В штабе кандидата в народные депутаты Украины парламентария Сергея Кивалова заявляют о политическом и правовом давлении

Правовое незнание приводит к правовому беспределу. Так, в среду, 3 июля, несколько десятков молодчиков, возглавляемые двумя кандидатами в нардепы по 135 округу, ворвались на территорию негосударственного вуза, где расположен штаб Сергея Кивалова.

Националисты запугивали молодых парней и девушек – волонтеров штаба, хамили преподавателям Международного гуманитарного университета, а также уничтожили часть материалов предвыборной агитации. В момент вторжения в штабе работали пять молодых симпатичных умных девушек, которые выполняли работу по реализации социальных программ поддержки одесситов фондом Сергея Кивалова. Не лишним будет напомнить, что эти социальные программы (оказание стоматологической помощи, юридический консалтинг, компьютерные курсы и другие) работают на постоянной основе, а не для того, чтобы собирать «предвыборную жатву». Работа велась открыто, прозрачно, спокойно и без охраны – никто не ожидал провокации.

Штаб находится на законных основаниях, в соответствии с договором аренды, на частной территории, и то, что произошло, это во-первых, покушение на частную собственность, а во-вторых – прямое правонарушение, квалифицируемое как минимум как хулиганство,

- дает правовую оценку событию волонтер штаба Валентин Федоров, глава Первичной профсоюзной организации Национального университета «Одесская юридическая академия».

Там были заслуженные, уважаемые люди, профессура, и погромщики вели себя по отношению к ним по-хамски вызывающе, дерзили, уничижительно обращались, чуть ли не на ты. Понятно, что это такой черный пиар-ход, который можно назвать манипуляцией на имени Сергея Васильевича Кивалова. Это противно и неприятно,

- говорит заместитель председателя штаба, депутат городского совета Вадим Подгородинский.

Мы очень хотели провести избирательную кампанию в рамках закона, грамотно, с честным соревнованием программ, тезисов и взглядов политиков. Наша позиция: для того, чтобы стать народным депутатом, нужно идти к избирателям, нужно общаться с людьми, нужно работать и делами убеждать одесситов, а не вносить деструктив в работу чужих штабов. Но, к сожалению, мы сегодня наблюдали, что иные кандидаты в народные депутаты хотят проводить эту кампанию по-своему,

- констатирует председатель избирательного штаба, глава фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова в Одесском горсовете Светлана Осауленко.

Молодчикам не понравился тот факт, что сотрудники и студенты Юракадемии и МГУ работали в избирательном штабе народного депутата Кивалова, который является президентом этих вузов. Они не дали себе труда задуматься над тем, что данные университеты – это две с половиной тысячи рабочих мест и более двадцати тысяч учащихся. Очевидный факт – в успехе указанных учебных заведений неоспоримая заслуга именно их основателя и руководителя. Так почему же благодарные преподаватели и студенты не могут поддержать Сергея Кивалова?!

Сколько всего сделал Сергей Васильевич для города и для наших же студентов, дал массу возможностей не просто учиться, а реализовать себя – работать, заниматься спортом, наукой, культурой – потому, безусловно, найдется масса желающих, как студентов, так и сотрудников, быть в команде Сергея Васильевича – помогать, заниматься волонтёрством,

- поясняет волонтер Карина Лукащук, глава Студенческого совета Юракадемии.

Представители данных вузов баллотируются от разных политических сил, можно долго перечислять фамилии депутатов Горсовета от разных районов города и политсил разнообразной окраски, таких как депутат от «Самопомощи» Квасницкая, и никто их не то чтобы не принуждал, но даже не агитировал идти помогать тому или иному кандидату. Если у кого-то есть желание заявить о своей позиции, став волонтерами штаба Сергея Васильевича Кивалова – конечно, они это делают, это естественный ход событий. К слову, мать одного из депутатов по 135 округу от Нацкорпуса – преподаватель МГУ, а сам выдвиженец – бывший студент Юракадемии, так что не понаслышке знает о максимальной демократичности руководства вузов.

Возмущены независимые политические эксперты. Так, народный депутат Украины 5 созыва Дмитрий Волошенков заявил:

Очень хочется верить, что такие действия больше повторяться не будут, потому что они возвращают нас в очень темное прошлое, в «махновщину». Такие страшные события происходили на нашей территории столетие назад, в период Гражданской войны, когда разбойничали банды, военизированные гражданские соединения, которые силовым путем пытались устроить импонирующий им жизненный уклад.

Для каждого очевидно: люди, прикрывающиеся лозунгами о честных выборах, творят правовой беспредел. Такое – недопустимо в государстве, в котором действует верховенство права.

Правовую оценку действиям молодчиков даст уже полиция. Соответствующее заявление подано в компетентные органы. В штабе Сергея Кивалова уверены – подобные провокации обусловлены высоким рейтингом кандидата и реальной народной поддержкой. По заявлению самого Сергея Кивалова, этот вопрос имеет судебную перспективу.

А пока, несмотря на вмешательство «темных сил», избирательный штаб и команда Кивалова продолжают принимать в свои ряды всех неравнодушных одесситов, которые хотят вместе отстаивать здравомыслие, правовую позицию в нашей стране. Потому что Одесса знает: Кивалов – за Одессу.