридическая академия» и в Международном гуманитарном университете правовое и гуманитарное образование, говорят, что лучшее в стране. И при этом мы не забываем, что у нас в стране есть категория незащищенных граждан, которые по своим доходам не могут обеспечить себя самым необходимым в жизни. К сожалению, сегодня к этой категории принадлежат прежде всего люди, которые отработали на государство тридцать, сорок, а то и больше лет, а теперь их пенсия превратилась в жалкие гроши. Но мы стараемся помогать им, как можем,

– подчеркнул Сергей Кивалов.

Он напомнил о нескольких социальных программах, созданных на базе Национального университета «Одесская юридическая академия» и силами сотрудников, преподавателей и студентов Международного гуманитарного университета.

Одним из самых востребованных проектов является создание консультационной Юридической клиники, где люди могут получить бесплатную правовую помощь, и это наглядно показывает статистика. Так, на прием для получения юридической консультации ежедневно приходят 20, а то и 30 человек. При этом не все они являются жителями Приморского района и даже Одессы.

Если приезжают люди из других районов, разве можем мы им отказать? Нет, конечно, мы их принимаем. А бывает и так, что из других регионов страны приезжают. Вот недавно приехал человек из Николаева, объяснил, что слышал про наш проект и приехал специально сюда, чтобы получить квалифицированный совет. А ведь сегодня услуги адвокатов очень дороги и действительно дешевле заплатить за билет и добраться до Одессы, чем получить квалифицированную юридическую помощь у себя дома. Да, мы никому не отказываем, принимаем всех. А как может быть иначе? Я ведь не скажу человеку, уезжайте, мол, обратно, наша клиника создавалась только для жителей Приморского района,

– подчеркнул депутат.

Еще одним востребованным проектом является оказание специалистами Медицинского института Международного гуманитарного университета бесплатной стоматологической помощи малообеспеченным и пожилым людям. Желающих получить квалифицированную помощь немало, в день в стоматологической клинике принимают до 20 человек.

Люди трудились, отдали свои силы государству, а оно их бросило, и они теперь не могут получить элементарную медицинскую помощь, такого ни в одной развитой стране нет. Об этом мы обязательно будем говорить в парламенте, медицинская реформа, которую внедрила в нашей стране небезызвестная всем Ульяна Супрун, это безобразие, и это нужно исправлять. Но что делать пока пожилым людям, как им жить? И мы стараемся своими силами поддержать их, оказать услуги, в которых они нуждаются. У нас в планах запустить в Международном гуманитарном университете лечебный факультет. Тогда обязательно будем лечить, наши студенты и преподаватели не откажутся от работы в этом проекте, наоборот, они рады помочь, так что мы обязательно это сделаем,

– сказал Сергей Кивалов.

Не меньшим успехом пользуются бесплатные курсы по обучению пожилых людей работе на компьютере. За несколько лет на курсы пришли учиться более 2,5 тысяч человек, причем самого разного возраста, от пятидесяти до восьмидесяти и более лет.

Уникальным проектом можно назвать и строительство новой, современной школы. Проект запустили в 2014 году, в нынешнем году школу сдают в эксплуатацию.

В 2014 году вы помните, что было? Когда мы решили строить школу, нам говорили, вы что, не понимаете, какое время? А какое время? Учиться всегда надо. Если мы не будем учить свою молодежь, с кем мы останемся в будущем? Мы заложили самую современную школу в стране. Там все, что нужно, чтобы отлично учиться и чувствовать себя прекрасно, удобные классы, спортзал, бассейн, кафе. Мы назвали ее Международной академической школой Одессы, и эта школа будет принимать детей Приморского района, немного оставим мест и для других районов. Еще раз скажу – образование, которое получают наши дети, молодежь, это очень важно. И мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы систему образования не уничтожили,

– отметил депутат.

Сергей Кивалов напомнил о том, в каком бедственном положении находилась в свое время система среднего специального образования – профтехучилища. По сути среднее специальное образование, которое стремились получить в том числе и те, кто потом поступал в вуз, было в стране уничтожено.

В Европе до 40 процентов тех, кто потом поступает в высшие учебные заведения, проходят через профтехучилища. И это правильно. Молодой человек получает специальность, делает свой выбор не торопясь, все хорошо обдумав. В нашей стране умники решили, что не надо нам ПТУ. Но мы сумели сохранить среднее образование, теперь на базе наших вузов работают колледжи, мы готовим рабочих специалистов, токарей, плиточников, швей, закройщиц и многих других. Сегодня такого плана умения на вес золота, нет учебных заведений, где бы их готовили. Я считаю, что систему ПТУ необходимо возродить, и все буду делать для того, чтобы донести это до правительства,

– подчеркнул депутат.

Парламентарий напомнил также, что в Национальном университете «Одесская юридическая академия» и Юридическом колледже обучается более 200 детей-сирот. Ежемесячно ребята получают дополнительную Президентскую стипендию, не из госбюджета, а от университета. Кроме того, студенты обеспечиваются бесплатными местами в общежитиях, талонами на питание, учебниками, книгами и всем необходимым для успешной учебы. В профтехучилищах, входящих в состав НУ «ОЮА», учится около 60 процентов детей с ограниченными возможностями и детей-сирот.

Сергей Кивалолв вспомнил также произошедшую недавно в Одессе трагедию, пожар, который охватил отделение №7 Центра психического здоровья. Тогда медсестра Юлия Никита, не думая о себе, снова и снова заходила в охваченное пожаром здание, и выносила оттуда беспомощных людей. Всего Юлия Александровна Никита вынесла на своих руках 52 больных человека и погибла сама.

Это и есть настоящий героизм, и я считаю, что государство просто обязано присвоить Юлии Александровне Никите, простой медсестре, совершившей настоящий подвиг в мирное время, звание Героя Украины. Она достойна этого. Мы выступили с такой инициативой и будем добиваться результата,

– подчеркнул депутат.

Он напомнил об истории одессита, моряка Андрея Новичкова, который попал в Иранскую тюрьму по ложному обвинению и был приговорен к смертной казни. Сегодня Андрей новичков дома, в Одессе, работает в колледже Юракадемии.

Сергей Кивалов коснулся и многих болезненных для страны вопросов.

Скажите мне, как так можно было управлять страной, чтобы всего за несколько лет до такой степени повысились тарифы? Вы вдумайтесь только – плата за газ увеличилась в 11 раз, отопление – в 7 раз, коммунальные услуги – в 9 раз. А размер пенсий при этом катастрофически упал. Если в 2014 году пенсия составляла в эквиваленте 112 долларов, то теперь не превышает 50 долларов. И конца этому всему не видно! А закон о языке? Законопроект Кивалова-Колесниченко был принят с соблюдением всех международных норм и устраивал граждан нашей очень разной по своему национальному составу страны, был согласован в Венецианской комиссии. Ничьих прав не ущемляли, просто давали каждому возможность пользоваться в быту, дома, в семье тем языком, к которому человек привык с детства, на котором мыслит. И что же? Закон поспешили отменить, причем сделали это довольно топорно. Придрались к формальностям и провели через парламент другой закон, нарушающий права граждан Украины. Разве примут жители Донецка и Луганска тот закон, который нам с вами навязывают? Нет, такого не произойдет никогда. Так для чего это делается? Мы стремимся объединить, «сшить» эту страну, а не нагнетать конфликт, как это делают другие. Да, к сожалению, проблем в нашем государстве очень много, и все решить в одночасье не получится. Но надо делать все, чтобы их оптимизировать и именно этим я намерен заниматься. Я скажу вам так – я иду не от партии, я иду от одесситов и буду стремиться делать для Одессы все самое лучшее. Вот построил лучшие вузы, лучшую школу, еще задумали построить детский сад, тоже лучший, – поделился своими планами Сергей Кивалов.

К депутату обратился начальник СМУ-9 предприятия «Одесстрой» Александр Антонов. Он попросил парламентария уделить особое внимание законодательству в области архитектуры. Александр Антонов пожаловался на то, что бесконечные проверки чиновников не дают людям работать и тормозят процесс строительства.

Парламентарий ответил, что знает все проблемы строительного дела не понаслышке и очень хорошо понимает, насколько сейчас сложно работается в отрасли. И если одесское предприятие до сих пор работает в нынешних тяжелых условиях, то в этом заслуга не правительства, а руководителя предприятия и его трудового коллектива. Он заверил собравшихся, что будет уделять этому вопросу должное внимание.

Все мы знаем Сергея Васильевича Кивалова, его отношение ко многим вопросам, знаем, как он умеет работать и добиваться своего. Думаю, что выражу общее мнение, сказав, что наш коллектив единодушно поддерживает нашего кандидата для выдвижения в народные депутаты нового созыва,

– резюмировал Борис Малик.