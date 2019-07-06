 Лучших работников ЖКС «Порто-Франковский» отметили наградами

Руководство жилищно-коммунального сервиса Одессы «Порто-Франковский» отметило лучших работников учреждения по результатам годовой работы. С праздником участников поздравил народный депутат Украины Сергей Кивалов.

Парламентарий, в частности, сказал:

Я считаю, что это важно. Потому что сегодня очень тяжело найти хороших специалистов для работы в этой службе. Министерство образования и в целом правительство отказалось от подготовки этой специальности. Мы как социальный проект взяли несколько ПТУ, и они у нас являются структурными подразделениями. И мы сами финансируем и готовим рабочие специальности.

Светлана Флерко, победитель в номинации «Лучший мастер КП ЖКС «Порто-Франковский», не скрывает эмоций:

Я очень рада, что работаю в этой структуре. Я очень люблю свой город. Когда просыпаешься утром и видишь свой город чистым, политый, убранный. И ты идешь утром и у тебя душа радуется от этого.

Отметим, что народный депутат от 135 округа Приморского района Одессы Сергей Кивалов на протяжении десятков лет своей парламентской деятельности занимается проблемами жилищно-коммунального хозяйства. Только за последние несколько лет были направлены депутатские запросы о выделении государственных средств на проведение масштабных берегоукрепительных работ на Одесском побережье, которое в соответствии с Генпланом города признано аварийным, на проведение ремонтно-реставрационных работ памятников архитектуры и градостроительства, расположенных в центре Одессы, сохранение памятников- «достопримечательностей культурного наследия», на обеспечение пожарной и техногенной безопасности коммунальных учреждений Одессы и Одесской области, на реализацию инфраструктурных проектов в Одессе и области. Большинство из этих задач уже удалось решить.

Татьяна Любина, победитель в номинации «Лучший работник аппарата управления КП ЖКС «Порто-Франковский», замечает:

Я хочу сказать, что это депутат с большим сердцем. Он очень много помогает людям. Люди обращаются с разными вопросами, с жилищными, с юридическими. Открыл юридическую клинику. Это очень помогает. Сейчас не каждый человек может обратиться к юристу, потому что это стоит денег.

Ирина, глава профкома КП ЖКС «Порто-Франковский», рассказывает о своих впечатлениях:

Всегда, когда мы обращаемся мы очень благодарны, что он нас во всем поддерживает, и всегда, когда есть какая возможность, не оставляет нас без помощи.

Участники конкурса единодушны в оценке работы парламентария:

Он очень много всего делает прежде всего для города, действительно человек. который не просто заслужил свое звание, а человек, который действительно вложил душу в свой город, который помогает социально необеспеченным людям. Это очень важно, потому что это контингент людей, которые составляют очень большой процент в нашем городе, и он нуждается в помощи таких людей как Кивалов. И мы надеемся, что у него и дальше будет возможность продолжать помогать людям, помогать нашему городу и делать только лучше для жителей нашего города.

Сергей Кивалов и в дальнейшем будет обращаться с депутатскими запросами по важнейшим вопросам жизни нашего города, в частности, по вопросу повышения заработной платы работникам жилищно-коммунального хозяйства.