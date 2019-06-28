В Одессе стартовал 5-й велопробег «Бачу! Можу! Допоможу!»

Благотворительный веломарафон «Бачу! Можу! Допоможу!» призван разрушить стереотипы о незрячих людях. Велопробег на велосипедах тандемах, где на вторых местах крутят педали незрячие люди, проходит в Украине уже пятый год. В этот раз участников марафона принимает Одесса. Финиш состоялся на Думской площади. Поддержку мероприятию оказал народный депутат Украины Сергей Васильевич Кивалов, который также принял участие в пробеге.

Мы впервые проводим такой велопробег в Одессе, принимаем участников из других городов. Все они очень активные, и им нужна всяческая поддержка. И очень важно создавать хотя бы элементарные условия для людей с ограниченными возможностями. Мы договорились с организаторами о предоставлении нашей студенческой базы отдыха Национального университета «Одесская юридическая академия» в Затоке, где все участники смогут провести ночь. У одесситов большое сердце, и каждый из нас на каком-то этапе будет поддерживать участников проблема и стараться делать все для того, чтобы подтвердить, что Одесса самый гостеприимный город в нашей стране,

- отметил Сергей Кивалов.

Длится марафон будет восемь дней – с 28 июня по 5 июля. Участники проедут через Маяки, Вилково, Белгород-Днестровский и Затоку.

Мы очень благодарны, что одесская громада нас поддержала, и в частности Сергей Васильевич Кивалов предоставив нам ночевку бесплатно в Затоке с 4 по 5 июля. Это наша последняя ночь по маршруту и некоторые другие моменты были организованы благодаря Сергею Васильевичу. Для нас важно, что нас поддерживают люди такого значения как Сергей Васильевич, это означает, что, когда дело дойдет до решения более глобальных вопросов, он не забудет о таких людях как мы,

- поделилась координатор велопробега, журналист украинского радио «Одесса» Светлана Стрельцова.

Одесситка Светлана Кучурнюк все пять лет существования велопробега принимает участие в качестве штурмана.

Каждый раз езжу с новыми пилотами. В этом году еду с Сергеем, с которым мы уже участвовали два года назад. Мне нравится такой вид спорта, мне нравится движение. Спасибо большое за участие в нашей жизни, для нас, незрячих, это весомое, значимое действием, что мы можем где-то ездить,

- поделилась Светлана.

Павел из Черкасс потерял зрение в 16. До этого очень активно занимался велоспортом. Год назад, когда узнал о велопробеге «Вижу! Можу! Допоможу!» снова решил сесть за педали.

Я снова, почувствовал себя как в своей тарелки. Кроме того, путешествие на велосипеде – это очень дешевый туризм. За год путешествий на велосипеде я побывал в таком количестве населенных пунктов, сколько я за всю жизнь не был,

- поделился Павел.

Его напарник Виктор Швец из Киева признался, что впервые выезжает на такую длинную дистанцию, но он уверен, что благодаря опытному штурману, хоть и незрячему, все пройдет отлично.

До этого мы были знакомы лишь заочно, но, как оказалось, у нас есть много знакомых. Парень очень давно увлекается велоспортом, давно ездит на тандеме. У него есть в Черкассах постоянный инструктор, напарник, поэтому я больше у него учусь. Намного интереснее ездить в паре, пробовать работать в паре,

- поделился Виктор.

Велосипедист из Мукачево Павел Райко специально взял отпуск, чтобы помочь людям, которые не видят. О велопробеге он узнал из социальных сетей.

Еще хочу осуществить свою мечту – увидеть места, где еще не был. И хочу поблагодарить всех, кто помог в организации такого длительного пробега, всех, кто поддерживает,

- отметил Павел.

По словам участника пробега, велоэксперта Дмитрия Волошенкова, марафон «Вижу! Можу! Допоможу!» продолжает цикл больших веломероприятий, таких как «Одесская велосотка», и велоралли «Жажда», которыми уже известна Одесса и Область. А благодаря поддержке инициативы народным депутатом Сергеем Киваловым удалось решить многие организационные вопросы.

Мероприятие продолжает хорошую традицию, которая была положена Сергеем Васильевичем Киваловым в его первую депутатскую каденцию – это поддержка людей с ограниченными возможностями и в целом поддержка спорта. Думаю, что для одесситов не секрет, сколько молодежи занимается на спортивных площадках и в Национальном университете «Одесская юридическая академия», и в спортивном комплексе на 8-й станции Большого Фонтана, поэтому, я думаю, что в целом это значительно обогатит и спортивную, и культурную жизнь города и области, и станет дополнительным фактором поддержки Сергея Васильевича как кандидата в народные депутаты по 135 избирательному округа Приморского района,

- отметил Дмитрий Волошенков.

В пробеге также принимали участие и выпускники Национального университета «Одесская юридическая академия», окончившие вуз много лет назад.

Я помню, когда они у нас учились. Это были лучшие студенты, одни из самых активных. И сегодня они хорошие специалисты. Ко мне обратились с просьбой, чтобы я внес законопроект в Верховную Раду, чтобы создать элементарные условия для учебы и для работы людей с проблемами зрения. Они тоже работают, тоже учатся, тоже являются членами нашего общества, и к ним должны быть соответствующее отношение,

- отметил Сергей Кивалов.

Финишируют участники велопробега 5 июля в 15:00 на территории мемориала 411-й батареи.