В Одессе прошел ряд спортивных мероприятий по инициативе Сергея Кивалова

В Одессе прошли спортивные мероприятия по инициативе и при участии народного депутата, президента Национального университета «Одесская юридическая академия», Международного гуманитарного университета Сергея Кивалова.

Ставшее уже традиционным «Здоровое утро с Сергеем Киваловым» объединяет различны спортивные акции и в этих акция Сергея Кивалов обязательно принимает участие лично.

Так, недавно в Парке Победы при активном участии Одесской областной спортивной студенческой организации, которую возглавляет народный депутат, был проведен студенческий забег. Ребятам совсем не лень подниматься в такую рань, чтобы пробежаться по парку. Напротив, они очень довольны проведенным утром.

В рамках ««Здоровое утро с Сергеем Киваловым» был проведен масштабный велосипедный заезд, в котором приняли участие множество студентов Национального университета «Одесская юридическая академия», Международного гуманитарного университета.

– В такую чудесную погоду у всех прекрасное настроение. И у нас сегодня здоровое, бодрое утро по инициативе нашего президента Сергея Васильевича Кивалова. Мы собрались все вместе, весело проводим время, занимаемся спортом, катаемся на велосипедах по Трассе здоровье, по набережной 8 ст. Б.Ф. Сегодня к нам присоединились роллеры и скейтеры, и это было здорово. Спасибо Сергею Васильевичу за такую возможность, спасибо, что он своей активностью объединяет молодежь нашего города,

– говорит глава студенческого совета Национального университета «Одесская юридическая академия» Карина Лукащук.

–Несмотря на ранний час у всех у нас замечательное настроение. Море, воздух, отличная компания. Благодаря Сергею Васильевичу у нас созданы такие современные спортивные площадки, мы можем заниматься тем, чем нам захочется, – согласна с ней одна из велосипедисток, студентка вуза.

– Мы считаем, что это прекрасное утро с зарядом бодрости и энергии на весь день. На спорт в нашем вузе обращают особое внимание и это отлично. Пример – сегодняшнее утро, которое мы провели вот здесь, в прекрасном настроении, это высший класс! – вторят ей ребята, студенты юракдемии.

В еще одном традиционном велозаезде по маршруту Трасса здоровье и Набережная 8 ст. БФ. приняли участие более 2000 студентов Национального университета «Одесская юридическая академия» , Международного гуманитарного университета и других вузов города. Ребята вместе с Сергеем Киваловым провели физзарядку.

– Я всю свою жизнь занимаюсь спортом. Катаюсь на велосипеде, роликах, плаваю. Если ты являешься примером для студентов, то они тоже будут заниматься спортом. Меня наши студенты поддерживают во всем, во всех мероприятиях, которые мы проводим, во всех начинаниях, – говорит Сергей Кивалов.

К колонне велосипедистов присоединились спортсмены на скайбордах и роликах. Вместе со студентами, во главе колонны катил народный депутат Сергей Кивалов.

– Мы прекрасно провели утро. Для нас большой неожиданностью было, что Сергей Васильевич такой активный человек, что он с первого раза стал на ролики и поехал. Мы ему предложили, он не отказался, поддержал нашу инициативу, это действительно было очень приятно, – поделился роллер Юрий.

– С велосипедистами, с роллерами покатались, делали трюки. Море, воздух, спорт, Одесса, раннее утро – все прекрасно! Я давно катаюсь, это желание идет от души, – вторит ему спортивный парень лет двадцати.

Подобные спортивные акции проводятся регулярно. Так, 29 июня на базе спорткомплекса Национального университета «Одесская юридическая академия» при поддержке Сергея Кивалова состоялся ночной благотворительный забег «Спорт ради детей». Старт забегу был дан в восемь часов вечера.

Отметим, что в НУ «ОЮА» уделяют большое внимание спортивной подготовке студентов и преподавателей. Здесь создана самая современная спортивная база, состоящая из нескольких спорткомплексов, стадионов, танцевального, тренажёрного, борцовского и других залов.

На 8-ой станции Большого Фонтана построен современный спортивный комплекс Международного гуманитарного университета. Он включает в себя открытые площадки для футбола и баскетбола, теннисный корт, площадку с уличными тренажерами, а также закрытый спорткомплекс, которые снабжен специальным удобным покрытием и трибунами для болельщиков.

В университете также поддерживают и активно развивают такие виды спорта, как айкидо, тхеквандо, бокс, айкитэдо, и многие другие.