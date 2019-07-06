 Лучших работников ЖКС «Порто-Франковский» отметили наградами

Руководство жилищно-коммунального сервиса Одессы «Порто-Франковский» отметило лучших работников учреждения по результатам годовой работы. С праздником участников поздравил народный депутат Украины Сергей Кивалов.
Парламентарий, в частности, сказал:
Светлана Флерко, победитель в номинации «Лучший мастер КП ЖКС «Порто-Франковский», не скрывает эмоций:
Отметим, что народный депутат от 135 округа Приморского района Одессы Сергей Кивалов на протяжении десятков лет своей парламентской деятельности занимается проблемами жилищно-коммунального хозяйства. Только за последние несколько лет были направлены депутатские запросы о выделении государственных средств на проведение масштабных берегоукрепительных работ на Одесском побережье, которое в соответствии с Генпланом города признано аварийным, на проведение ремонтно-реставрационных работ памятников архитектуры и градостроительства, расположенных в центре Одессы, сохранение памятников- «достопримечательностей культурного наследия», на обеспечение пожарной и техногенной безопасности коммунальных учреждений Одессы и Одесской области, на реализацию инфраструктурных проектов в Одессе и области. Большинство из этих задач уже удалось решить.
Татьяна Любина, победитель в номинации «Лучший работник аппарата управления КП ЖКС «Порто-Франковский», замечает:
Ирина, глава профкома КП ЖКС «Порто-Франковский», рассказывает о своих впечатлениях:
Участники конкурса единодушны в оценке работы парламентария:
Сергей Кивалов и в дальнейшем будет обращаться с депутатскими запросами по важнейшим вопросам жизни нашего города, в частности, по вопросу повышения заработной платы работникам жилищно-коммунального хозяйства.