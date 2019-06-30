В штабе кандидата в народные депутаты Украины парламентария Сергея Кивалова заявляют о политическом и правовом давлении

Правовое незнание приводит к правовому беспределу. Так, в среду, 3 июля, несколько десятков молодчиков, возглавляемые двумя кандидатами в нардепы по 135 округу, ворвались на территорию негосударственного вуза, где расположен штаб Сергея Кивалова.
Националисты запугивали молодых парней и девушек – волонтеров штаба, хамили преподавателям Международного гуманитарного университета, а также уничтожили часть материалов предвыборной агитации. В момент вторжения в штабе работали пять молодых симпатичных умных девушек, которые выполняли работу по реализации социальных программ поддержки одесситов фондом Сергея Кивалова. Не лишним будет напомнить, что эти социальные программы (оказание стоматологической помощи, юридический консалтинг, компьютерные курсы и другие) работают на постоянной основе, а не для того, чтобы собирать «предвыборную жатву». Работа велась открыто, прозрачно, спокойно и без охраны – никто не ожидал провокации.
Молодчикам не понравился тот факт, что сотрудники и студенты Юракадемии и МГУ работали в избирательном штабе народного депутата Кивалова, который является президентом этих вузов. Они не дали себе труда задуматься над тем, что данные университеты – это две с половиной тысячи рабочих мест и более двадцати тысяч учащихся. Очевидный факт – в успехе указанных учебных заведений неоспоримая заслуга именно их основателя и руководителя. Так почему же благодарные преподаватели и студенты не могут поддержать Сергея Кивалова?!
Представители данных вузов баллотируются от разных политических сил, можно долго перечислять фамилии депутатов Горсовета от разных районов города и политсил разнообразной окраски, таких как депутат от «Самопомощи» Квасницкая, и никто их не то чтобы не принуждал, но даже не агитировал идти помогать тому или иному кандидату. Если у кого-то есть желание заявить о своей позиции, став волонтерами штаба Сергея Васильевича Кивалова – конечно, они это делают, это естественный ход событий. К слову, мать одного из депутатов по 135 округу от Нацкорпуса – преподаватель МГУ, а сам выдвиженец – бывший студент Юракадемии, так что не понаслышке знает о максимальной демократичности руководства вузов.
Возмущены независимые политические эксперты. Так, народный депутат Украины 5 созыва Дмитрий Волошенков заявил:
Для каждого очевидно: люди, прикрывающиеся лозунгами о честных выборах, творят правовой беспредел. Такое – недопустимо в государстве, в котором действует верховенство права.
Правовую оценку действиям молодчиков даст уже полиция. Соответствующее заявление подано в компетентные органы. В штабе Сергея Кивалова уверены – подобные провокации обусловлены высоким рейтингом кандидата и реальной народной поддержкой. По заявлению самого Сергея Кивалова, этот вопрос имеет судебную перспективу.
А пока, несмотря на вмешательство «темных сил», избирательный штаб и команда Кивалова продолжают принимать в свои ряды всех неравнодушных одесситов, которые хотят вместе отстаивать здравомыслие, правовую позицию в нашей стране. Потому что Одесса знает: Кивалов – за Одессу.