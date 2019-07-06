Поддержка людей с инвалидностью: Сергей Кивалов встретился с представителями общества слепых и глухих в Одессе

По статистике нарушением слуха страдает каждый девятый человек, а более тысячи одесситов имеют серьезные недостатки зрения. К сожалению, каждый год количество таких лиц в Украине увеличивается.

Проблемные вопросы данной категории граждан обсуждались на встрече народного депутата Украины Сергея Кивалова с представителями общественных организаций «Общество слепых в Одессе» и «Общество глухих в Одессе», которые совместно насчитывают более 3,5 тысячи человек. Для особых гостей подготовить праздничный концерт, и главное, обсудили предоставления социальной помощи.

Мы посмотрели данные всемирной организации здравоохранения, что к 2020 году на 30% увеличится количество людей, которые плохо слышать и плохо видят. Это беда. Нужно сегодня немедленно решать этот вопрос и заниматься профилактикой. Например, в Национальном университете «Одесская юридическая академия»обучаются студенты с особыми потребностями здоровья. Для них здесь созданы все условия, они учатся за счет бюджета государства. Знаете, нужно чувствовать боль другого человека и делать все для того, чтобы данная категория граждан могла жить полноценной жизнью и получала ощутимую поддержку со стороны государства,

- говорит народный депутат Украины Сергей Кивалов.

Отметим, что парламентарий направил депутатский запрос Премьер-министру относительно обеспечения взрослых и детей с глубокой потерей слуха кохлеарнымиимплантами, а также обеспечением средствами в виде субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на мероприятия слухопротезированиякохлеарнымиимплантами и реабилитации детей и взрослых с нарушениями слуха. Только в Одессе насчитывается более 60 человек, которые являются пользователями кохлеарной системы. Однако несмотря на это, проблема находится вне поля зрения органов местного самоуправления.

Мы представители, как я считаю, очень особых организаций - общество слепых и общество глухих обязательно будем поддерживать на выборах только этого кандидата. Сергей Васильевич Кивалов - это человек сначала дела, потом слова. То есть он сначала делает и потом говорит, и даже не всегда говорит. Вот мы находимся в шикарном здании Юракадемии, которую закончили, если я не ошибусь, больше сотни инвалидов по зрению. Здесь учатся люди с другим инвалидностями. Здесь созданы абсолютно все условия для учебы, для работы в библиотеке, соблюдены все стандарты доступности: пандусы и ограждающие моменты. Сергей Васильевич уделяет большое внимание проблемам людей с ограниченными возможностями. Вот мы когда с ним сегодня встречались, что меня поразило - сразу после приветствия он поднял вопрос о том, что собирается помочь женщине, у которой ребенок нуждается в протезировании органов слуха,

- рассказал директор Общества слепых в Одессе Юрий Качановский.

Все люди, стоящие на учете нашей организации в Приморском районе очень положительно, с восторгом отзываются про Сергея Васильевича. Потому что многие из них закончили Юракадемию, здесь учились, многие проживали в общежитии. Он человек очень открытый, мы видим конкретно его дела. Благодаря тем знаниям, которые многие получили в этом университете, они сумели получить профессию, жить полноценной жизнью,

- поделился глава Одесского общества слепых в Одессе Алексей Максименко.

В одесской юридической академии созданы все условия для людей с ограниченными возможностями, кроме того, сделано все возможное для того, чтобы студенты могли заниматься физкультурой и спортом.

Многие ребята с особыми потребностями здоровья поступают в Юридическую академию. Здесь созданы все условия, чтобы инвалиды могли получить достойное образование и достойный квалифицированный уровень знаний. Электронная библиотека, электронные носители. Я не первый, кто поступил сюда благодаря специальной программе. И до меня поступали и незрячие, и плоховидящие, и сейчас они очень рады тому, что здесь обучались,

- отметил студент 2 курса факультета психологии, политологии и социологии Андрей Железков.

Кроме того, чтобы помочь незрячим почувствовать себя такими же членами общества, в Одессе при поддержке Сергея Кивалов прошел велозабег "Вижу. Могу. Помогу." Благодаря таким мероприятиямпаралимпийское движение в стране становится еще более популярным.

Также отметим, что более 10 лет действует программа социальной адаптации для детей сирот и детей с особыми потребностями здоровья и действует социальный проект по обеспечению очками жителей Приморского района с проблемами зрения.