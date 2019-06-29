Одесскую Юракадемию посетил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов

Замминистра юстиции встретился со студентами Одесской Юракадемии

Заместитель министра юстиции Денис Чернышов и глава территориального управления юстиции в Одесской области Руслан Сауляк посетили Одесскую юридическую академию и встретились с президентом университета Сергеем Киваловым, в ходе которой обсудили текущие проблемы юридической отрасли в стране и отечественной системы образования. А также договорились углублять сотрудничество в дальнейшем, ведь от такой коммуникации выигрывают все - и ВУЗ, его студенты, и государственные структуры, которые комплектуются качественными молодыми специалистами.

Как с Юракадемией, так и с ее руководством и непосредственно Сергеем Киваловым у нас сложились очень дружеские, основательные отношения в плане понимания подготовки кадров, понимания подготовки вызовов современности НУ ОЮА очень повезло с президентом. Это очень молодой человек - не по возрасту, а по духу, - который чувствует такие вещи, которые нужны сегодня, - подчеркнул заместитель министра юстиции Денис Чернышов.

В свою очередь я могу поблагодарить Сергея Васильевича Кивалова за то, что он предоставляет таких студентов нам. В Юракаедмии было проведено уже 9 конкурсов на различные должности в наше ведомство. Из них 60 конкурсантов прошли и назначены на должности в главное территориальное управление и в районы. Это и есть показатель высокого качества образования, которое дает в НУ ОЮА, - подчеркнул Руслан Сауляк, начальник главного теруправления юстиции в области.

Проект “Социальный лифт” - наиболее интересующий студентов вопрос на встрече с заместителем министра юстиции Денисом Чернышовым. Инициатива касается возможности молодых людей с соответствующим образованием получить достойную работу в органах государственной власти. Причем, на абсолютно прозрачной основе - без связей и теневых финансовых затрат.

По итогам встречи студенты получили крайне важную информацию как для общего развития, так и для чисто профессионального. А самое главное - узнали перспективы дальнейшего трудоустройства в госсекторе.

Отметим, что такая встреча со студентами Юракадемии стала возможной благодаря тесному сотрудничеству ВУЗа как с территориальным подразделением юстиции, так и с центральным аппаратом ведомства.