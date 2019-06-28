Известные одесситы сошлись в битве за симпатии горожан

Конкурс за звание «влиятельного одессита» продолжается, но пятерка лидеров, похоже, уже определилась. Среди 100 влиятельных одесситов этого года лидирующие места занимают Сергей Кивалов и Геннадий Труханов. Высокий авторитет в глазах одесситов именно этих политиков может уже считаться определенным феноменом с учетом того, что многие годы самые влиятельные силы Украины не перестают оскорблять, унижать и мазать черными красками образ и одного и другого. И уже, пожалуй, не понять, кто из двоих вызывает у этих сил большую ненависть. Тем, не менее, одесситы из раза в раз отдают предпочтение этим деятелям и на всякого рода официальных выборах, и на подобных этому конкурсу, опросах. Третье место в иерархии симпатий занимает совсем не политик, и даже не житель нашего города известный сатирик Михаил Жванецкий. К традиционным симпатиям, которые испытывают горожане к «Почетному гражданину Одессы», возможно, добавилось и впечатление от его демарша, когда в этом году он отказался принимать награду из рук Владимира Путина.

Четвертое и пятое места занимают представители местного бизнеса, один из которых уроженец далекой Сирии. Это Борис Кауфман и Аднан Киван.

Пока, борьба за симпатии горожан продолжается и окончательное распределение мест в списке из ста участников состоится, только 14 июля. Правда, имена лидеров симпатий, как кажется, уже известны.