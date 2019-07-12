 Одесса приняла 23-й Кубок по боксу памяти Семёна Трестина

Боксёрское братство отметило старт 23-го Кубка имени Семёна Трестина - легендарного одесского боксёра, обладателя Европейского Оскара 1966-го года. На крупный международный турнир, который состоялся на спортивном комплексе Национального университета «Одесская юридическая академия», приехали команды из 16 стран, а также новоиспеченные триумфаторы Европейских игр в Минске.

Неуловимый для ударов противника, обладающий совершенной реакций, непобедимый Семён Трестин. Так называли легендарного одесского боксёра почитатели. Он был противником грубых силовых боев, всегда старался обыграть противника, найти его слабые места, его филигранная защита была на высоте. Из 262-х боёв, уступил только в 14-ти.

Семён Трестин, как известно, один из величайших боксёров тех времён. Он 7-кратный чемпион Украины, многократный чемпион Советского Союза. Почётный мастер спорта в то время. Он был интеллигентом на ринге. Боксёр, который показывал бокс высокого уровня, - подчеркнул главный тренер сборной Украины по боксу Леонид Лоивский.

О нём пишут в книгах. Это обладатель Европейского Оскара в Белграде - наивысшего признания в боксе. Хорошо, что есть люди, которые подхватили этот флаг, уже в 23-й раз проводят турнир памяти этого величайшего спортсмена – нашего земляка и я им очень благодарен, - благодарит начальник Одесского городского управления спорта Руслан Пуздрач.

В Одессе память о великом спортсмене чтут - ежегодно на базе спорткомплекса Одесской Юракадемии на 4-й Фонтана проводится международный турнир. Стран-участниц с каждым годом всё больше. Теперь их 16, ко всем странам ближнего и дальнего зарубежья, а это Казахстан, Грузия, Беларусь, Молдова, Азербайджан, Армения, Израиль, Румыния, Бахрейн и Йордан, прибавились Куба, Тунис и Сенегал. В этом году также установили новый Олимпийский ринг.

Международный турнир имени выдающегося нашего земляка, прославлявшего наш город во всём мире Семёна Трестина, проходит в Одессе 23 года подряд. И из 23-х, 15 лет именно на этой площадке. На площадке Национального университета Одесская Юридическая академия. Для нашего университета большая честь каждый год принимать у себя лучших спортсменов из многих стран мира. В нынешнем году в нем принимают участие представители сборной Украины по боксу, которая совсем недавно на Европейских играх заняла первое место по боксу. Украинские боксеры заслуженно считаются одними из самых сильных в мире, об этом уже знают во всех странах и на всех континентах. И вот много лет назад легендарный Василий Ломаченко также принимал участие в турнире памяти Семена Трестина и я уверен, что всех спортсменов, которые сегодня борются на ринге, в будущем ожидает головокружительный успех, тем более, что победа будет обозначать получение звания мастера спорта, а это очень серьезная мотивация хорошо показать себя, совершенствоваться, расти. Кубок Семёна Трестина это не только масштабный международный турнир, но памятная встреча для многих ветеранов отечественного бокса. Многие из них лично знали Семёна Трестина и даже боксировали с ним и каждый год они приезжают на этот турнир, чтобы встретиться и вспомнить былые времена. И это очень важно, ведь таким образом мы сохраняем и передаём молодому поколению добрые традиции отечественного спорта,

- уверен президент Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов.

Ни в одном вузе, кроме Одесской Юракадемии нельзя было провести подобные соревнования, нет необходимых условий. И только благодаря стараниям народного депутата Украины - Сергея Васильевича Кивалова, мы имеем такую возможность проводить в нашей родной Одессе этот престижный международный турнир класса «А», объединяющий участников из 16-ти стран мира, - отметил первый вице-президент областной федерации бокса Андрей Кисловский.

В турнире приняли участие более 140 боксёров. В качестве почётных гостей на церемонию открытия приехали победители и призёры Европейских игр в Минске – чемпионы Виктор Выхрист и Александр Хижняк и серебряный призёр Николай Буценко – одессит и выпускник Одесской Юракадемии, который выступал за Харьков.

Спасибо организаторам, что создали такой хороший турнир, с каждым годом он становится все мощнее и мощнее, приезжает много стран, всё больше хороших боксеров здесь получают опыт. Дай Бог, чтоб он развивался, чтоб каждый год приезжали спортсмены, всё больше стран, чтобы турнир набирал обороты, и чтобы в дальнейшем было больше таких турниров на территории Украины, - выразил надежду серебряный призёр Европейских игр в Минске Николай Буценко.

Настраивался, выходил, боксировал, Слава Богу где-то получалось, где-то не получалось, но это бокс. В последнем бою произошла осечка, очень сильно хотел выиграть, знаете, получилось так, что головами столкнулись, из-за того, что и я на него пошел и он на меня, - рассказал о своём бое победитель Европейских игр в Минске Виктор Выхрист.

Проделанная работа принесла результат - золотая медаль Европейских игр, я доволен и мне действительно приятно, что так случилось - финальный поединок был с боксером из Италии - сильный, опытный боксер, которого я одолел и одержал победу, поединком очень доволен и самим результатом тоже, - поделился победитель Европейских игр в Минске Александр Хижняк.

Одесскую команду на ринге представляли молодые и талантливые боксёры, среди них новая олимпийская надежда - Цотне Рогава, титулованный спортсмен в Тайском боксе, 7 месяцев назад перешедший в классический.

Честно скажу, особой тяжести не было. Тренер грамотно все объясняет, подбирает тактику, и мой первый тренер мне акценты на руки ставил и как бы сам переход из таиландского бокса в классический был не очень тяжёлым.

В планах областной федерации традиционное проведение ещё ряда турниров памяти легенд Одесского бокса. И запуск новых проектов.

Это один из самых масштабных турниров в мире украинского бокса. В дальнейшем планируем развивать бокс в Одессе, и не только в Одессе, но и по всей Украине. С моими друзьями и коллегами у нас в планах развивать бокс на высшем уровне, - подчеркнул президент областной Федерации бокса Халид Мусаев.

Помимо международного турнира класса «А» имени Семёна Трестина, в нашем городе проходят соревнования по боксу памяти Героя Украины Бориса Давидовича Литвака, мастера спорта Советского Союза Йосифа Геннадьевича Каца, Романа Песина. Сейчас ведём переговоры по поводу проведения турнира боксёрских звёзд, которые выступали на этих соревнованиях, это Александр Кириченко, Василий Ломаченко, Виталий Пятецкий и очень много ребят. Будем делать такие турниры, как можно чаще,

- резюмировал президент городской федерации бокса Виктор Томилко.