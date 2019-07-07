Штаб «Слуги Народа» в Приморском районе Одессы вляпался в очередной скандал (фото, видео)

Одесса позеленела. Все, кому не лень пытаются под выборы перекраситься в цвет зелени. Сами же представители команды ЗЕ задают тон. Борды, заборы, палатки, офисы… Но если на заборах, как показывает практика, можно писать, что угодно, то остальное необходимо делать в строгом соблюдении закона. Оказывается, некоторые кандидаты, прикрываясь именем президента Зеленского, еще не став народными избранниками уже нарушают закон.

Пример – работа офиса в доме на улице Гагарина, 23.

Не самый лучший вариант прохода в Раду через полное беззаконие, с которым они якобы решили бороться.

Как рассказали жители дома, нежилое помещение на первом этаже долго использовала местная организация Компартии, затем там был магазин. Недавно открылся офис ЗЕ-команды. При этом добрый кусок стены был обклеен рекламой как самой ЗЕ-команды, так и ее кандидата в нардепы Евгения Леонова.

На штабе кандидата по Приморскому району они мало того, что абсолютно нелепо прилипили его к изображению Президента, что в общем-то запрещено, так еще и заклеили балкон на втором этаже дома, абсолютно наплевав не только на закон, но и на мнение жителей дома.

«По закону о рекламе, на рекламную продукцию, размещённую на несущей поверхности, коей и является стена нашего дома, должно быть дано разрешение прежде всего жителями нашего дома, балансодержащей компанией, то есть ЖКС «Фонтанский» и департаментом рекламы горсовета. Я, как уполномоченный дома, ответственно заявляю, что наши жители такого разрешения не давали. Не нашли мы данного разрешения и ЖКС. Поэтому мы обращаемся в департамент рекламы Одесского городского совета с требованием демонтировать незаконно установленную рекламу», - заявил старший дома по ул. Гагарина,23 Игорь Елин.

По словам Игоря Елина, мало того, что рекламная продукция была установлена без какого-либо разрешения, так еще на всем пленочном покрытии, которым затянут добрый кусок первого этажа дома нет ни единого указателя, кто ответственен за данную рекламу, кто давал разрешение на ее установку.

Обидно за президента Зеленского, за которого проголосовало 73% населения, что, прикрывая его имеем к власти пытаются прийти вот такие шарлатаны. Они облаяли наш дом значками ЗЕ, которые напоминают больше водопад пустых обещаний. Да и само фото Леонова, сделанное в фотошопе на фоне президента, вызывает лишь возмущение,

- отметил Игорь Елин.

Видимо новое «покрашення» позеленевшие представители партии «Наши», которые практически в полном составе перешли в Зе, решили начать с тотального нарушения закона.

Как люди, которые даже в мелочах нарушают действующее законодательство могут вещать о его соблюдение, остаётся под большим вопросом. Скорее наоборот - желание его нарушить будет увеличиваться в геометрической прогрессии.

Следует отметить, что помимо незаконно установленной рекламы на доме, где размещается офис ЗЕ-команды в Приморском районе, так же без каких-либо правоустанавливающих документов размещены в районе и агитационные палатки ЗЕ-команды, борды без исходящих данных и т.д. В принципе удивляться в таких вот мягко говоря неправильных действиях ЗЕ-команды не приходится, учитывая персону члена штаба - участника сожжения людей 2 мая – Борщенко, а также начальника штаба – Ивана Марзака, хорошо известного в Одессе бывшего партийного функицонера – сначала Партии регионов, потом Оппоблока, затем «Наши». А вот теперь и «Слуги народа». Марзака хорошо знают как главного поставщика титушек на Антимайдан и друга беглого Януковича, экс-председателя Коминтерновской райгосадминистрации, подпавшего под действие люстрационного закона. В июле прошлого года его сын - футбольный болельщик Михаил Марзак — нанес телесные повреждения начальнику управления превентивной деятельности ГУНП Ивану Ищенко. Это произошло в парке Шевченко перед матчем за Суперкубок Украины. Сейчас юноша находится под следствием. Иван Марзак сколотил неплохое состояние. Обанкротив практически всех фермеров Коминтерновского района, он стал таким себе местным феодалом, который за копейки заставляет работать местных жителей на него. Помогли ему в этом деле и выборы 2010 года, после которых рекламные плоскости Коминтерновского района чудным образом были приобретены фирмой Марзака. На выборах 2010 года Марказ «кинул» на деньги областную организацию «Оппоблока». Интересно знает ли сам Президент Зеленский. какое количество аферистов и преступников пытается пролезть в Раду под его флагами или пропихнуть туда своих ставленников?

Но самым эпичным стало не это. Активисты штаба Евгения Леонова были пойманы за расклейкой агитации не только на фасадах домов, что само по себе уже варварство, но и прямо на стволах деревьев. С таким подходом можно не просто говорить о беззаконии, тут можно говорить о чистом вандализме. Они уже считают себя уже почти властью, которой все можно, а простые люди для них это быдло, которое все стерпит

Конечно неравнодушными гражданам была вызвана полиция и составлены соответствующие протоколы об административном правонарушении по всем перечисленным фактам.

Остаётся один вопрос: понятно, что для таких беспредельщиков как друг беглого Януковича Марзак правовой беспредел это норма. Но взращённое ими молодое поколение под Флагами Зе со скоростью звука учиться нарушать закон у своих наставников. К чему приведёт этот правовой беспредел и тотальное нарушение закона даже в таких мелочах? Конечно лишь к усугублению этих процессов. «Сделать их», а по факту Вас с нами - простых людей «снова», за маской «новых лиц», они и призывают на каждом углу. А вот сделают или нет зависит он нас с вами!