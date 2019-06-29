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  • Дата: Вчера, 20:58
Вчера, 20:58

Одесскую Юракадемию посетил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов

Категория: Первая полоса / Новости / Наука и образование

Одесскую Юракадемию посетил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов

Замминистра юстиции встретился со студентами Одесской Юракадемии

Заместитель министра юстиции Денис Чернышов и глава территориального управления юстиции в Одесской области Руслан Сауляк посетили Одесскую юридическую академию и встретились с президентом университета Сергеем Киваловым, в ходе которой обсудили текущие проблемы юридической отрасли в стране и отечественной системы образования. А также договорились углублять сотрудничество в дальнейшем, ведь от такой коммуникации выигрывают все - и ВУЗ, его студенты, и государственные структуры, которые комплектуются качественными молодыми специалистами.

Одесскую Юракадемию посетил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов

Одесскую Юракадемию посетил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов

Как с Юракадемией, так и с ее руководством и непосредственно Сергеем Киваловым у нас сложились очень дружеские, основательные отношения в плане понимания подготовки кадров, понимания подготовки вызовов современности НУ ОЮА очень повезло с президентом. Это очень молодой человек - не по возрасту, а по духу, - который чувствует такие вещи, которые нужны сегодня,
 - подчеркнул заместитель министра юстиции Денис Чернышов.

Одесскую Юракадемию посетил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов

В свою очередь я могу поблагодарить Сергея Васильевича Кивалова за то, что он предоставляет таких студентов нам. В Юракаедмии было проведено уже 9 конкурсов на различные должности в наше ведомство. Из них 60 конкурсантов прошли и назначены на должности в главное территориальное управление и в районы. Это и есть показатель высокого качества образования, которое дает в НУ ОЮА,
 - подчеркнул Руслан Сауляк, начальник главного теруправления юстиции в области.

Одесскую Юракадемию посетил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов

Проект “Социальный лифт” - наиболее интересующий студентов вопрос на встрече с заместителем министра юстиции Денисом Чернышовым. Инициатива касается возможности молодых людей с соответствующим образованием получить достойную работу в органах государственной власти. Причем, на абсолютно прозрачной основе - без связей и теневых финансовых затрат.

По итогам встречи студенты получили крайне важную информацию как для общего развития, так и для чисто профессионального. А самое главное - узнали перспективы дальнейшего трудоустройства в госсекторе. 

Одесскую Юракадемию посетил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов

Отметим, что такая встреча со студентами Юракадемии стала возможной благодаря тесному сотрудничеству ВУЗа как с территориальным подразделением юстиции, так и с центральным аппаратом ведомства.

Одесскую Юракадемию посетил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов

 

 

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Одесскую Юракадемию посетил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов
Одесскую Юракадемию посетил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов
Одесскую Юракадемию посетил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов
Одесскую Юракадемию посетил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов
Одесскую Юракадемию посетил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов
Одесскую Юракадемию посетил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов
Одесскую Юракадемию посетил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов
Одесскую Юракадемию посетил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов
Одесскую Юракадемию посетил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов
Одесскую Юракадемию посетил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов
Одесскую Юракадемию посетил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов
Одесскую Юракадемию посетил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов
Одесскую Юракадемию посетил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов
Одесскую Юракадемию посетил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов
Одесскую Юракадемию посетил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов
Одесскую Юракадемию посетил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов
Одесскую Юракадемию посетил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов
Одесскую Юракадемию посетил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов
Одесскую Юракадемию посетил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов
Одесскую Юракадемию посетил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов
Одесскую Юракадемию посетил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов
Одесскую Юракадемию посетил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов
Одесскую Юракадемию посетил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов
Одесскую Юракадемию посетил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов
Одесскую Юракадемию посетил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов
Одесскую Юракадемию посетил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов
Одесскую Юракадемию посетил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов
Одесскую Юракадемию посетил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов
Одесскую Юракадемию посетил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов
Одесскую Юракадемию посетил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов
Одесскую Юракадемию посетил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов
Одесскую Юракадемию посетил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов
Одесскую Юракадемию посетил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов
Одесскую Юракадемию посетил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов
Одесскую Юракадемию посетил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов
Одесскую Юракадемию посетил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов
Одесскую Юракадемию посетил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов
Одесскую Юракадемию посетил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов
Одесскую Юракадемию посетил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов
Одесскую Юракадемию посетил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов
Одесскую Юракадемию посетил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов
Одесскую Юракадемию посетил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов
Одесскую Юракадемию посетил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов
Одесскую Юракадемию посетил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов
Одесскую Юракадемию посетил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов
Одесскую Юракадемию посетил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов
Одесскую Юракадемию посетил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов
Одесскую Юракадемию посетил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов
Одесскую Юракадемию посетил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов
Одесскую Юракадемию посетил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов
Одесскую Юракадемию посетил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов
Одесскую Юракадемию посетил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов
Одесскую Юракадемию посетил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов
Одесскую Юракадемию посетил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов
Одесскую Юракадемию посетил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов
Одесскую Юракадемию посетил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов
Одесскую Юракадемию посетил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов
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