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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Дети Приморского района Одессы посетили Одесский дельфинарий

Категория: Первая полоса / Новости

Дети Приморского района Одессы посетили Одесский дельфинарий

Дети Приморского района посетилиодин из лучших в Европе Одесский дельфинарий «Немо».

 

 

 

 

Дети Приморского района Одессы посетили Одесский дельфинарий

 

Даша, 10 лет:

Спасибо большое, что меня и мою маму пригласили в дельфинарий, я очень люблю дельфинов и  мне очень приятно! Я думаю, что буду в восторге! Мне бы очень хотелось потрогать дельфинов, погладить их, сфотографироваться с ними!

 

Дети Приморского района Одессы посетили Одесский дельфинарий

 

Дети Приморского района Одессы посетили Одесский дельфинарий

 

Дети Приморского района Одессы посетили Одесский дельфинарий

 

Зал у летнего бассейна, вмещающий 900 посадочных мест, был заполнен полностью: дети из многодетных семей, их родители и даже бабушки и дедушки получили возможность побывать на ярком и динамичном представлении, которое дали морские артисты – котики, дельфины-афалины, морские львы и их тренеры.

Занимательное зрелище предварил познавательный  рассказ ведущего о жизни морских обитателей, который и юные, и взрослые посетители слушали с большим интересом, пока «артисты» - афалины разогревались, кружа и разрезая воду бассейна плавниками, выпуская к восторгу самых маленьких гостей забавные «фонтанчики».

 

Дети Приморского района Одессы посетили Одесский дельфинарий

 

Впрочем, восторг без труда можно было заметить на лицах всех без исключения пришедших в дельфинарий, вне зависимости от возраста: давно известен колоссальный позитивный эффект такого близкого соприкосновения с удивительным водным миром дельфинов. И потому аплодисменты не стихали до самого конца представления, после которого и дети, и взрослые охотно обменивались полученными впечатлениями.

 

Дети Приморского района Одессы посетили Одесский дельфинарий

 

Три  загорелые подружки из первого ряда с нескрываемым восторгом смотрящие на пару вальсирующих афалин, поделились своими эмоциями:

Мы уже бывали в дельфинарии, но и сейчас и я, и дети очень рады увиденному, это одни сплошные положительные эмоции!

Илья, многодетный отец:

Дети, что вы испытываете? – спрашивает ребят папа, - Восторг, они говорят! И радость!

 - хором добавляют дети.

Живая атмосфера водного шоу действительно очень благотворно повлияла на детей: в направлении к бассейну, на всех ярусах сидений тянулись маленькие руки, звучали искренние громкие аплодисменты и возгласы восторга от трюков и разлетающихся от дельфиньих хвостов брызг! А потом еще долго публика не хотела отпускать потрудившихся артистов и собралась вокруг присутствующего здесь же народного депутата Украины Сергея Васильевича Кивалова. Одесситы благодарили парламентария за регулярную разнообразную заботу и помощь жителям избравшего его Приморского района.

 

Дети Приморского района Одессы посетили Одесский дельфинарий

 

Чего стоит депутатский труд, было понятно из того, с какими словами к Сергею Кивалову подходили самые простые люди, чтобы сказать такое драгоценное своей искренностью «спасибо» за все его социальные инициативы. А это целый рядреализованных программ, от образовательных и медицинских  до бесплатной юридической помощи для социально незащищенных горожан, которые функционируют уже на протяжении более 20 лет, и от года к году лишь увеличивают свой охват как по задействованным направлениям, так и по количеству включенных в них людей.

Спасибо вам, Сергей Васильевич, - негромко сказала бабушка с малышом за руку, скромно подойдя к окружившей нардепа стайке ребят, пожелавших сделать фото на память, - мы вас поддержим, знайте, очень благодарим вас за заботу!

 

Дети Приморского района Одессы посетили Одесский дельфинарий

 

От имени многодетных семей, да и всех родителей, поблагодарила Сергея Кивалова Николаенко Елена, председатель Всеукраинской общественной организации «Совет многодетных семей Украины», председатель «Совета матерей Украины» при комитете соцполитики Украины в Верховной Раде»:

На сегодняшний день достаточно непросто как многодетным, так и просто родителям поднимать детей, и все эти социальные инициативы, которые с такой любовью предлагает Сергей Васильевич, они всегда «на ура» воспринимаются!
Вы знаете, Сергей Васильевич с многодетными очень плотно сотрудничает. Если перечислить по пальцам, то с 2010 года, когда вышел закон о поддержке многодетных семей, одним из инициаторов этого закона был именно Сергей Кивалов, когда многодетные отцы и матери приходили в Верховную Раду, и в результате вышел такой сильный закон о поддержке многодетных семей, который до сих пор работает.
Да, во многих пунктах он был бюджетом сокращен, но новый закон, который сейчас лоббируется и готовится, принесет еще большую пользу и многодетным, и семьям с детьми и тех, кто готовится к рождению. Потому что та демографическая яма, которая возникла сейчас - это кризисная для Украины ситуация. Мы очень благодарны Сергею Васильевичу, мы верим и знаем, что одесситы Приморского района выберут его.
Это хорошо когда, кроме новых, есть мудрые люди, которые много прошли и знают все процессы в законодательстве. Важно, чтобы эти процессы были доведены до конца и важно, что нардепы слышат людей и общественность, работают в направлении, чтобы улучшить жизнь слабозащищенных: стариков, детей, матерей, семей как таковых.

 

 

Дети Приморского района Одессы посетили Одесский дельфинарий

 

Всех  гостей дельфинария поприветствовал Сергей Кивалов. Народный избранник не забыл поблагодарить за выступление и морских «артистов», и всех тех, кто трудился и обеспечивал сегодняшний праздник.

Зрители тоже нашли теплые слова для выступавших и пригласивших на замечательный водный спектакль:

Дельфинарий очень понравился! В этом году очень душевно, может, потому что про природу раньше не рассказывали, а в этот раз такое познавательное вступление, все очень понравилось!

- поделилась впечатлениями мама с ребенком.

 

Дети Приморского района Одессы посетили Одесский дельфинарий

 

Как считает сам Сергей Васильевич Кивалов:

Самое главное, что мы отрываем наших детей от компьютеров, от телефонов, и они сегодня сюда приходят и искренне радуются.
И я сегодня тоже смотрел и любовался тем, что делают наши дельфины, зрелище было потрясающее! Дети радовались, хлопали и для них это был настоящий праздник. Вот такие мероприятия надо организовывать нашим детям, потому что они сейчас на каникулах. А раз на каникулах - они будут ходить в театр, заниматься спортом,ходить в дельфинарий. Ну и я сегодня здесь с ними радуюсь! Все-таки у нас в Одессе хороший дельфинарий, хорошее представление, дети посещают его с восторгом. И родители были с ними и радовались, и бабушки, и дедушки, - и уних тоже было хорошее настроение!

- воодушевленно поделился своим эмоциями Сергей Кивалов.

 

Дети Приморского района Одессы посетили Одесский дельфинарий

 

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Дети Приморского района Одессы посетили Одесский дельфинарий
Дети Приморского района Одессы посетили Одесский дельфинарий
Дети Приморского района Одессы посетили Одесский дельфинарий
Дети Приморского района Одессы посетили Одесский дельфинарий
Дети Приморского района Одессы посетили Одесский дельфинарий
Дети Приморского района Одессы посетили Одесский дельфинарий
Дети Приморского района Одессы посетили Одесский дельфинарий
Дети Приморского района Одессы посетили Одесский дельфинарий
Дети Приморского района Одессы посетили Одесский дельфинарий
Дети Приморского района Одессы посетили Одесский дельфинарий
Дети Приморского района Одессы посетили Одесский дельфинарий
Дети Приморского района Одессы посетили Одесский дельфинарий
Дети Приморского района Одессы посетили Одесский дельфинарий
Дети Приморского района Одессы посетили Одесский дельфинарий
Дети Приморского района Одессы посетили Одесский дельфинарий
Дети Приморского района Одессы посетили Одесский дельфинарий
Дети Приморского района Одессы посетили Одесский дельфинарий
Дети Приморского района Одессы посетили Одесский дельфинарий
Дети Приморского района Одессы посетили Одесский дельфинарий
Дети Приморского района Одессы посетили Одесский дельфинарий
Дети Приморского района Одессы посетили Одесский дельфинарий
Дети Приморского района Одессы посетили Одесский дельфинарий
Дети Приморского района Одессы посетили Одесский дельфинарий
Дети Приморского района Одессы посетили Одесский дельфинарий
Дети Приморского района Одессы посетили Одесский дельфинарий
Дети Приморского района Одессы посетили Одесский дельфинарий
Дети Приморского района Одессы посетили Одесский дельфинарий
Дети Приморского района Одессы посетили Одесский дельфинарий
Дети Приморского района Одессы посетили Одесский дельфинарий
Дети Приморского района Одессы посетили Одесский дельфинарий
Дети Приморского района Одессы посетили Одесский дельфинарий
Дети Приморского района Одессы посетили Одесский дельфинарий
Дети Приморского района Одессы посетили Одесский дельфинарий
Дети Приморского района Одессы посетили Одесский дельфинарий
Дети Приморского района Одессы посетили Одесский дельфинарий
Дети Приморского района Одессы посетили Одесский дельфинарий
Дети Приморского района Одессы посетили Одесский дельфинарий
Дети Приморского района Одессы посетили Одесский дельфинарий
Дети Приморского района Одессы посетили Одесский дельфинарий
Дети Приморского района Одессы посетили Одесский дельфинарий
Дети Приморского района Одессы посетили Одесский дельфинарий
Дети Приморского района Одессы посетили Одесский дельфинарий
Дети Приморского района Одессы посетили Одесский дельфинарий
Дети Приморского района Одессы посетили Одесский дельфинарий
Дети Приморского района Одессы посетили Одесский дельфинарий
Дети Приморского района Одессы посетили Одесский дельфинарий
Дети Приморского района Одессы посетили Одесский дельфинарий
Дети Приморского района Одессы посетили Одесский дельфинарий
Дети Приморского района Одессы посетили Одесский дельфинарий
Дети Приморского района Одессы посетили Одесский дельфинарий
Дети Приморского района Одессы посетили Одесский дельфинарий
Дети Приморского района Одессы посетили Одесский дельфинарий

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