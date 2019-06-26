Сергей Кивалов поздравил сограждан с Днем Конституции Украины

Сегодня Конституция Украины отмечает свой 23-й День рождения. За это время Основной Закон государства претерпел множество изменений, оставаясь при этом фундаментом правовой системы Украины. Конституция является историческим завоеванием нашего народа, однако, к большому сожалению, сегодня игнорирование принципиальных норм законодательного акта наивысшей силы стало обыденностью.

Мы, граждане Украины, должны сохранить принципы, отраженные в Конституции! Неукоснительное соблюдение положений Конституции Украины должно быть повсеместным и неоспоримым, только так мы добьемся счастливого будущего для родной страны, – написал на своей официальной странице в Facebook народный депутат Украины Сергей Кивалов.