Студентка МГУ стала жертвой политических интриг

Днём Студентка Международного гуманитарного университета Валерия Кирилюк попала в руки аферистов и стала жертвой политических интриг. Девушку попытались использовать путём обмана в грязных политических провокациях против одного из кандидатов в народные депутаты Украины.
Валерия Кирилюк, ставшая жертвой аферистов, рассказывает:
Затем некая Инна Титкова путем дальнейших уговоров и давления, а также подстрекательства против Международного гуманитарного университета, в котором обучается Валерия, оказывая воздействие, вынудила девушку записать видеообращение.
Валерия Кирилюк описывает состояние аффекта, в котором была в тот момент:
Я хочу полностью опровергнуть то видео, которое было записано сегодня днем и сказать, что оно было записано под диктовку, мне подсказывали, диктовали, что говорить. Я очень хорошо отношусь к своему университету, потому что это место дает мне образование. Я опровергаю то видео, которое было сделано, потому что оно было записано, когда я была в состоянии полного аффекта. Я была в абсолютном шоке и не знала, что происходит. Мне диктовали, я говорила.
На протяжении длительного времени девушка не могла связаться со своими родными и близкими. Кроме того, аферистка Инна Титкова отвечала на все телефонные звонки Валерии, представляясь ее матерью.
Валерия Кирилюк объясняет причины воздействия на неё аферистов:
Когда девушка все-таки вышла на связь, ее забрал отец. И они решили сразу же обратиться в правоохранительные органы.
Отец пострадавшей девушки, Сергей Кирилюк, настроен резко отрицательно к тому, что произошло:
В данный момент мы написали заявление в отделение полиции и надеемся, что будет проведено разбирательство и будут наказаны и Инна Титкова, и Мазур, потому как они нанесли моральный ущерб моему ребенку. Я никому не пожелаю такой участи.
Кроме того, дочь и отец отмечают, что за два года обучения в университете у них не было никаких нареканий. Валерия демонстрирует большие успехи в изучении китайского языка и планирует посетить Уханьский университет. В родной альма матер – Международном гуманитарном университете - руководство вуза создает все условия для всестороннего развития личности.
Валерия с благодарностью вспоминает об университете:
Сергей Кирилюк рассказывает, что очень доволен вузом, где обучается его дочь:
Теперь слово за правоохранительными органами, которые должны оперативно отреагировать и дать правовую оценку произошедшей ситуации, чтобы аферисты, использовавшие несовершеннолетнюю девушку в угоду своих политических амбиций, понесли соответствующее наказание.