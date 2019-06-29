Одесситы знают за кого будут голосовать на парламентских выборах

Украинский социологический портал провел исследование электоральных предпочтений одесситов – было опрошено более двух тысяч горожан. 73% готовы прийти на выборы хоть завтра, еще 15% скорее всего придут на участки, и только 12,5% относят себя к тем, кто либо не решил еще, либо не придет голосовать вообще.

ЛИДЕРЫ СИМПАТИЙ И АНТИРЕЙТИНГ ПАРТИЙ

Несмотря на летний сезон социологи прогнозируют высокую явку – сказывается недовольство работой старого парламента. По данным опроса, одесситы больше всего готовы голосовать за партию «Слуга народа» — 52,7% среди определившихся, почти 26% намерены поддержать «Оппозиционную платформу – За Жизнь». Едва преодолевает проходной барьер 5% партия прошлого президента «Европейская солидарность», а «Оппозиционных блок», «Батькивщина», «Сила и честь» Смешко едва набирают по 2,5 – 3%.

При этом лидер антирейтинга – «Европейская солидарность», первым номером которой идет Петр Порошенко. 58,3% одесситов не будут голосовать за нее ни при каких обстоятельствах.

133 ОКРУГ – РЕКОРДСМЕН ПО КАНДИДАТАМ

133 округ охватывает весь Киевский район Одессы и здесь эксперты предполагают самую жаркую борьбу за голоса избирателей. Он уже отличился рекордным для всей Украины количеством кандидатов, среди которых – большое число однофамильцев лидеров предвыборной гонки. Ранее мы писали, что у Виктора Баранского таких «клонов» сразу три, отличить настоящего Виктора Сергеевича от двойников довольно просто, он выдвигается от «Оппозиционной платформы – За Життя». По данным опроса, именно у Виктора Баранского самый высокий рейтинг среди тех, кто уже определился с кандидатом – почти 43% жителей Киевского района готовы проголосовать за него.

Кандидат от «Слуги народа», Артем Дмитрук на втором месте, набирает – почти 29%. Это объяснимо большой поддержкой среди населения выдвинувшей его политической партии, самого кандидата в округе никто не знает. Конкуренцию Дмитруку в списке будут также составлять его однофамильцы, тезки и самовыдвиженцы, которые позиционируют себя как «Слуги народа».

Депутаты городского совета Дмитрий Танцюра и Вячеслав Беженар, которые идут самовыдвиженцами на выборы, по данным опроса получают почти одинаковый результат – 7,8% и 7,6% соответственно, что в очередной раз после президентских выборов доказывает – админресурс и борды уже не работают.

Кандидаты Юрий Басюк, Сергей Демидов и Василий Папушин избирателям известны мало – их результат 2,7%, 2,3% и 2,1% соответственно.

134 ОКРУГ – «СЛУГА НАРОДА» ОПЕРЕЖАЕТ?

В 134 округе, который охватывает Малиновский район Одессы, возникла неожиданная интрига – кандидат от «Слуги народа» Олег Колев имеет все шансы подвинуть в парламенте действующего нардепа от БПП Геннадия Чекиту. За Колева готовы проголосовать 33,5% среди тех, кто определился, за Чекиту – 28,9%. На третьем месте по предпочтениям одесситов – Анатолий Иванкевич, самовыдвиженец.

Кандидат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Роман Сеник обгоняет среди опрошенных харизматичного киевского политика Евгения Червоненко – 7,2% и 6,7% соответственно. Депутат городского совета Владимир Корниенко привлекает только 4,6% опрошенных, а ставленник БПП Олег Звягин – 3,8%.

В числе неопределившихся по Черемушкам – 18% избирателей.

135 ОКРУГ – СЮРПРИЗА НЕ БУДЕТ?

Президент ОНУ «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов уже четырежды становился победителем парламентских выборов именно в округе 135. Похоже, что и в этот раз сюрпризов не будет – почти 45% среди тех, кто уже определился с кандидатом, готовы проголосовать за Сергея Васильевича.

По 135 округу бессменным лидером как и всегда является Сергей Кивалов, за которого готовы отдать свой голос почти 50 процентов определившихся граждан. Реальной конкуренции ему не может составить ни один кандидат, потому что на протяжении многих десятков лет в данном районе, по сути, реально работал только он. Сергей Кивалов реализовал не один социальный и инфраструктурный проект, помимо активной законотворческой деятельности, несмотря на то, что все эти годы находился в жесткой оппозиции к действующей на тот момент власти.

Составляет конкуренцию опытному парламентарию разве что представитель «Слуги народа» Алексей Леонов с результатом 33,3%. Среди одесситов, у которых есть деньги на походы в рестораны, он известен как ресторатор и лидер общественного движения, однако бабушки и дедушки 135 округа вряд ли представляют себе этого молодого человека в качестве своего представителя в Верховной раде. А времени наверстать отрыв уже катастрофически мало.

Представитель «Оппозиционной платформы – За Жизнь» Кирилл Подостроец по результатам опроса получает 7,2%, выдвиженец от БПП Виктор Наумчак – 6,1%.

136 ОКРУГ – НИКАКОЙ ИНТРИГИ

В Суворовском районе – наименьшее количество баллотировавшихся кандидатов, всего 12 человек. И есть абсолютный лидер симпатий местных жителей – Дмитрий Голубов, который в этот раз идет в парламент самовыдвиженцем. Больше 60% избирателей готовы проголосовать за него! С большим отрывом, но уже с привычным для «Слуг народа» результатом, составляющим чуть менее 30% на втором месте – Александр Горенюк. Остальные кандидаты набирают от 2% до 6%.

Напомним, внеочередные парламентские выборы состоятся 21 июля.