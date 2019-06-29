В Одессе отметили День молодежи

Во, вновь открывшемся после ремонта, Летнем театре одесситы и гости города отпраздновали День молодежи. Для зрителей выступили скрипач Александр Вечканов, кавер-бенд Oxy music и Jerry Heil, открывал показ фильмов лауреатов фестиваля студенческого кино «Первый шаг», известный шоумен Илья Ноябрев.

30 июня в Летнем театре в городском саду масштабно отметили День молодежи. Для одесситов и гостей города выступили со своими хитами музыкальные и танцевальные коллективы.

Празднование в Летнем театре посетил, человек не на словах, а на деле много сделавший для нашей молодежи, Почетный гражданин Одессы, основатель Национального университета «Юридическая академия», Международного гуманитарного университета, народный депутат Украины Сергей Кивалов.



Молодежь всегда была в авангарде перемен нашей стране и нашему обществу сегодня как никогда нужны перемены, и я уверен она справится с этой задачей!

Мы, как более опытные, настойчиво говорим о необходимости привлечения самой прогрессивной части общества к всестороннему участию в жизни нашего государства. Ключевая роль в этом процессе должна принадлежать образованию и спорту, как двум неотъемлемым составляющим гармоничного развития молодой личности.







На базе Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета, колледжей и училищ мы создали мощнейшую площадку для реализации научных, спортивных, культурных, благотворительных инициатив не только наших студентов, но и всех молодых людей. Надеемся, что такому примеру последуют и другие украинские вузы.

Дорогие молодые люди! В ваших руках будущее родной страны, и вы строите его прямо сейчас. Я верю в нашу молодежь – образованную, целеустремленную, активную. От всей души желаю вам непременно найти свое призвание в жизни, создать счастливую семью, ярко и незабываемо прожить молодость! Искренне поздравляю всех с Днем молодежи

Молодежь всегда была в авангарде перемен нашей стране и нашему обществу сегодня как никогда нужны перемены, и я уверен она справится с этой задачей!Мы, как более опытные, настойчиво говорим о необходимости привлечения самой прогрессивной части общества к всестороннему участию в жизни нашего государства. Ключевая роль в этом процессе должна принадлежать образованию и спорту, как двум неотъемлемым составляющим гармоничного развития молодой личности.На базе Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета, колледжей и училищ мы создали мощнейшую площадку для реализации научных, спортивных, культурных, благотворительных инициатив не только наших студентов, но и всех молодых людей. Надеемся, что такому примеру последуют и другие украинские вузы.Дорогие молодые люди! В ваших руках будущее родной страны, и вы строите его прямо сейчас. Я верю в нашу молодежь – образованную, целеустремленную, активную. От всей души желаю вам непременно найти свое призвание в жизни, создать счастливую семью, ярко и незабываемо прожить молодость! Искренне поздравляю всех с Днем молодежи

, отметил народный депутат Украины Сергей Кивалов.

Все одесситы, молодёжь нашего города поддерживает нашу инициативу, инициативу Молодёжного совета в проведение такого мероприятия. Символично, что сегодня нас поздравил народный депутат Украины Сергей Васильевич Кивалов, который всегда поддерживает одесскую молодёжь. Молодёжь своё время выдвинула и попросила его лоббировать интересы молодёжи в Верховной Раде Украины,

- говорит Кристина Шовкун, глава Молодежного совета при Одесском городском голове.

Отметим, что в состав новоизбранного Молодежного совета вошли студенты Одесской Юракадемии, Международного гуманитарного университета, а также представители колледжей ведущих вузов страны.

Сергей Васильевич всегда поддерживает нашу молодежь в самореализации и науке, и спорте, и культуре. Президент нашего университета не только организовывает различные мероприятия для студентов, но и лично принимает в них участие, он всегда вместе с нами

, - говорит глава Студенческого совета Одесской Юракадемии Карина Лукащук.

Для зрителей Летнего театра выступили кавер-бенд Oxy music и скрипач Александр Вечканов. Хедлайнером, блогер и певица Яна Шемаева (Jerry Heil). В завершении концертной программы состоялся показ короткометражных фильмов-номинантов фестиваля студенческого кино «Первый шаг» под открытым небом.

Открытие показа студенческих фильмов анонсировали Президент кинофестиваля Наталия Бондарчук и известный шоумен Илья Ноябрев.

Также в рамках мероприятия для горожан была подготовлена небольшая hand-made ярмарка. Праздник организован молодежным советом при одесском городском голове.