На протяжении двух лет одесситы получают бесплатную стоматологическую помощь

Почти два года прошло с момента открытия Студенческой Стоматологической клиники при Международном Гуманитарном Университете Одесской Юракадемии, ставшей современным, высокотехнологичным лечебным центром, успешно реализующим одну из самых значимых социальных программ – оказание бесплатной стоматологической помощи.
Данный социальный проект – безвозмездные стоматологические услуги разной степени сложности, от терапии до протезирования для одесситов, проживающих в Приморском районе, стал возможным благодаря инициативе народного депутата и Президента НУ ОЮА и МГУ Сергея Кивалова.
С момента открытия Студенческой клиники более 2 тысяч пенсионеров и граждан из социально незащищенных слоев населения получили здесь совершенно бесплатную помощь. Клиника оснащена уникальным и высокотехнологичным стоматологическим и парадонтологическим оборудованием, что позволяет вести лечебный процесс на самом высочайшем уровне современной стоматологии, это подчеркивают ее пациенты:
Студенческая стоматологическая клиника действительно выдерживает один уровень с ведущими европейскими медучреждениями, где комфорт и первоклассная техническая база идут рука об руку. Человек, пришедший сюда, совершенно лишен антуража государственных амбулаторий.
Новейшие скалеры, рентген-кабинет, панорамный томограф, позволяющий делать высокоточные снимки полости рта, зуботехническая лаборатория и Центр парадонтологии с 3-Д принтером, позволяющим «напечатать» протез – все это стало доступно жителям Приморского района, не имеющих возможность оплачивать дорогостоящее лечение зубов, благодаря инициативе Сергея Васильевича Кивалова.
О клинике рассказывает возглавивший ее заслуженный деятель науки и техники, профессор, доктор медицинских наук Леонид Чулак:
Безусловно, одесситы, которым оказывается подобная помощь, благодарны за такую инициативу.
Светлана Степаненко, пенсионерка, рассказывает:
Валентина Мочалина, пенсионерка, тоже очень довольна:
Одесситов, живущих в Приморском районе, народный депутат Сергей Кивалов и дальше намерен поддерживать рядом социальных инициатив, как это делается уже на протяжении нескольких десятилетий. Пенсионеры, многодетные семьи, моряки, люди, нуждающиеся в юридической помощи, попавшие в беду – все эти горожане знают о помощи народного депутата Сергея Кивалова не понаслышке.
Проект медицинской помощи населению – еще одно направление, с успехом воплощаемое личной инициативой народного депутата на фоне краха медицинской реформы, оставившей пенсионеров, буквально, за бортом. По словам парламентария,
Чтобы получить направление на бесплатную стоматологическую помощь, жителям Приморского района, нуждающимся в поддержке и попавшим в сложное положение, достаточно лишь обратиться в приемную депутата.
Принять участие в социальном проекте по оказанию бесплатной медицинской помощи жителям Приморского района, действующей в рамках «Народной программы Сергея Кивалова» можно, позвонив по телефону
700-78-30 или обратившись по адресу: ул.Черняховского, 2.