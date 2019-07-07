Сергей Кивалов: Забота о многодетных семьях – реальный вклад в преодоление демографического кризиса в Украине

Народный депутат Украины Сергей Кивалов встретился с Советом многодетных семей Украины. Важной частью работы народного депутата Украины Сергея Кивалова всегда была социальная помощь незащищенным слоям населения, к которым непосредственно относятся многодетные семьи и дети, лишенные родительской опеки в независящих от них обстоятельствах.

На состоявшейся встрече народного депутата Украины с Советом многодетным семей Украины «Большая семья» и Одесским советом многодетных семей, поднимались вопросы о нынешнем положении дел, возникших проблем и необходимости скорейшей помощи многодетным семьям и детям лишенных родительской опеки.

Посмотрите, сколько социальных программ, программ реализовал Сергей Кивалов. Они помогают как жителям Приморского района, так и всей Одессы, обучаться компьютерным курсам, обучаться танцам, работает стоматологическая помощь. Где, в каких социальных структурах это есть? Многодетные семьи благодарны Сергею Васильевичу в том, что он не безразличен к их проблемам. Ведь для любой многодетной семьи очень важно, когда им помогают.

— отметила глава всеукраинской общественной организации “Совет многодетных семей Украины” Елена Николаенко.

Мы стоим на пороге выборов депутатов парламента, то есть тех, кто как раз и будет принимать в Верховной Раде законы. Я не просто одесситка, я еще и житель Приморского района. Поэтому для меня очень важно понимать, кто будет представлять мой город, мой район в парламенте. И, конечно же, я хотела бы чтобы это был Сергей Васильевич. Потому что, как многодетная мама, как председатель общественной организации я знаю его достаточно давно и знаю только с хорошей стороны.

— отметила Глава Одесского городского совета многодетных семей, многодетная мать Елена Артеменко.

На сегодняшний день сума выплат одиноким матерям составляет от 1626 до 2218 грн. Конечно, этой суммы мало для того, чтобы обеспечить одного ребенка в нынешнее время. Именно по этому народным депутатом Украины Сергеем Киваловым было направлено множество депутатских запросов, касающихся повышения размера социальных выплат при рождении ребенка, помощи одиноким матерям, обеспечение социальным жильем детей-сирот и детей лишенных родительской опеки, повышение размера выплат государственным социальной помощи малоимущим семьям и детям, родившимся в таких семьях, выделение средств на строительство социального жилья.

Мы все время занимаемся проблемами, связанными с получением льгот многодетными семьями. Вы наверняка знаете, у нас ситуация в стране с этим очень сложная. Вот почему семьи в Украине не хотят рожать детей, людям страшно, потому что экономический кризис, нестабильность… идет война. Нужно вернуть те льготы, которые были ранее. Если мы сейчас не займемся этой проблемой, то получим такой отрицательный показатель, что потом будем десятилетиями догонять.

Сейчас очень остро стоит этот вопрос, один из первых законопроектов, который мы внесем в новом парламенте, будет связан с тем, чтобы вернуть те льготы, которые были до 2014 года. Это проблема всего государства и ее нужно решать законодательным путем.

подчеркнул народный депутат Украины Сергей Кивалов.

Демографическая проблема в Украине одна из самых острых. Ведь именно сейчас, по состоянию на 2019 год, страна пребывает в демографическом кризисе, когда смертность в значительно превышает рождаемость. По последним данным на 100 умерших рождается всего 57 человек. Народный депутат Сергей Кивалов убежден: эта проблема – одна из основных!

Наша организация помогает как многодетным семьям, так и семьям с особыми потребностями. И когда бы мы не обратились к Сергею Васильевичу, он всегда идет к нам на встречу. В прошлом году при поддержке Сергея Кивалова было предоставлено помещение для проведения огромного мероприятия по случаю празднования Международного дня мира, в котором участвовали детки из интернатов, из приютов, детки с особыми потребностями.

отметила председатель общественной организации “Семейный право-просветительский клуб “Одесская мечта” Галина Фют.

В этом году мы были на многих детских мероприятиях, организованных Сергеем Киваловым, и в Украинском театре, и в Одесской Юракадемии. На них очень полезно и познавательно было детям. Сергей Васильевич нам всегда оказывает информационную поддержку. У него есть непрерывно работающая общественная приемная, в которую можно свободно обращаться. И это очень важно многодетным семьям, которые не всегда могут оплатить юриста или адвоката. И огромная благодарность ему за поддержку. Надеемся, что в будущем будем помогать друг другу и делать вместе Одессу лучше.

— рассказывает многодетная мать Анна Молярова.

Постоянные встречи народного депутата Украины Сергея Кивалова с незащищенными слоями населения – является одним из важнейших участков работы по стабилизации социального положения в стране и является реальным вкладом в преодоление демографического кризиса в Украине.