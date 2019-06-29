 ВСТУПИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ – 2019

На базе Одесской Юридической академии и МГУ работают Консультационные центры.

В Украине стартовала вступительная кампания в учреждения высшего образования. Для поступающих в Одесской Юракадемии и Международном гуманитарном университете работают Консультационные центры бесплатной помощи в создании электронных кабинетов и предоставления всей необходимой для поступления информации. Центры были созданы по инициативе президента университетов Сергея Кивалова.

Юлия Павлова, ответственный секретарь приёмной комиссии, подробно рассказала о новшествах этого года для поступающих:

В этой вступительной кампании упрощена система подачи документов, она происходит через электронный кабинет. По датам это будет происходить с 10 июля по 23 июля до 18:00 часов. Если кто-то по какой-то причине не имеет доступа к сети интернет желающие могут прийти лично и сделать это в стенах Юракадемии. Мы готовы оказать всяческую помощь при подаче документов.

Отметим, что в этом году в Юракадемии впервые проводится набор на специальности “кибербезопасность” и “инженерия программного обеспечения”. Также остаются актуальными специальности политология, социология, психология, журналистика. Ну, а юридические дисциплины уже более 10 лет в университете читаются не только на государственном, но и на английском, французском, немецком и других языках.

Каждый абитуриент может найти здесь своё призвание. А сам ВУЗ, профессорско-преподавательский состав, материально-техническая база достойны высочайших оценок - об этом знают во всех уголках страны, и даже за её пределами,

- рассказывает Валерия Прутян, поступающая в Одесскую Юракадемию

Интересная профессия юриста-международника. Для меня в школе был любимый предмет - право. Очень многие из моих друзей тут учились, а некоторые учатся и сейчас. Они мне говорили, что тут дают хорошие знания,

- рассказывает Денис Сысак, поступающий в Одесскую Юракадемию.