 
Информация к новости
  • Просмотров: 195
  • Дата: Сегодня, 06:10
Сегодня, 06:10

Сергей Кивалов поздравил сограждан с Днем Конституции Украины

Категория: Первая полоса / Новости

Сергей Кивалов поздравил сограждан с Днем Конституции Украины

 

 

 

 

 

Сегодня Конституция Украины отмечает свой 23-й День рождения. За это время Основной Закон государства претерпел множество изменений, оставаясь при этом фундаментом правовой системы Украины. Конституция является историческим завоеванием нашего народа, однако, к большому сожалению, сегодня игнорирование принципиальных норм законодательного акта наивысшей силы стало обыденностью. 
Мы, граждане Украины, должны сохранить принципы, отраженные в Конституции! Неукоснительное соблюдение положений Конституции Украины должно быть повсеместным и неоспоримым, только так мы добьемся счастливого будущего для родной страны,
 – написал на своей официальной странице в Facebook народный депутат Украины Сергей Кивалов.


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.



Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать