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  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

Выбор Приморского района: за победу в 135 округе поборются 23 кандидата

Категория: Первая полоса / Новости

Выбор Приморского района: за победу в 135 округе поборются 23 кандидата

Приморский район – сердце Одессы. Здесь – исторический центр города со всеми нашими памятниками культуры и архитектуры, воспетыми на языках всего мира.

178 тысяч избирателей проживают в этом районе и 23 кандидата, участвующих во внеочередных выборах в Верховную раду, будут стремиться при помощи различных пиар-технологий завоевать их и голоса.

Однако самые искренние симпатии жителей района  - на стороне того из кандидатов, кто ведет работу по благоустройству района, города и региона стабильно и планомерно, а не только в предвыборный период. Давно и прочно утвердилась репутация многолетнего депутата-мажоритарщика от Приморского района Одессы Сергея Кивалова. Уже несколько каденций парламентарий стабильно отрабатывает вотум доверия своих избирателей, подтверждая не словами, а делами свое ответственное отношение к стоящей перед ним задаче – неуклонно улучшать условия жизни своих земляков-одесситов и сограждан-украинцев.

Есть ли альтернатива Сегею Кивалову, представляющему сегодня Приморский район в парламенте, мы спросили у одесситов.

Мы за Кивалова будем голосовать!», « Хороший человек», «Он помогает людям социальными программами: очки, зубы,  компьютерные курсы для пенсионеров», «Делает очень много для Юридической академии и для своих студентов. И для города – тоже!», «Смотрите, спортивный комплекс какой построил у моря!», «Я думаю, он хороший хозяин - он так прекрасно все умеет сделать, оборудует стадионы для молодежи и пенсионерам уделяет внимание», «Положительная кандидатура и человек хороший, столько сделал для города – я за него буду голосовать!», «Самый достойный кандидат – вот кому надо было быть президентом!», «Мы его любим!,
 - вот каковы результаты нашего опроса на улицах города.

Сергей Кивалов – парламентарий с колоссальным опытом. Десятки лет в Верховной Раде он достойно представлял и представляет сейчас не только Приморский район, а интересы всего города. Именно поэтому одесситы знают: Кивалов – за Одессу!



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