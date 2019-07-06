За словом – дело. Во дворах Одессы асфальтируют межквартальные проезды

Народный депутат Украины Сергей Васильевич Кивалов, хорошо известен одесситам своей законодательной, благотворительной, попечительной и общественной деятельностью. Зная о скором реагировании Сергея Васильевича Кивалова на просьбы нуждающихся, на встрече с народным депутатом, к нему обратились жители проспекта Шевченко, 6/6 с просьбой отремонтировать участок асфальтной дороги, затрудняющий проезд рядом с домом. Внимая просьбам жителей, уже на следующий день коммунальными службами по поручению народного депутата, проблемные участки дороги в Приморском районе по данному адресу были отремонтированы.

Активистами команды «Сергея Кивалова» территория рядом с домом и детской площадкой была прибрана от листвы и мусора.

Виктор Цытряк, активист команды Сергея Кивалова, отчитывается:

Две недели, а то и больше, назад прорвало трубу водоснабжения и буквально целую неделю коммунальщики ехали её латать. Сергей Васильевич проводил встречу с жителями этих домов и буквально на следующий день после этого приехали. Благодаря его трудам, благодаря его кураторству приехали коммунальщики и устранили вот эту течь.

Благодаря поддержке народного депутата Сергея Васильевича Кивалова, в нашем городе проводятся работы по его благоустройству, в этом деле активисты команды «Сергея Кивалова» не стоят в стороне, а принимают самое активное участие.

Жители дома на проспекте Шевченко были очень рады такому мгновенному реагированию на их просьбу, ведь без привлечения внимания к наболевшим проблемам города, этот вопрос решался бы не один день, а то и месяц. Встречаясь с местными жителями, народный депутат Сергей Васильевич Кивалов пообещал и в дальнейшем сохранять пристальное внимание к благоустройству города, к просьбам жителей, к улучшению качества жизни всех одесситов.

Мария Бондарь, местная жительница, не скрывает благодарности:

Встречался с людьми, пообещал, что сделает всё хорошо для двора, благоустроит, вот как я вижу делают ямы, там начали делать тропинку, реставрируют потихоньку. Спасибо огромное.

Не останутся без внимания и жители дома по улице Тенистой 7. Здесь при поддержке и постоянным контролем народного депутата Украины Сергея Васильевича Кивалова, проводятся масштабные ремонтные работы – коммунальные службы кладут абсолютно новое асфальтное покрытие вокруг дома, создавая нормальные подходы и подъезды к этому дому.

Также ведутся работы по установлению нового асфальтного покрытия с междуквартальным проездом по адресу улица Армейская, 21 и других прилегающих домов. Кроме того, по многочисленным обращениям жителей Приморского района, новое асфальтное полотно было установлено по адресу Малая Арнаутская, 15.

Масштаб работ и их оперативность в который раз подтверждают, что народный депутат Украины всегда исполняет свои обещания.