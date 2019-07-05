Для детей Приморского района Одессы работает бесплатная секция по футболу

В рамках программы Сергея Киваловапо социальной поддержке одесситов работает бесплатная секция по футболу. Поучиться популярному сегодня виду спорта пришло немало ребят от 6 и до 15 лет и уже сегодня они разделены на несколько групп. Тренировки проходят на одной из самых современных площадок в городе – крытом стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия». С ребятами работают известные тренеры.

У нас в Приморском районе много деток, мы запустили проект по бесплатным занятиям по футболу и вот уже желающих так много, и разного возраста, что тренеры их делят на пять-шесть групп. У нас замечательные профессионалы и они вкладывают душу в занятия, я горжусь, что у нас такие тренера. Вы знаете, что все спортивные площадки, которые мы создавали более двадцати лет, открыты для жителей Приморского района, в первую очередь, для детей, для людей пожилого возраста. Все социальные программы, которые мы создали работают, и спортивные в том числе. Я искренне рад тому, что мы вносим свой вклад в физическое воспитание молодежи. Это очень важно, направить их в таком возрасте на правильный путь, отвлечь от ненужных занятий и мыслей, а спорт – это и выход эмоциям, и прекрасная физическая тренировка. Конечно, это прежде всего государственная забота, ответственность, но мы построили и стадионы и спортивные комплексы на собственные средства, из бюджета нам не выделили ни копейки. Здесь, на этих прекрасных стадионах занимаются наши студенты, проходят соревнования всеукраинских и международных уровней, здесь же могут прийти и потренироваться одесситы. У нас есть еще одна спортивная площадка, спорткомплекс Международного гуманитарного университета на 8 станции Большого Фонтана. Я недавно открывал там соревнования по гимнастике, ребята показывают отличные результаты. Это отлично, мы ведь для них и стараемся, они наше будущее,

– подчеркнул народный депутат Сергей Кивалов.

С ребятами в футбольной секции работают опытные мастера. Бронзовый призер чемпионата Украины по футболу ВладимирРадионов тренирует группу деток в возрасте шесть-семь лет. С ним в паре проводит занятия известный футболист и тренер Валерий Судак.

По инициативе Сергея Васильевича Кивалова у нас создан социальный проект на бесплатной основе. Мы набираем ребят, тренируем их, готовим, принимаем участие в играх на первенство города, во всеукраинских соревнованиях, выезжаем на сборы в спортивные лагеря. Желающих много, и это радует,

– рассказывает Валерий Судак.

Действительно, родители очень довольны появившимся возможностями, охотно приводят мальчишек в бесплатную секцию по футболу, чтобы приобщить их к спорту. Многие из родителей знают о социальных проектах Сергея Кивалова не понаслышке.

Мы знаем нашего депутата и всегда обращаемся к нему по важным вопросам, он к нам прислушивается и предпринимает такие шаги, чтобы вопрос решился. И конечно мы следим за социальными программами. Мы очень благодарны Сергею Васильевичу за то, что он всегда помнит онаших детках и делает для них все возможное. Мы живем здесь недалеко, сыну уже восемь лет и мы всегда с удовольствием принимаем участие в всех праздниках, мероприятиях, которые проходят в нашем районе, а теперь вот записались на секцию по футболу,

– делится жительница Приморского района София Иванова.

Людмила привела на секцию внука Илью, 9 лет. О том, что можно будет бесплатно заниматься футболом узнали, когда были в театре на благотворительном спектакле. Илья очень доволен и собирается добиться в футболе больших успехов.

Карим, 10 лет, чувствует себя ответственным за всю команду, ведь его назначили вратарем.

Быть вратарем – это очень важное дело. Когда я стою на воротах, мне немного страшно, я немного волнуюсь, но все равно это очень здорово,

– рассказывает Карим.

Настроен он тоже очень серьезно и намерен тренироваться не за страх, а за совесть.

Знаете, обычно перед выборами начинают что-то делать, открывают проекты, а потом забывают. Если мы запускаем социальные проекты, вот такие, как сегодня, то они длятся у нас годами. Я вам приведу примеры. Бесплатная «Юридическая клиника» работает десятилетиями, компьютерные курсы для пожилых людей и детей уже три года действует, и востребованы. Работают и другие социальные программы связанные с организациейбесплатных спорткомплексе Международного гуманитарного университета на 8 станции Большого Фонтана концертов в нашем городе Все они направлены на благо одесситов,

– подчеркнул Сергей Кивалов.

Напомни, что в рамках народной социальной программы созданы и другие проекты. Это секции вольной борьбы, бокса, танцевальная секция для людей пожилого возраста, бесплатная парикмахерская, ремонт одежды для жителей Приморского района, известная социальная программа по оказанию бесплатной стоматологической помощи.

Для того, чтобы записаться в секцию по футболу, можно позвонить по телефону 700 78 30 или обратиться на ул. Черняховского,2.