Встречи с жителями Приморского района продолжаются: многие проблемы одесситов уже на пути к своему решению

Кандидат в народные депутаты Украины по 135 округу Приморского района Сергей Кивалов провел ряд встреч с жителями проспекта Шевченко, улицы Балковской и Молдаванки. Параллельно с общением с местными жителями были организованы праздники для детей. На улице Гагарина собралось более сотни активных жителей, внимание парламентария обратили на проблемы с сухими деревьями и перебоями водоснабжения.

Хорошие деревья здесь, вековые. Но сухостои нужно обрезать. 2 дня назад, как нам рассказали упала ветка. Хорошо, что никто не пострадал. Зелентрест должен обрезать деревья. Их нужно обрезать весной, но весной не допросились. Будем сейчас воздействовать и попросим другую организацию, чтобы приехали сюда и обрезали, - отметил Сергей Кивалов.

Люди остались довольны визитом политика и выразили ему поддержку. По их словам, есть еще много проблемных вопросов, которые следует решать.

Во-первых, очень приятно, что к нам пришёл депутат Сергей Кивалов. Он так выслушивает, тут же решает какие-то проблемы, направляет помощь. Это очень приятно, - делится местная жительница Ирина Искренко.

Мы уже на протяжении 2 лет являемся ОСМД, но даже сегодня легче сказать, что не нужно делать. Потому что нужно делать всё. При чем середина двора у нас решением сессии Горсовета передана на обслуживание Горзелентрестом, - сетует председатель Объединения совладельцев многоквартирного дома Александр Труш.

В тот же день Сергей Кивалов встретился с жителями домов по улице Балковской. Здесь также одесситов беспокоит немало вопросов: это и ремонт межквартальных проездов, и реконструкции детских площадок и подъездов.

Подъезды все нужно ремонтировать. Спортивную площадку мы сделали несколько лет назад, но её практически кто-то разобрал, повыкручивали болты, теперь её нужно ремонтировать, сделали футбольное поле, но его постигла та же участь, что и площадку - всю сетку разорвали, теперь нужно тоже ремонтировать. Двор большой, здесь много детей, много жителей, и, как и в каждом дворе есть серьезные проблемы,

- комментирует Сергей Кивалов.

Двор, это во-первых детская площадка, так как у нас очень много детей в принципе. И хочется, чтобы её немножко усовершенствовали. Так как много пыли, дети бегают дышат пылью, нет нормальной у нас песочницы, детям тоже негде поиграть, нет дороги. Вот нам обещают, обещают. Дорогу во внутреннем дворе сделать не могут, у нас есть стадион, где дети могут шикарно играть, тоже вот хотелось бы чтоб его сделали, - рассказывает многодетная мать Виктория.

Кроме этого, дети, проживающие в близлежащих домах, рассказали о том, что местное футбольное поле также нуждается в ремонте.

Главное, чтобы покрытие сделали хорошее, а то такая пыль - все задыхаются, - жалуется Андрей.

А вот традиционным праздником с батутами и сладостями дети остались довольны.

Очень здесь прикольно. Это неожиданно было. Сижу в окне смотрю, а тут праздник, я такая: «О, прекрасно, пойду посмотрю! - с восторгом говорит Мария.

Провел встречу с гражданами кандидат в народные депутаты по 135-му округу и на Молдаванке, на улице Дегтярной. Как и на других участках, проблем здесь немало. Поэтому на общение с нардепом пришло много местных жителей.

Нам нужно особое внимание уделять именно этим домам, именно тем жителям, которые живут в этих домах. Понятно, что люди заходят, нет коммуникаций. Подвалы затоплены, менять надо трубы. Но это город, старый город. Они справедливо говорят и вот мы находим возможность для того, чтобы постепенно заходить в каждый двор и проводить ремонтные работы, - резюмировал народный депутат Украины Сергей Кивалов.

Также люди сообщили, что часто пользуются бесплатными услугами Юридической клиники. Многие записывается на курсы и приходят на концерты в Ротонду.

Услугами Юридической клиники я пользовалась всегда, там девочки очень приветливые. Я очень довольна их консультациями. По поводу стоматологической клиники я впервые услышала. Для города это очень важно. Для пенсионеров лечить зубы в платных клиниках - это бешенные деньги, а тут есть возможность получить квалифицированную стоматологическую помощь совершенно бесплатно, - подчеркнула местная жительница Раиса Моисеевна.

Я хочу сказать сразу: Приморский район, выдвиженец Сергей Васильевич Кивалов, и всех жителей Приморского района агитирую голосовать за Сергея Васильевича, потому что Верховная Рада должна быть наполнена людьми образованными, грамотными, в какой-то определённой отрасли хозяйства или науки. Вот Сергей Васильевич – прекрасный знаток юриспруденции, поэтому он должен идти в Верховную Раду, однозначно,

- уверена одесситка Людмила.

Подобные встречи с жителями Приморского района проходят регулярно. Благодаря прямому диалогу с одесситами Сергею Кивалову удается решать насущные проблемы, которые их беспокоят. В основном это касается благоустройства придомовых территорий, замены освещения и коммуникаций, ремонта крыш, замены окон на энергосберегающие, обновления лифтового оборудования и многие другие вопросы.