За кандидатом от ЗЕ-команды по Приморскому району Одессы стоит экс-регионал и друг Януковича

Команда ЗЕ в мажоритарные округи Одессы выставила людей, которые судя по их работе, агитации и предвыборным программам смутно понимают, куда и зачем они идут.

К примеру, кандидат от ЗЕ команды в 134 избирательном округе некто журналист из районной газеты Арциза Олег Колев планирует защищать в Малиновском районе Одессы… крестьян-фермеров и обещает своим будущим избирателям «часто приезжать в села, населённые пункты и районы округа». Именно эти слова прописаны в его предвыборной программе. А кандидат от партии «Слуга народа» в 135 избирательном округе Алексей Леонов обещает одесситам следить за внедрением реформы образования сугубо в Приморском районе Одессы и остановить стихийную застройку зеленых и курортных зон города.

Когда в очередной раз одесситы слышат о незаконных застройках пляжа, вырубке парков - они четко знают, что за этим стоит какой-то очередной продажный чиновник или депутат. И они знают, что каждый депутат или чиновник считают, что законы написаны только для него. Но победить их можно! Победить их можно имея за плечами команду единомышленников и эта команда стоит сзади меня. Люди разного возраста, разных профессий объединились против лжи и безнаказанности. Я иду в Верховную Раду вместе с партией «Слуга Народа» от мажоритарного 135 округа города Одессы,

- заявляет кандидат.

Примечательно, что Леонова представляют горожанам как успешного ресторатора и владельца сети ресторанов «Pizza & Grill». Но, согласно реестру торговых марок, владельцем знака «Pizza & Grill» является Дмитрий Александрович Старовойтов, который также выступает и совладельцем ООО «Мегалайн проект».

А группа компаний «Мегалайн» является проектировщиком и девелопером застройки на Гагаринском плато, где постоянно происходят столкновения и протесты местных жителей из-за того, что на месте обещанной школы и стадиона должны вырасти очередные высотки. А одна стройка перешла вообще границы разумного и дозволенного, вырастая прямо на побережье. Сам Леонов имел долю 7% в ООО «Грилион», совладельцем 46,5% которой является Старовойтова Людмила Андреевна, зарегистрирована по тому же адресу, что и упомянутый выше владелец знака «Pizza & Grill» Старовойтов Дмитрий.

И тут проявляется первая ложь ради пиара. Леонов не совладелец, а всего лишь управляющий сети ресторанов «Pizza & Grill», то есть обычный наемный работник, а не преуспевающий бизнесмен. Получается, что кандидат от ЗЕ команды дает одесситам заведомо ложные обещания бороться с деятельностью коммерческой структуры, в которой он работает. То есть обещает одесситам ради их интересов пожертвовать своими. Кто в это поверит?

Красивая сказка, приемлемая разве что для «Сказочной страны» «Квартала 95». Но это не единственная ложь, в которой уже уличён горожанами этот деятель. Положительный образ самого Леонова активно начали формировать недавно, через срочно основанную им общественную организацию «Я одессит - мне не всё равно». Рассказывая от том, что он не собирается в политику, начал формировать актив людей, которые не хотели учувствовать в политических процессах. Как итог - очередной дешевый пиар и обман молодых активных людей, которые реально без политических лозунгов хотели сделать что-то хорошее для города, но невольно стали участниками политических экспериментов. Ничего личного - просто бизнес.

Именного данная организация на 13 июля, как раз под парламентские выборы анонсирует проведение благотворительного забега по Трассе здоровья с бегущим банкиром «Андреем Онистратом». Главная афера благотворительного забега в том, что якобы бежать с участниками акции будет не только банкир, но и сам президент Владимир Зеленский. Чтобы пробежаться вместе с Зеленским надо заплатить 250 гривен. Интересно, знает ли сам президент, что от его имени собирают деньги у одесситов, прикрываясь благотворительностью?

Также в качестве главной группы поддержки Евгений Леонов привлек в свои ряды главу такой же общественной организации с громким названием «Одесская областная Ассоциация работодателей» Юрия Борщенко, известного тем, что на протяжение вот уже 20-ти лет продает голоса предпринимателей то БЮТу, то Партии регионов, то БПП.

Именно Борщенко – один из активных участников сожжения одесситов 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов.

Именно это видимо главное «новое лицо» команды ЗЕ Приморского района.



Ну и вишенкой на торте является тот факт, что предвыборный штаб Леонова возглавляет яркий представитель Партии регионов, главный поставщик титушек на Антимайдан и друг беглого Януковича, экс-председатель Коминтерновской райгосадминистрации, подпадающий под действие люстрационного закона - Иван Марзак.

В июле прошлого года его сын - футбольный болельщик Михаил Марзак — нанес телесные повреждения начальнику управления превентивной деятельности ГУНП Ивану Ищенко. Это произошло в парке Шевченко перед матчем за Суперкубок Украины. Сейчас юноша находится под следствием.

Иван Марзак сколотил неплохое состояние. Обанкротив практически всех фермеров Коминтерновоского района, он стал таким себе местным феодалом, который за копейки заставляет работать местных жителей на него. Помогли ему в этом деле и выборы 2010 года, после которых рекламные плоскости Коминтерновского района чудным образом были приобретены фирмой Марзака.

Кинув на деньги областную организацию «Оппоблока» Иван Марзак переметнулся в партию «Наши», но и там долго не задержался… теперь он главный советчик команды ЗЕ. Вот такой состав «Слуг народа» пытается запудрить мозги одесситам.

Интересно знает ли сам Президент Зеленский. какое количество аферистов и преступников пытается пролезть в Раду под его флагами или пропихнуть туда своих ставленников?

Люди, которые позиционируют себя как «новая команда», переполнены старыми, пропахшими нафталином схемами. Рассказывая о борьбе с беззаконием, они сами начинают с вранья и тотального нарушения закона, такого как: агитация без исходящих данных, реклама - без заключения договоров, заклейка фасадов без разрешительных документов и т.д.

Вряд ли это тот путь, который выбирали люди, отдав свои голоса на президентских выборах, надеясь на реальные перемены. А к каким переменам могут привести те, кто уже был у власти и проводя своих марионеток в раду, просто будут реализовывать старые, налаженные схемы, мы себе можем представить. Такие члены «новой команды» точно с каждым разом ослабляют позиции нового Президента и все больнее бьют по его репутации.