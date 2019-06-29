В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019

Спорткомплекс Международного Гуманитарного университета на принимал гостей из 8 стран мира. Все области Украины, Молдова, Израиль, Беларусь и США – именно такой была география участников шестого Турнира.

На спортивной арене спорткомплекса юные гимнастки демонстрировали не только свое мастерство и таланты, но и яркие, запоминающиеся образы: прически, фантазийный макияж и костюмы- купальники всех цветов радуги, ведь художественная гимнастика – это не только спорт в чистом виде, но и яркое зрелищное шоу. Участниц состязания приветствовал народный депутат Украины, глава Одесского областного спортивного студенческого союза Сергей Кивалов, Президент Национального университета Одесская Юридическая Академия и Международного Гуманитарного университета, на базе которых и происходило замечательное спортивное событие: «Это здорово, когда не только все области Украины представлены на этом событии, но и представители Египта, Беларуси, Израиля, Молдовы и США приезжают сюда, в Одессу, на признанный международный турнир, это здорово! Художественная гимнастика - один из самых захватывающих видов спорта!» - подчеркнул Сергей Кивалов.

Нужно отметить, что Турнир и ОЮА связывает не только место проведения – университетский спорткомплекс на 8-й ст. Фонтана, организатор спортивного мероприятия мастер спорта Украины по художественной гимнастике Виктория Бузуян – выпускница Юридической Академии, начавшая свою тренерскую карьеру еще во время обучения в ОЮА.

«Сегодня мы провели уже 6-й Турнир по художественной гимнастике и мне очень приятно проводить его в этом зале, потому что еще будучи студенткой, я выступала на открытии этого спорткомплекса. Для меня это большая честь - проводить такое мероприятие, в котором участвует 601 гимнастка из 8 стран мира, это 51 команда участниц!

Мероприятие такого масштаба важно проводить в таком зале, как у нас, где высокие потолки и хорош освещение: у девочек на купальниках стразы, и когда есть правильный свет - купальники «горят»! Мне очень приятно, что Сергей Васильевич построил такой зал, в котором можно проводить мероприятия такого уровня, как наш Турнир», - поделилась своими чувствами Виктория Бузуян, сама неоднократно приносившая Украине призовые места и награды.

Важно отметить, что спортивный турнир «Summer Star» дал возможность проявить себя как совсем юным гимнасткам, так и тем спортсменкам, которые пришли в художественную гимнастику во взрослом возрасте. Организатор турнира Николай Бузуян подчеркивает: Одесский турнир не имеет возрастных ограничений и это открывает самые широкие возможности к реализации спортивных талантов у подрастающего поколения: «Каждый человек имеет возможность выбора своего образа жизни, и мы не имеем права говорить, что возраст является помехой. Никогда не поздно поверить в себя!» Юные гимнастки рассказали, что им особенно нравится в избранном виде спорта, что заставляет их настойчиво трудиться изо дня в день для достижения высоких результатов: Арина: «Когда ты не поймал предмет - надо не плакать, а просто собраться и отработать!»

Мария: «Это очень красивый вид спорта и мне нравится получать медали!»

София: « Я каждый день работаю, занимаюсь, и занимаю первые и вторые места!»

Подготовку и мастерство участниц в течение трех дней оценивало высококвалифицированное судейство. Гимнастки получали баллы как за индивидуальные выступления, так и за групповые упражнения.

Юлия Атрушкевич, главный судья турнира:

« Количество участников с каждым годом все больше. У девочек есть возможность хорошо и красиво двигаться, красиво выглядеть. Тренеры им дают не только музыкальную и танцевальную грамоту, но и возможность ощущать себя красивой девочкой, я думаю, им потом это помогает в жизни. Отдельные слова благодарности хочется сказать Сергею Васильевичу Кивалову, он уже который раз дает нам этот уютный зал, где мы можем раскрыть свои возможности!»

По истечению трех дней замечательного спортивного форума, победителей и призеров традиционно награждал кубками и ценными призами Сергей Кивалов, под чьим патронатом проходил Турнир.

Организаторы подчеркнули: на следующий конкурс, уже зимний, «Winter Star», приедут еще больше участников, значит, у художественной гимнастики будет еще больше поклонников, чемпионов и болельщиков. И в огромной степени этому способствовала Одесская Юридическая Академия: 2 года назад воспитанники-гимнастки детской спортивной школы «Черноморец» оказались, что называется, практически на улице, не имея возможности проводить тренировки на прежнем месте. Новую тренировочную базу, современную и благоустроенную, юные гимнастки обрели в стенах Академии, в

спорткомплексе ВУЗа. И это стало новой точкой отсчета в развитии одесской гимнастической школы, чему подтверждением служат новые призовые места и медали на престижных соревнованиях.