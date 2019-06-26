Сергей Кивалов поздравил сограждан с Днем Конституции Украины

Мы, граждане Украины, должны сохранить принципы, отраженные в Конституции! Неукоснительное соблюдение положений Конституции Украины должно быть повсеместным и неоспоримым, только так мы добьемся счастливого будущего для родной страны,
Категория: Первая полоса / Новости
Мы, граждане Украины, должны сохранить принципы, отраженные в Конституции! Неукоснительное соблюдение положений Конституции Украины должно быть повсеместным и неоспоримым, только так мы добьемся счастливого будущего для родной страны,