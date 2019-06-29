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  • Дата: Сегодня, 20:58
Сегодня, 20:58

СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ

Категория: Первая полоса / Новости / Наука и образование

СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ

Замминистра юстиции встретился со студентами Одесской Юракадемии

Заместитель министра юстиции Денис Чернышов и глава территориального управления юстиции в Одесской области Руслан Сауляк посетили Одесскую юридическую академию и встретились с президентом университета Сергеем Киваловым, в ходе которой обсудили текущие проблемы юридической отрасли в стране и отечественной системы образования. А также договорились углублять сотрудничество в дальнейшем, ведь от такой коммуникации выигрывают все - и ВУЗ, его студенты, и государственные структуры, которые комплектуются качественными молодыми специалистами.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ

Как с Юракадемией, так и с ее руководством и непосредственно Сергеем Киваловым у нас сложились очень дружеские, основательные отношения в плане понимания подготовки кадров, понимания подготовки вызовов современности НУ ОЮА очень повезло с президентом. Это очень молодой человек - не по возрасту, а по духу, - который чувствует такие вещи, которые нужны сегодня,
 - подчеркнул заместитель министра юстиции Денис Чернышов.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ

В свою очередь я могу поблагодарить Сергея Васильевича Кивалова за то, что он предоставляет таких студентов нам. В Юракаедмии было проведено уже 9 конкурсов на различные должности в наше ведомство. Из них 60 конкурсантов прошли и назначены на должности в главное территориальное управление и в районы. Это и есть показатель высокого качества образования, которое дает в НУ ОЮА,
 - подчеркнул Руслан Сауляк, начальник главного теруправления юстиции в области.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ

Проект “Социальный лифт” - наиболее интересующий студентов вопрос на встрече с заместителем министра юстиции Денисом Чернышовым. Инициатива касается возможности молодых людей с соответствующим образованием получить достойную работу в органах государственной власти. Причем, на абсолютно прозрачной основе - без связей и теневых финансовых затрат.

По итогам встречи студенты получили крайне важную информацию как для общего развития, так и для чисто профессионального. А самое главное - узнали перспективы дальнейшего трудоустройства в госсекторе 

СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ

Отметим, что такая встреча со студентами Юракадемии стала возможной благодаря тесному сотрудничеству ВУЗа как с территориальным подразделением юстиции, так и с центральным аппаратом ведомства.

 

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СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ
СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ
СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ
СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ
СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ
СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ
СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ
СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ
СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ
СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ
СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ
СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ
СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ
СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ
СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ
СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ
СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ
СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ
СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ
СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ
СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ
СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ
СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ
СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ
СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ
СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ
СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ
СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ
СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ
СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ
СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ
СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ
СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ
СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ
СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ
СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ
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