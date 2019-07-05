Социологи констатируют: лидер Приморского района – Сергей Кивалов

Накануне досрочных выборов в парламент независимый экспертный центр "Социальная инициатива", Киевский институт реформ и развития, а также центр социологических исследований "Аргумент" обнародовали результаты социологии. Они опросили почти 2 с половиной тысячи одесситов разных возрастов и социальных категорий. Если в Малиновском районе между депутатами-мажоритарщиками ожидается напряженная борьба, в Киевском и Суворовском районах есть небольшой отрыв у лидеров, то в Приморском районе уже определился главный фаворит гонки - это Народный депутат Украины Сергей Кивалов. У него более 47% поддержки избирателей.

Николай Анатольевич Яценко, кандидат социологических наук, доцент Национального университета «Одесская юридическая академия» презентовал результаты исследований, а затем два доктора политических наук – Лилиана Яровая и Денис Яковлев – дали оценку тем тенденциям, которые, возможно, латентно присутствуют, и которые не всегда явно видны через призму цифр, но определяются профессионалами.

Выборочная совокупность составила 2 400 респондентов, погрешность – 3,5 процента.

На вопрос: «Собираетесь ли вы принять участие в голосовании?» 72 процента однозначно задекларировали свое положительное намерение.

Также были вопросы, касающиеся политических партий и кандидатов-мажоритарщиков.

На вопрос: «Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в следующее воскресенье, за кого из кандидатов вы бы отдали свой голос?», - результаты по Приморскому району следующие: на первом месте с результатом 47,3 - Сергей Кивалов, на втором месте с колоссальным отрывом - кандидат Леонов Алексей, с результатом 12,2 процентов, за ними следуют Рубен Степанян и Виктор Наумчак; процент неопределившихся составляет 12, 5.

В Малиновском районе ситуация интригующая: процент неопределившихся с выбором граждан - 20,9 – превышает рейтинг лидирующего кандидата Геннадия Чекиты (19,0).

В Суворовском районе - не определились с выбором 11, 2 прцента, в Киевском - 12,6.

Этому пункту уделяется особое внимание, потому что одесситы, не определившиеся окончательно с выбором кандидата, - это колоссальный электоральный ресурс, которые каждый кандидат имеет шанс привлечь на свою сторону. Социологи утверждают, что многие принимают окончательное решение отдать голос за того или иного кандидата в последний день кампании, а некоторые – непосредственно придя на участок.

- Полученные данные совпадают с результатами других исследований, и я считаю, что им можно полностью доверять. Конечно, выборная кампания в разгаре, и что-то может еще измениться, но некардинально. По рейтингу политических партий мы видим незначительное снижение рейтинга у «Слуги народа», незначительный рост у «Голоса» и стабильно высокий рейтинг у Оппозиционного блока «Доверяй делам». Решающий фактор в рейтинге партии – время. Все решится на финише. И кто более продуктивно проведет оставшееся время кампании, тот и выиграет, - считает эксперт-политолог Лилиана Яровая.

- Когда мы говорим о победе президента Владимира Зеленского нужно отдавать себе отчет, что у него изначально была очень высокая узнаваемость, и это проецируется на партию, но голоса избирателей распыляются из-за активного внедрения «клонов». Удастся ли «реальным» кандидатам компенсировать этот недостаток за оставшийся срок – время покажет. В последние недели избирательной кампании будет вестись борьба за голоса «неопределившихся», именно от их явки на избирательные участки и от их выбора во многом будет зависеть результат парламентской избирательной кампании. Но если говорить о промежуточных результатах избирательной кампании, то можно сказать, что партийные рейтинги в целом отображают общие тенденции относительно доверия к политическим партиям по Украине в целом – здесь Одесса не является исключением, - резюмирует Денис Яковлев.

Если давать комплексную оценку трендам данной кампании, то можно сказать, что в Малиновском районе основная борьба еще впереди из-за большого числа неопределившихся, в Киевском и Суворовском районах есть лидеры, и от финишного спурта будет зависеть, кто из них в итоге выиграет, а в Приморском районе уверенно идет к победе Сергей Кивалов. Если даже просуммировать рейтинг неопределившихся и рейтинг кандидатов со второго по седьмое места включительно, то их суммарный рейтинг не догоняет рейтинг лидера – Сергея Васильевича Кивалова с рейтингом 47,3, и здесь цифры говорят сами за себя.

Итоговый результат избирательной кампании будет зависеть от активной позиции каждого одессита, и пусть ни жара, ни отпускной сезон не повлияют на нашу решимость исполнить свой гражданский долг. Потому что иначе винить нам будет некого, кроме самих себя.