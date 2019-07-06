 
Информация к новости
  • Просмотров: 42
  • Дата: Сегодня, 15:32
Сегодня, 15:32

За кандидатом от ЗЕ-команды по Приморскому району Одессы стоит экс-регионал и друг Януковича

Категория: Первая полоса

За кандидатом от ЗЕ-команды по Приморскому району Одессы стоит экс-регионал и друг Януковича

Команда ЗЕ в мажоритарные округи Одессы выставила людей, которые судя по их работе, агитации и предвыборным программам смутно понимают, куда и зачем они идут. 
К примеру, кандидат от ЗЕ команды в 134 избирательном округе некто журналист из районной газеты Арциза Олег Колев планирует защищать в Малиновском районе Одессы… крестьян-фермеров и обещает своим будущим избирателям «часто приезжать в села, населённые пункты и районы округа». Именно эти слова прописаны в его предвыборной программе. А кандидат от партии «Слуга народа» в 135 избирательном округе Алексей Леонов обещает одесситам следить за внедрением реформы образования сугубо в Приморском районе Одессы и остановить стихийную застройку зеленых и курортных зон города.

 

За кандидатом от ЗЕ-команды по Приморскому району Одессы стоит экс-регионал и друг Януковича

 

Когда в очередной раз одесситы слышат о незаконных застройках пляжа, вырубке парков - они четко знают, что за этим стоит какой-то очередной продажный чиновник или депутат. И они знают, что каждый депутат или чиновник считают, что законы написаны только для него. Но победить их можно! Победить их можно имея за плечами команду единомышленников и эта команда стоит сзади меня. Люди разного возраста, разных профессий объединились против лжи и безнаказанности. Я иду в Верховную Раду вместе с партией «Слуга Народа» от мажоритарного 135 округа города Одессы, 

- заявляет кандидат.
Примечательно, что Леонова представляют горожанам как успешного ресторатора и владельца сети ресторанов «Pizza & Grill». Но, согласно реестру торговых марок, владельцем знака «Pizza & Grill» является Дмитрий Александрович Старовойтов, который также выступает и совладельцем ООО «Мегалайн проект».

А группа компаний «Мегалайн» является проектировщиком и девелопером застройки на Гагаринском плато, где постоянно происходят столкновения и протесты местных жителей из-за того, что на месте обещанной школы и стадиона должны вырасти очередные высотки. А одна стройка перешла вообще границы разумного и дозволенного, вырастая прямо на побережье. Сам Леонов имел долю 7% в ООО «Грилион», совладельцем 46,5% которой является Старовойтова Людмила Андреевна, зарегистрирована по тому же адресу, что и упомянутый выше владелец знака «Pizza & Grill» Старовойтов Дмитрий.

И тут проявляется первая ложь ради пиара. Леонов не совладелец, а всего лишь управляющий сети ресторанов «Pizza & Grill», то есть обычный наемный работник, а не преуспевающий бизнесмен. Получается, что кандидат от ЗЕ команды дает одесситам заведомо ложные обещания бороться с деятельностью коммерческой структуры, в которой он работает. То есть обещает одесситам ради их интересов пожертвовать своими. Кто в это поверит?
Красивая сказка, приемлемая разве что для «Сказочной страны» «Квартала 95». Но это не единственная ложь, в которой уже уличён горожанами этот деятель. Положительный образ самого Леонова активно начали формировать недавно, через срочно основанную им общественную организацию «Я одессит - мне не всё равно». Рассказывая от том, что он не собирается в политику, начал формировать актив людей, которые не хотели учувствовать в политических процессах. Как итог - очередной дешевый пиар и обман молодых активных людей, которые реально без политических лозунгов хотели сделать что-то хорошее для города, но невольно стали участниками политических экспериментов. Ничего личного - просто бизнес.

 

За кандидатом от ЗЕ-команды по Приморскому району Одессы стоит экс-регионал и друг Януковича

 

Именного данная организация на 13 июля, как раз под парламентские выборы анонсирует проведение благотворительного забега по Трассе здоровья с бегущим банкиром «Андреем Онистратом». Главная афера благотворительного забега в том, что якобы бежать с участниками акции будет не только банкир, но и сам президент Владимир Зеленский. Чтобы пробежаться вместе с Зеленским надо заплатить 250 гривен. Интересно, знает ли сам президент, что от его имени собирают деньги у одесситов, прикрываясь благотворительностью?

 

 

За кандидатом от ЗЕ-команды по Приморскому району Одессы стоит экс-регионал и друг Януковича

 

За кандидатом от ЗЕ-команды по Приморскому району Одессы стоит экс-регионал и друг Януковича

 

Также в качестве главной группы поддержки Евгений Леонов привлек в свои ряды главу такой же общественной организации с громким названием «Одесская областная Ассоциация работодателей» Юрия Борщенко, известного тем, что на протяжение вот уже 20-ти лет продает голоса предпринимателей то БЮТу, то Партии регионов, то БПП.

 

 

За кандидатом от ЗЕ-команды по Приморскому району Одессы стоит экс-регионал и друг Януковича

 

Именно Борщенко – один из активных участников сожжения одесситов 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов.

 

За кандидатом от ЗЕ-команды по Приморскому району Одессы стоит экс-регионал и друг Януковича

 

Именно это видимо главное «новое лицо» команды ЗЕ Приморского района.


Ну и вишенкой на торте является тот факт, что предвыборный штаб Леонова возглавляет яркий представитель Партии регионов, главный поставщик титушек на Антимайдан и друг беглого Януковича, экс-председатель Коминтерновской райгосадминистрации, подпадающий под действие люстрационного закона - Иван Марзак.

 

За кандидатом от ЗЕ-команды по Приморскому району Одессы стоит экс-регионал и друг Януковича

 

В июле прошлого года его сын - футбольный болельщик Михаил Марзак — нанес телесные повреждения начальнику управления превентивной деятельности ГУНП Ивану Ищенко. Это произошло в парке Шевченко перед матчем за Суперкубок Украины. Сейчас юноша находится под следствием.

 

За кандидатом от ЗЕ-команды по Приморскому району Одессы стоит экс-регионал и друг Януковича

 

Иван Марзак сколотил неплохое состояние. Обанкротив практически всех фермеров Коминтерновоского района, он стал таким себе местным феодалом, который за копейки заставляет работать местных жителей на него. Помогли ему в этом деле и выборы 2010 года, после которых рекламные плоскости Коминтерновского района чудным образом были приобретены фирмой Марзака.

 

За кандидатом от ЗЕ-команды по Приморскому району Одессы стоит экс-регионал и друг Януковича

 

Кинув на деньги областную организацию «Оппоблока» Иван Марзак переметнулся в партию «Наши», но и там долго не задержался… теперь он главный советчик команды ЗЕ. Вот такой состав «Слуг народа» пытается запудрить мозги одесситам.

 

 

Интересно знает ли сам Президент Зеленский. какое количество аферистов и преступников пытается пролезть в Раду под его флагами или пропихнуть туда своих ставленников?

Люди, которые позиционируют себя как «новая команда», переполнены старыми, пропахшими нафталином схемами. Рассказывая о борьбе с беззаконием, они сами начинают с вранья и тотального нарушения закона, такого как: агитация без исходящих данных, реклама - без заключения договоров, заклейка фасадов без разрешительных документов и т.д.
Вряд ли это тот путь, который выбирали люди, отдав свои голоса на президентских выборах, надеясь на реальные перемены. А к каким переменам могут привести те, кто уже был у власти и проводя своих марионеток в раду, просто будут реализовывать старые, налаженные схемы, мы себе можем представить. Такие члены «новой команды» точно с каждым разом ослабляют позиции нового Президента и все больнее бьют по его репутации.

Галерея

prev

За кандидатом от ЗЕ-команды по Приморскому району Одессы стоит экс-регионал и друг Януковича
За кандидатом от ЗЕ-команды по Приморскому району Одессы стоит экс-регионал и друг Януковича
За кандидатом от ЗЕ-команды по Приморскому району Одессы стоит экс-регионал и друг Януковича
За кандидатом от ЗЕ-команды по Приморскому району Одессы стоит экс-регионал и друг Януковича
За кандидатом от ЗЕ-команды по Приморскому району Одессы стоит экс-регионал и друг Януковича
За кандидатом от ЗЕ-команды по Приморскому району Одессы стоит экс-регионал и друг Януковича
За кандидатом от ЗЕ-команды по Приморскому району Одессы стоит экс-регионал и друг Януковича
За кандидатом от ЗЕ-команды по Приморскому району Одессы стоит экс-регионал и друг Януковича

За кандидатом от ЗЕ-команды по Приморскому району Одессы стоит экс-регионал и друг Януковича
За кандидатом от ЗЕ-команды по Приморскому району Одессы стоит экс-регионал и друг Януковича
next
и ещё фотографии ›


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.



Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать