Дети Приморского района Одессы посетили Одесский дельфинарий

Дети Приморского района посетилиодин из лучших в Европе Одесский дельфинарий «Немо».

Даша, 10 лет:

Спасибо большое, что меня и мою маму пригласили в дельфинарий, я очень люблю дельфинов и мне очень приятно! Я думаю, что буду в восторге! Мне бы очень хотелось потрогать дельфинов, погладить их, сфотографироваться с ними!

Зал у летнего бассейна, вмещающий 900 посадочных мест, был заполнен полностью: дети из многодетных семей, их родители и даже бабушки и дедушки получили возможность побывать на ярком и динамичном представлении, которое дали морские артисты – котики, дельфины-афалины, морские львы и их тренеры.

Занимательное зрелище предварил познавательный рассказ ведущего о жизни морских обитателей, который и юные, и взрослые посетители слушали с большим интересом, пока «артисты» - афалины разогревались, кружа и разрезая воду бассейна плавниками, выпуская к восторгу самых маленьких гостей забавные «фонтанчики».

Впрочем, восторг без труда можно было заметить на лицах всех без исключения пришедших в дельфинарий, вне зависимости от возраста: давно известен колоссальный позитивный эффект такого близкого соприкосновения с удивительным водным миром дельфинов. И потому аплодисменты не стихали до самого конца представления, после которого и дети, и взрослые охотно обменивались полученными впечатлениями.

Три загорелые подружки из первого ряда с нескрываемым восторгом смотрящие на пару вальсирующих афалин, поделились своими эмоциями:

Мы уже бывали в дельфинарии, но и сейчас и я, и дети очень рады увиденному, это одни сплошные положительные эмоции!

Илья, многодетный отец:

Дети, что вы испытываете? – спрашивает ребят папа, - Восторг, они говорят! И радость!

- хором добавляют дети.

Живая атмосфера водного шоу действительно очень благотворно повлияла на детей: в направлении к бассейну, на всех ярусах сидений тянулись маленькие руки, звучали искренние громкие аплодисменты и возгласы восторга от трюков и разлетающихся от дельфиньих хвостов брызг! А потом еще долго публика не хотела отпускать потрудившихся артистов и собралась вокруг присутствующего здесь же народного депутата Украины Сергея Васильевича Кивалова. Одесситы благодарили парламентария за регулярную разнообразную заботу и помощь жителям избравшего его Приморского района.

Чего стоит депутатский труд, было понятно из того, с какими словами к Сергею Кивалову подходили самые простые люди, чтобы сказать такое драгоценное своей искренностью «спасибо» за все его социальные инициативы. А это целый рядреализованных программ, от образовательных и медицинских до бесплатной юридической помощи для социально незащищенных горожан, которые функционируют уже на протяжении более 20 лет, и от года к году лишь увеличивают свой охват как по задействованным направлениям, так и по количеству включенных в них людей.

Спасибо вам, Сергей Васильевич, - негромко сказала бабушка с малышом за руку, скромно подойдя к окружившей нардепа стайке ребят, пожелавших сделать фото на память, - мы вас поддержим, знайте, очень благодарим вас за заботу!

От имени многодетных семей, да и всех родителей, поблагодарила Сергея Кивалова Николаенко Елена, председатель Всеукраинской общественной организации «Совет многодетных семей Украины», председатель «Совета матерей Украины» при комитете соцполитики Украины в Верховной Раде»:

На сегодняшний день достаточно непросто как многодетным, так и просто родителям поднимать детей, и все эти социальные инициативы, которые с такой любовью предлагает Сергей Васильевич, они всегда «на ура» воспринимаются!

Вы знаете, Сергей Васильевич с многодетными очень плотно сотрудничает. Если перечислить по пальцам, то с 2010 года, когда вышел закон о поддержке многодетных семей, одним из инициаторов этого закона был именно Сергей Кивалов, когда многодетные отцы и матери приходили в Верховную Раду, и в результате вышел такой сильный закон о поддержке многодетных семей, который до сих пор работает.

Да, во многих пунктах он был бюджетом сокращен, но новый закон, который сейчас лоббируется и готовится, принесет еще большую пользу и многодетным, и семьям с детьми и тех, кто готовится к рождению. Потому что та демографическая яма, которая возникла сейчас - это кризисная для Украины ситуация. Мы очень благодарны Сергею Васильевичу, мы верим и знаем, что одесситы Приморского района выберут его.

Это хорошо когда, кроме новых, есть мудрые люди, которые много прошли и знают все процессы в законодательстве. Важно, чтобы эти процессы были доведены до конца и важно, что нардепы слышат людей и общественность, работают в направлении, чтобы улучшить жизнь слабозащищенных: стариков, детей, матерей, семей как таковых.

Всех гостей дельфинария поприветствовал Сергей Кивалов. Народный избранник не забыл поблагодарить за выступление и морских «артистов», и всех тех, кто трудился и обеспечивал сегодняшний праздник.

Зрители тоже нашли теплые слова для выступавших и пригласивших на замечательный водный спектакль:

Дельфинарий очень понравился! В этом году очень душевно, может, потому что про природу раньше не рассказывали, а в этот раз такое познавательное вступление, все очень понравилось!

- поделилась впечатлениями мама с ребенком.

Как считает сам Сергей Васильевич Кивалов:

Самое главное, что мы отрываем наших детей от компьютеров, от телефонов, и они сегодня сюда приходят и искренне радуются.

И я сегодня тоже смотрел и любовался тем, что делают наши дельфины, зрелище было потрясающее! Дети радовались, хлопали и для них это был настоящий праздник. Вот такие мероприятия надо организовывать нашим детям, потому что они сейчас на каникулах. А раз на каникулах - они будут ходить в театр, заниматься спортом,ходить в дельфинарий. Ну и я сегодня здесь с ними радуюсь! Все-таки у нас в Одессе хороший дельфинарий, хорошее представление, дети посещают его с восторгом. И родители были с ними и радовались, и бабушки, и дедушки, - и уних тоже было хорошее настроение!

- воодушевленно поделился своим эмоциями Сергей Кивалов.