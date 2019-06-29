Помощь одесситам – Сергей Кивалов провел личный прием граждан

Женщина, сбитая водителем-лихачом при переходе улицы на зеленый сигнал светофора. Мать ребенка-инвалида, ищущая средства для спасения слуха своего сына, пенсионеры, проработавшие на различных производствах и вынужденные влачить бедственную жизнь на минимальную пенсию – невозможно перечислить, сколько людских слез и горестных историй приходится выслушивать подлинно народному депутату Сергею Кивалову.

Выслушать проблемы всех, кто обращается за помощью, обсудить, найти пути наилучшего решения проблемы, поддержать – Сергей Васильевич считает своим святым долгом, ведь это его избиратели – и те, кто поддерживает, и те, кто не поддерживает кандидатуру парламентария при голосовании. Свобода личного выбора – право каждого. А у народного депутата по отношению к своим избирателям существуют только обязанности. Другого и быть не может.

Первым человеком, пришедшим в этот раз на личный прием к народному депутату Сергею Кивалову, была мать ребенка с имплантированным ушным протезом. Алла Николаевна – школьный учитель – то есть относится к категории граждан, чья зарплата не позволяет сегодня оплачивать даже менее дорогостоящее лечение (стоимость протеза – сотни тысяч гривен). Периодически требуется частичная или полная замена речевого процессора, кроме того, он устаревает, что затрудняет сервис прибора. И каждое такое обслуживание влечет за собой целый комплекс проблем. Не говоря о колоссальной стоимости комплектующих, которые пациенты должны оплачивать самостоятельно, их замена должна производиться в минимальные сроки, потому что каждый день промедления грозит утратой речевых навыков, и возрастает риск того, что всю терапию придется начинать с нулевой отметки. Просьба посетительницы заключалась в том, чтобы ей оказали материальную помощь для замены внешней часть устройства.

Детей с таким диагнозом только в Одессе около 60 человек. Потому парламентарий решил применить комплексный подход к решению проблемы: во-первых, был направлен депутатский запрос Премьер-министру о выделении средств в рамках государственной программы.

Во-вторых, обращение на имя Одесского городского головыо создании соответствующей программы на городском уровне.

И третье - изменения в бюджетный кодекс. Чтобы не «догонять ушедший поезд», не обивать пороги, выпрашивая непредусмотренные своевременно средства, Сергей Васильевич счел необходимым на бюджетных слушанияхпоставить вопрос о включении этой категории детей в бюджетную программу с выделением необходимых средств на реабилитацию детей, имеющих такие устройства, что позволит им вести полноценную социальную жизнь.

Дети и люди пожилого возраста – это те категории, о которых нужно постоянно заботиться. Можно отложить строительство какого-то объекта, но все, что касается здоровья наших детей, оказать помощь ребенку с особыми потребностями здоровья или пенсионеру, - это самое главное, ради этого мы и работаем,

- говорит парламентарий.

Людмила Юрьевна два года назад, переходя улицу на разрешающий сигнал светофора, была сбита водителем-лихачом.В числе травм – перелом шейки бедра. Как известно, эта инвалидизирующая травма особенно тяжело лечится в пожилом возрасте. Женщина не в состоянии передвигаться самостоятельно. Она обратилась в приемную народного депутата с просьбой оказать материальную помощь на приобретение специальных ходуль и с надеждой, что лечение на грязевом курорте «Куяльник» поможет ей восстановить навыки самостоятельного передвижения. В приемной народного депутата ее ожидало множество приятных сюрпризов. Людмилу Юрьевну привезли на машине, чтобы она могла лично принять от Сергея Васильевича ходули – именно такие, какие ей хотелось, на колесиках. Тут же ей было вручено подписанное депутатом письмо на имя руководителя департамента труда и социальной политики Одесского горсовета о выделении путевкив профильный санаторий «Куяльник».

Многие обещали, никто не помог. Единственный, кто отозвался на просьбу о помощи, - Сергей Васильевич. Теперь я буду чувствовать себя уверенней в этой жизни,

- поделилась радостью Людмила Юрьевна.

Григорий Борисович проработал слесарем-монтажником на производстве более 40 лет. Пенсия – менее 2000 гривен. Ему в рамках социальной программы оказания стоматологической помощи социально незащищенным одесситам, реализуемой фондом Сергея Кивалова, о было выписано направлению в лучшую стоматологическую клинику города – ультрасовременную клинику Международного гуманитарного университета.

Мы сегодня подписали около 100 направлений для тех пенсионеров, которые нуждаются в протезировании. Это – особая категория граждан, к ним нужно проявлять максимально бережное отношение. Они строили наш город, поднимали послевоенное хозяйство, восстанавливали театры и дома. Я интересовался у пришедших сегодня ко мне на прием, каков их трудовой стаж размер пенсии. Закономерность – удручающая: люди, проработавшие на государство по 30-40-50 лет имеют пенсии порядка 1700 – 2100 гривен. Конечно, такая пенсия и лечение – несовместимы. В сегодняшних реалиях им нужно ничего не есть несколько лет, чтобы скопить себе на лечение или протезирование зубов. Разумеется, это нереально. Вот они и не лечатся, мучаются, терпят. Мы при создании Международного гуманитарного университета сразу поставили себе задачу: заработанные средства будут направляться на социальную поддержку одесситов. И при открытии клиник мы уже на стадии подбора персонала оговаривали, что одно из основных направлений работы – социальное,

- поясняет Сергей Васильевич.

Каждый день не менее двадцати человек получаютнаправление на посещение стоматолога. Там указана только дата и время первичного осмотра, который показывает, в каком лечении нуждается пациент, и насколько сложное протезирование ему требуется. Все это осуществляется в полной мере – что называется, каждому – по потребностям.

У каждого человека, получающего направление на лечение и протезирование в стоматклинику МГУ,своя нелегкая история. Например, одна посетительница рассказала, что копила деньги на стоматолога, но у нее оборвался тромб – все сбережения ушли на неотложную операцию.

Трогательные изъявления благодарности от людей подтверждают, что наши люди достойны самого лучшего отношения. А ведь это – поколение, которое скоро уйдет, увидев в своей жизни так мало хорошего. И нам никогда не удастся им додать то, что мы не успели при жизни. Сергей Васильевич делает это за всех нас.