Сергей Кивалов поздравил одесситов с Днем флота и Днем ВМС

Сегодня наша страна отмечает сразу два важных праздника – День работников морского и речного флота, а также День Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Традиции празднования этого дня уходят своими корнями во времена, когда наша страна имела мощнейшее в Европе и одно из крупнейших в мире морских пароходств. Так сложилось, что в одночасье мы потеряли знаменитый флот. Уничтожение Черноморского морского пароходства стало роковой ошибкой, откинувшей нашу страну на десятилетия назад. В результате – некоторые сухопутные государства содержат в своем распоряжении большее количество морских судов, чем имеющая выход к двум морям Украина. Наша страна имеет уникальное географическое положение, максимально способствующее развитию морской отрасли, украинские морские специалисты признаны одними из лучших в мире, а значит – у нас есть все предпосылки для восстановления морехозяйственного комплекса. Одесса изначально строилась как город-порт, и сегодня именно она должна стать центром возрождения былой мощи Украины.

Мы будем делать все необходимое для того, чтобы наши моряки получили возможность работать у себя на Родине, а мы вновь с гордостью называли нашу страну Морской державой! Сегодня я искренне поздравляю представителей морской профессии! Пусть Ваша жизнь всегда идет верным курсом, оправдываются надежды и сбываются мечты, а бури обходят стороной! - написал на своей официальной страницев Facebook народный депутат Украины Сергей Кивалов.