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  • Дата: Сегодня, 14:21
Сегодня, 14:21

На протяжении двух лет одесситы получают бесплатную стоматологическую помощь

Категория: Первая полоса / Новости

На протяжении двух лет одесситы получают бесплатную стоматологическую помощь

Почти два года прошло с момента открытия Студенческой Стоматологической клиники при Международном Гуманитарном Университете Одесской Юракадемии, ставшей современным, высокотехнологичным лечебным центром, успешно реализующим одну из самых значимых социальных программ – оказание бесплатной стоматологической помощи.

Данный социальный проект – безвозмездные стоматологические услуги разной степени сложности, от терапии до протезирования для одесситов, проживающих в Приморском районе, стал возможным благодаря инициативе народного депутата и Президента НУ ОЮА и МГУ Сергея Кивалова.

На протяжении двух лет одесситы получают бесплатную стоматологическую помощь

С момента открытия Студенческой клиники более 2 тысяч пенсионеров и граждан из социально незащищенных слоев населения получили здесь совершенно бесплатную помощь. Клиника оснащена уникальным и высокотехнологичным стоматологическим и парадонтологическим оборудованием, что позволяет вести лечебный процесс на самом высочайшем уровне современной стоматологии, это подчеркивают ее пациенты:

Я в другую клинику не хожу, мне даже страшно подумать пойти в другую клинику! У них здесь все новое, они работают с немецкими пломбами. Все импортное и дорогое, ты приходишь к врачу и уходишь, как будто бы ты не был у зубного врача,
 - делает акцент на уровне комфорта, сопровождающего процесс лечения пациентка-пенсионерка Лидия Тарасенко.

На протяжении двух лет одесситы получают бесплатную стоматологическую помощь

Студенческая стоматологическая клиника действительно выдерживает один уровень с ведущими европейскими медучреждениями, где комфорт и первоклассная техническая база идут рука об руку. Человек, пришедший сюда, совершенно лишен антуража государственных амбулаторий.

Новейшие скалеры, рентген-кабинет, панорамный томограф, позволяющий делать высокоточные снимки полости рта, зуботехническая лаборатория и Центр парадонтологии с 3-Д принтером, позволяющим «напечатать» протез  – все это стало доступно жителям Приморского района, не имеющих возможность оплачивать дорогостоящее лечение зубов,  благодаря инициативе Сергея Васильевича Кивалова.

На протяжении двух лет одесситы получают бесплатную стоматологическую помощь

Социальный проект работает! – с гордостью говорит Сергей Кивалов, сумевший реализовать почти фантастический проект, сделав дорогостоящую стоматпомощь не просто доступной, а бесплатной, - Он работает и работает эффективно! Здесь отношение к нашим пенсионерам особое, особо хорошее, потому что здесь работают и доктора наук, и профессора, но самое важное, что здесь лучшее оборудование!

О клинике рассказывает возглавивший ее заслуженный деятель науки и техники, профессор, доктор медицинских наук Леонид Чулак:

На протяжении двух лет одесситы получают бесплатную стоматологическую помощь

Наша клиника предоставляет абсолютно все услуги, начиная с приема детей. Оказываем терапевтическую, хирургическую, ортодонтическая помощь. Для взрослых пациентов – это лечение, протезирование и парадонтология, у нас очень современная методика лечения. Подчеркну, собрано действительно уникальное оборудование, к примеру, современный скелар, с помощью которого проводится терапия при заболеваниях парадонта.

Безусловно, одесситы, которым оказывается подобная помощь, благодарны за такую инициативу.

Светлана Степаненко, пенсионерка, рассказывает:

Я впервые здесь с направлением от Сергея Васильевича, спасибо ему большое за то, что он заботится об одесситах нашего Приморского района!

Валентина Мочалина, пенсионерка, тоже очень довольна:

Мы очень рады, что есть такой Сергей Васильевич, и он нам помог, всем инвалидам и участникам войны!

На протяжении двух лет одесситы получают бесплатную стоматологическую помощь

Одесситов, живущих в Приморском районе, народный депутат Сергей Кивалов и дальше намерен поддерживать рядом социальных инициатив, как это делается уже на протяжении нескольких десятилетий. Пенсионеры, многодетные семьи, моряки, люди, нуждающиеся в юридической помощи, попавшие в беду – все эти горожане знают о помощи народного депутата Сергея Кивалова не понаслышке.

Проект медицинской помощи населению – еще одно направление, с успехом воплощаемое личной инициативой народного депутата на фоне краха медицинской реформы, оставившей пенсионеров, буквально, за бортом. По словам парламентария,

Сегодня в Украине медицинская реформа работает не на пользу людям, а наоборот. Пенсионеры вообще остались без какой- либо помощи, и поэтому поддерживать их очень важно,
- подчеркивает Сергей Кивалов.

Чтобы получить направление на бесплатную стоматологическую помощь, жителям Приморского района, нуждающимся в поддержке и попавшим в сложное положение, достаточно лишь обратиться в приемную депутата.

На протяжении двух лет одесситы получают бесплатную стоматологическую помощь

В Германии, Франции, Британии люди, которые уходят на пенсию, достойно могут прийти в клинику, получить какие-то услуги, поехать на курорт, за рубеж, поехать путешествовать. Они же трудились, они делали отчисления, в том числе и в пенсионный фонд, и налоги платили. А у нас наоборот, просто бросают на выживание. Выживешь - выживешь, не выживешь – значит, так и будет. Вот не чувствуют боль другого человека! Поэтому мы все будем делать, чтоб эти программы у нас работали. И все будем делать, чтобы изменить эту ситуацию, которая сложилась, критическая сит в нашей стране за эти последние 5 лет,
- подчеркнул Сергей Кивалов.

На протяжении двух лет одесситы получают бесплатную стоматологическую помощь

Принять участие в социальном проекте по оказанию бесплатной медицинской помощи жителям Приморского района, действующей в рамках «Народной программы Сергея Кивалова» можно, позвонив по телефону 

700-78-30 или обратившись по адресу: ул.Черняховского, 2.

Галерея

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На протяжении двух лет одесситы получают бесплатную стоматологическую помощь
На протяжении двух лет одесситы получают бесплатную стоматологическую помощь
На протяжении двух лет одесситы получают бесплатную стоматологическую помощь
На протяжении двух лет одесситы получают бесплатную стоматологическую помощь
На протяжении двух лет одесситы получают бесплатную стоматологическую помощь
На протяжении двух лет одесситы получают бесплатную стоматологическую помощь
На протяжении двух лет одесситы получают бесплатную стоматологическую помощь
На протяжении двух лет одесситы получают бесплатную стоматологическую помощь
На протяжении двух лет одесситы получают бесплатную стоматологическую помощь
На протяжении двух лет одесситы получают бесплатную стоматологическую помощь
На протяжении двух лет одесситы получают бесплатную стоматологическую помощь
На протяжении двух лет одесситы получают бесплатную стоматологическую помощь
На протяжении двух лет одесситы получают бесплатную стоматологическую помощь
На протяжении двух лет одесситы получают бесплатную стоматологическую помощь
На протяжении двух лет одесситы получают бесплатную стоматологическую помощь
На протяжении двух лет одесситы получают бесплатную стоматологическую помощь
На протяжении двух лет одесситы получают бесплатную стоматологическую помощь
На протяжении двух лет одесситы получают бесплатную стоматологическую помощь
На протяжении двух лет одесситы получают бесплатную стоматологическую помощь
На протяжении двух лет одесситы получают бесплатную стоматологическую помощь
На протяжении двух лет одесситы получают бесплатную стоматологическую помощь
На протяжении двух лет одесситы получают бесплатную стоматологическую помощь
На протяжении двух лет одесситы получают бесплатную стоматологическую помощь
На протяжении двух лет одесситы получают бесплатную стоматологическую помощь
На протяжении двух лет одесситы получают бесплатную стоматологическую помощь
На протяжении двух лет одесситы получают бесплатную стоматологическую помощь
На протяжении двух лет одесситы получают бесплатную стоматологическую помощь
На протяжении двух лет одесситы получают бесплатную стоматологическую помощь
На протяжении двух лет одесситы получают бесплатную стоматологическую помощь
На протяжении двух лет одесситы получают бесплатную стоматологическую помощь
На протяжении двух лет одесситы получают бесплатную стоматологическую помощь
На протяжении двух лет одесситы получают бесплатную стоматологическую помощь
На протяжении двух лет одесситы получают бесплатную стоматологическую помощь
На протяжении двух лет одесситы получают бесплатную стоматологическую помощь
На протяжении двух лет одесситы получают бесплатную стоматологическую помощь
На протяжении двух лет одесситы получают бесплатную стоматологическую помощь
На протяжении двух лет одесситы получают бесплатную стоматологическую помощь
На протяжении двух лет одесситы получают бесплатную стоматологическую помощь
На протяжении двух лет одесситы получают бесплатную стоматологическую помощь
На протяжении двух лет одесситы получают бесплатную стоматологическую помощь
На протяжении двух лет одесситы получают бесплатную стоматологическую помощь
На протяжении двух лет одесситы получают бесплатную стоматологическую помощь
На протяжении двух лет одесситы получают бесплатную стоматологическую помощь
На протяжении двух лет одесситы получают бесплатную стоматологическую помощь
На протяжении двух лет одесситы получают бесплатную стоматологическую помощь
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