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  • Дата: Сегодня, 17:52
Сегодня, 17:52

В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019

Категория: Первая полоса / Новости / Спорт


В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019

Спорткомплекс Международного Гуманитарного университета на принимал гостей из 8 стран мира. Все области Украины, Молдова, Израиль, Беларусь и США – именно такой была география участников шестого Турнира.

В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019

 На спортивной арене спорткомплекса юные гимнастки демонстрировали не только свое мастерство и таланты, но и яркие, запоминающиеся образы: прически, фантазийный макияж и костюмы- купальники  всех цветов радуги, ведь художественная гимнастика – это не только спорт в чистом виде, но и яркое зрелищное шоу. Участниц состязания приветствовал народный депутат Украины, глава Одесского областного спортивного студенческого союза  Сергей Кивалов, Президент Национального университета Одесская Юридическая Академия и  Международного Гуманитарного университета, на базе которых и происходило замечательное спортивное событие: «Это здорово, когда не только все области Украины представлены на этом событии, но и представители Египта, Беларуси,  Израиля, Молдовы и США приезжают сюда, в Одессу, на признанный международный турнир, это здорово! Художественная гимнастика - один из самых захватывающих видов спорта!» - подчеркнул Сергей Кивалов.

В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019

 Нужно отметить, что Турнир и ОЮА связывает не только место проведения – университетский спорткомплекс на 8-й ст. Фонтана, организатор спортивного мероприятия мастер спорта Украины по художественной гимнастике Виктория Бузуян – выпускница Юридической  Академии, начавшая свою тренерскую карьеру еще во время обучения в ОЮА.

«Сегодня мы провели уже 6-й Турнир по художественной гимнастике и мне очень приятно проводить его в этом зале, потому что еще будучи студенткой, я выступала на открытии этого спорткомплекса. Для меня это большая честь - проводить такое мероприятие, в котором участвует 601 гимнастка из 8 стран мира, это 51 команда участниц!

 

В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019

 Мероприятие такого масштаба важно проводить в таком зале, как у нас, где высокие потолки и хорош освещение: у девочек на купальниках стразы, и когда есть правильный свет - купальники «горят»! Мне очень приятно, что Сергей Васильевич построил такой зал, в котором можно проводить мероприятия такого уровня, как наш Турнир», - поделилась своими чувствами Виктория Бузуян, сама неоднократно приносившая Украине призовые места и награды.

Важно отметить, что спортивный турнир «Summer Star» дал возможность проявить себя как совсем юным гимнасткам, так и тем спортсменкам, которые пришли в художественную гимнастику во взрослом возрасте. Организатор турнира Николай Бузуян подчеркивает: Одесский турнир не имеет возрастных ограничений и это открывает самые широкие возможности к реализации спортивных талантов у подрастающего поколения: «Каждый человек имеет возможность выбора своего образа жизни, и мы не имеем права говорить, что возраст является помехой. Никогда не поздно поверить в себя!» Юные гимнастки рассказали, что им особенно нравится в избранном виде спорта, что заставляет их настойчиво трудиться изо дня в день для достижения высоких результатов: Арина: «Когда ты не поймал предмет - надо не плакать, а просто собраться и отработать!»

Мария: «Это очень красивый вид спорта и мне нравится получать медали!» 

В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019

 София: « Я каждый день работаю, занимаюсь, и занимаю первые и вторые места!»

Подготовку и мастерство участниц в течение трех дней оценивало высококвалифицированное судейство. Гимнастки получали баллы как за индивидуальные выступления, так и за групповые упражнения.

Юлия Атрушкевич, главный судья турнира:

« Количество участников с каждым годом все больше. У девочек есть возможность хорошо и красиво двигаться, красиво выглядеть. Тренеры им дают не только музыкальную и танцевальную грамоту, но и возможность ощущать себя красивой девочкой, я думаю, им потом это помогает в жизни. Отдельные слова благодарности хочется сказать Сергею Васильевичу Кивалову, он уже который раз дает нам этот уютный зал, где мы можем раскрыть свои возможности!»

В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019

 По истечению трех дней замечательного спортивного форума, победителей и призеров традиционно награждал кубками и ценными призами Сергей Кивалов, под чьим патронатом проходил Турнир.

В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019

 Организаторы подчеркнули: на следующий конкурс, уже зимний, «Winter Star», приедут еще больше участников, значит, у художественной гимнастики будет еще больше поклонников, чемпионов и болельщиков. И в огромной степени этому способствовала Одесская Юридическая Академия: 2 года назад воспитанники-гимнастки детской спортивной школы «Черноморец» оказались, что называется, практически на улице, не имея возможности проводить тренировки на прежнем месте. Новую тренировочную базу, современную и благоустроенную, юные гимнастки обрели в стенах Академии, в

В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019

спорткомплексе ВУЗа. И это стало новой точкой отсчета в развитии одесской гимнастической школы, чему подтверждением служат новые призовые места и медали на престижных соревнованиях.

Галерея

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В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
В летней Одессе состоялся Турнир по художественной гимнастике «Summer Star»-2019
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