СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ

Замминистра юстиции встретился со студентами Одесской Юракадемии
Заместитель министра юстиции Денис Чернышов и глава территориального управления юстиции в Одесской области Руслан Сауляк посетили Одесскую юридическую академию и встретились с президентом университета Сергеем Киваловым, в ходе которой обсудили текущие проблемы юридической отрасли в стране и отечественной системы образования. А также договорились углублять сотрудничество в дальнейшем, ведь от такой коммуникации выигрывают все - и ВУЗ, его студенты, и государственные структуры, которые комплектуются качественными молодыми специалистами.
Проект “Социальный лифт” - наиболее интересующий студентов вопрос на встрече с заместителем министра юстиции Денисом Чернышовым. Инициатива касается возможности молодых людей с соответствующим образованием получить достойную работу в органах государственной власти. Причем, на абсолютно прозрачной основе - без связей и теневых финансовых затрат.
По итогам встречи студенты получили крайне важную информацию как для общего развития, так и для чисто профессионального. А самое главное - узнали перспективы дальнейшего трудоустройства в госсекторе
Отметим, что такая встреча со студентами Юракадемии стала возможной благодаря тесному сотрудничеству ВУЗа как с территориальным подразделением юстиции, так и с центральным аппаратом ведомства.