На протяжении двух лет одесситы получают бесплатную стоматологическую помощь

Почти два года прошло с момента открытия Студенческой Стоматологической клиники при Международном Гуманитарном Университете Одесской Юракадемии, ставшей современным, высокотехнологичным лечебным центром, успешно реализующим одну из самых значимых социальных программ – оказание бесплатной стоматологической помощи.

Данный социальный проект – безвозмездные стоматологические услуги разной степени сложности, от терапии до протезирования для одесситов, проживающих в Приморском районе, стал возможным благодаря инициативе народного депутата и Президента НУ ОЮА и МГУ Сергея Кивалова.

С момента открытия Студенческой клиники более 2 тысяч пенсионеров и граждан из социально незащищенных слоев населения получили здесь совершенно бесплатную помощь. Клиника оснащена уникальным и высокотехнологичным стоматологическим и парадонтологическим оборудованием, что позволяет вести лечебный процесс на самом высочайшем уровне современной стоматологии, это подчеркивают ее пациенты:

Я в другую клинику не хожу, мне даже страшно подумать пойти в другую клинику! У них здесь все новое, они работают с немецкими пломбами. Все импортное и дорогое, ты приходишь к врачу и уходишь, как будто бы ты не был у зубного врача,

- делает акцент на уровне комфорта, сопровождающего процесс лечения пациентка-пенсионерка Лидия Тарасенко.

Студенческая стоматологическая клиника действительно выдерживает один уровень с ведущими европейскими медучреждениями, где комфорт и первоклассная техническая база идут рука об руку. Человек, пришедший сюда, совершенно лишен антуража государственных амбулаторий.

Новейшие скалеры, рентген-кабинет, панорамный томограф, позволяющий делать высокоточные снимки полости рта, зуботехническая лаборатория и Центр парадонтологии с 3-Д принтером, позволяющим «напечатать» протез – все это стало доступно жителям Приморского района, не имеющих возможность оплачивать дорогостоящее лечение зубов, благодаря инициативе Сергея Васильевича Кивалова.

Социальный проект работает! – с гордостью говорит Сергей Кивалов, сумевший реализовать почти фантастический проект, сделав дорогостоящую стоматпомощь не просто доступной, а бесплатной, - Он работает и работает эффективно! Здесь отношение к нашим пенсионерам особое, особо хорошее, потому что здесь работают и доктора наук, и профессора, но самое важное, что здесь лучшее оборудование!

О клинике рассказывает возглавивший ее заслуженный деятель науки и техники, профессор, доктор медицинских наук Леонид Чулак:

Наша клиника предоставляет абсолютно все услуги, начиная с приема детей. Оказываем терапевтическую, хирургическую, ортодонтическая помощь. Для взрослых пациентов – это лечение, протезирование и парадонтология, у нас очень современная методика лечения. Подчеркну, собрано действительно уникальное оборудование, к примеру, современный скелар, с помощью которого проводится терапия при заболеваниях парадонта.

Безусловно, одесситы, которым оказывается подобная помощь, благодарны за такую инициативу.

Светлана Степаненко, пенсионерка, рассказывает:

Я впервые здесь с направлением от Сергея Васильевича, спасибо ему большое за то, что он заботится об одесситах нашего Приморского района!

Валентина Мочалина, пенсионерка, тоже очень довольна:



Мы очень рады, что есть такой Сергей Васильевич, и он нам помог, всем инвалидам и участникам войны!

Одесситов, живущих в Приморском районе, народный депутат Сергей Кивалов и дальше намерен поддерживать рядом социальных инициатив, как это делается уже на протяжении нескольких десятилетий. Пенсионеры, многодетные семьи, моряки, люди, нуждающиеся в юридической помощи, попавшие в беду – все эти горожане знают о помощи народного депутата Сергея Кивалова не понаслышке.

Проект медицинской помощи населению – еще одно направление, с успехом воплощаемое личной инициативой народного депутата на фоне краха медицинской реформы, оставившей пенсионеров, буквально, за бортом. По словам парламентария,

Сегодня в Украине медицинская реформа работает не на пользу людям, а наоборот. Пенсионеры вообще остались без какой- либо помощи, и поэтому поддерживать их очень важно,

- подчеркивает Сергей Кивалов.

Чтобы получить направление на бесплатную стоматологическую помощь, жителям Приморского района, нуждающимся в поддержке и попавшим в сложное положение, достаточно лишь обратиться в приемную депутата.

В Германии, Франции, Британии люди, которые уходят на пенсию, достойно могут прийти в клинику, получить какие-то услуги, поехать на курорт, за рубеж, поехать путешествовать. Они же трудились, они делали отчисления, в том числе и в пенсионный фонд, и налоги платили. А у нас наоборот, просто бросают на выживание. Выживешь - выживешь, не выживешь – значит, так и будет. Вот не чувствуют боль другого человека! Поэтому мы все будем делать, чтоб эти программы у нас работали. И все будем делать, чтобы изменить эту ситуацию, которая сложилась, критическая сит в нашей стране за эти последние 5 лет,

- подчеркнул Сергей Кивалов.

Принять участие в социальном проекте по оказанию бесплатной медицинской помощи жителям Приморского района, действующей в рамках «Народной программы Сергея Кивалова» можно, позвонив по телефону

700-78-30 или обратившись по адресу: ул.Черняховского, 2.