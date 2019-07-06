Студентка МГУ стала жертвой политических интриг

Днём Студентка Международного гуманитарного университета Валерия Кирилюк попала в руки аферистов и стала жертвой политических интриг. Девушку попытались использовать путём обмана в грязных политических провокациях против одного из кандидатов в народные депутаты Украины.

Валерия Кирилюк, ставшая жертвой аферистов, рассказывает:

Она мне представилась как Инна, фамилию мне никто не сказал. Видела ли я когда-нибудь эту женщину ранее? – Нет. Я в принципе не интересуюсь политикой, я даже не знала, что есть такой кандидат.

Затем некая Инна Титкова путем дальнейших уговоров и давления, а также подстрекательства против Международного гуманитарного университета, в котором обучается Валерия, оказывая воздействие, вынудила девушку записать видеообращение.

Валерия Кирилюк описывает состояние аффекта, в котором была в тот момент:

Там мне сказали, что мой университет меня подставил, меня настроили против университета, в котором я учусь, и после этого на меня давили, настраивали и вынудили записать видео.

Я хочу полностью опровергнуть то видео, которое было записано сегодня днем и сказать, что оно было записано под диктовку, мне подсказывали, диктовали, что говорить. Я очень хорошо отношусь к своему университету, потому что это место дает мне образование. Я опровергаю то видео, которое было сделано, потому что оно было записано, когда я была в состоянии полного аффекта. Я была в абсолютном шоке и не знала, что происходит. Мне диктовали, я говорила.

На протяжении длительного времени девушка не могла связаться со своими родными и близкими. Кроме того, аферистка Инна Титкова отвечала на все телефонные звонки Валерии, представляясь ее матерью.

Валерия Кирилюк объясняет причины воздействия на неё аферистов:

Я не сильная личность, на меня легко войдествовать и то, что они сделали, было несправедливо по отношению к обычному студенту, находящемуся в состоянии шока. Это нечестный путь воздействия на мой университет, на Сергея Васильевича, как я думаю, посредством его же студентов.

Когда девушка все-таки вышла на связь, ее забрал отец. И они решили сразу же обратиться в правоохранительные органы.

Отец пострадавшей девушки, Сергей Кирилюк, настроен резко отрицательно к тому, что произошло:

То, что моего ребенка попытались использовать в каких-то грязных политических играх, меня очень сильно раздражает.

В данный момент мы написали заявление в отделение полиции и надеемся, что будет проведено разбирательство и будут наказаны и Инна Титкова, и Мазур, потому как они нанесли моральный ущерб моему ребенку. Я никому не пожелаю такой участи.

Кроме того, дочь и отец отмечают, что за два года обучения в университете у них не было никаких нареканий. Валерия демонстрирует большие успехи в изучении китайского языка и планирует посетить Уханьский университет. В родной альма матер – Международном гуманитарном университете - руководство вуза создает все условия для всестороннего развития личности.

Валерия с благодарностью вспоминает об университете:

Мы с моими одногруппниками на протяжении всех этих лет чувствуем поддержку Президента нашего университета Сергея Васильевича Кивалова. Мы часто видим его в университете, он интересуется, как у нас дела, проводит различные мероприятия, праздники, зарядку.

Сергей Кирилюк рассказывает, что очень доволен вузом, где обучается его дочь:

К данному вузу и к Сергею Васильевичу я отношусь с уважением. По характеристикам и рассказам мы решили, что будем учиться именно в МГУ, ну а дочь этим загорелась. По ребенку вижу, что у нее это получается, преподаватели хорошие, отношение великолепное, всегда можно решить вопрос не деньгами.

Теперь слово за правоохранительными органами, которые должны оперативно отреагировать и дать правовую оценку произошедшей ситуации, чтобы аферисты, использовавшие несовершеннолетнюю девушку в угоду своих политических амбиций, понесли соответствующее наказание.