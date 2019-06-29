Выбор Приморского района: за победу в 135 округе поборются 23 кандидата

Приморский район – сердце Одессы. Здесь – исторический центр города со всеми нашими памятниками культуры и архитектуры, воспетыми на языках всего мира.
178 тысяч избирателей проживают в этом районе и 23 кандидата, участвующих во внеочередных выборах в Верховную раду, будут стремиться при помощи различных пиар-технологий завоевать их и голоса.
Однако самые искренние симпатии жителей района - на стороне того из кандидатов, кто ведет работу по благоустройству района, города и региона стабильно и планомерно, а не только в предвыборный период. Давно и прочно утвердилась репутация многолетнего депутата-мажоритарщика от Приморского района Одессы Сергея Кивалова. Уже несколько каденций парламентарий стабильно отрабатывает вотум доверия своих избирателей, подтверждая не словами, а делами свое ответственное отношение к стоящей перед ним задаче – неуклонно улучшать условия жизни своих земляков-одесситов и сограждан-украинцев.
Есть ли альтернатива Сегею Кивалову, представляющему сегодня Приморский район в парламенте, мы спросили у одесситов.
Сергей Кивалов – парламентарий с колоссальным опытом. Десятки лет в Верховной Раде он достойно представлял и представляет сейчас не только Приморский район, а интересы всего города. Именно поэтому одесситы знают: Кивалов – за Одессу!