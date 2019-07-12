В Одессе прошла церемония награждения финалистов всеукраинского конкурса «ТОП 100: Будущее Украины. Дети»

В Одессе прошла торжественная церемония награждения финалистов всеукраинского рейтинга «ТОП 100: Будущее Украины. Дети». Конкурс проходитв рамках проекта «Гордость и Красота Украины».

В этом году тематику праздника определял стиль знаменитой и любимой всеми детьми мира книжки английского писателя Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Номинантов и гостей праздника ждали поистине чудесная, сказочная атмосфера и множество приятных сюрпризов. Всеукраинский рейтинг проходил при поддержке народного депутата Украины Сергея Кивалова.

В красивейшем месте города, обновленном Греческом парке в этот день награждали лучших в номинациях спорт, художники, модели и других. Организаторы конкурса ищут и отбирают самых талантливых детей Украины, чтоб они могли потом познакомиться с известными продюсерами и подумать о перспективах дальнейшего сотрудничества с ними.

В первой номинации, «Индиго», победителям вручал наградынародный депутат Украины Сергей Кивалов.

Мы сегодня представляем, награждаем и чествуем наших детей, являющихся победителями разных конкурсов. Я искренне рад, что наши дети такие талантливые. Мы все делаем, что от нас зависит, чтобы они росли в самых лучших условиях, получали все, что необходимо для гармоничного развития. Вот посмотрите, нами созданы десятки спортивных залов и площадок по Одессе. Мы их сделали и содержим не за счет бюджета, а за счет заработанных нами денежных средств. Так, в Международном гуманитарном университете, в Национальном университет «Одесская юридическая академия» уделяется большое внимание и вкладываютсябольшие средства в культуру, искусство. Посмотрите, наши студенты каждую субботу в Городском саду, возле Ротонды поютодеские и другие песни, доставляют удовольствие гражданам и гостям нашего города. И это правильно, нужно и студентам, и людям,

– подчеркнул Сергей Кивалов.

И дети, и родители счастливы, вокруг шум, смех, настоящий праздник.

Я смотрела, слушала наших детей, они такие талантливые! Мне захотелось показать их всему миру! Цель проекта – сотрудничество с международными продюсерскими центрами. Именно сегодня здесь присутствуют руководители известных мировых продюсерских центров, с Бельгии, Лос-Анжелеса. Номинаций конкурса достаточно много, это спорт, эрудиты, наука, вокал хореография, всего их одиннадцать. Это честь для нас, что Сергей Васильевич Кивалов согласился сегодня участвовать в награждении. Он глава самого престижного вуза не только нашего города, но и Украины, юридическую академию знают и в Европе. Конечно же наши дети мечтают в будущем учится в этом вузе, а мы надеемся, что у нас еще будет много совместных проектов с Сергеем Васильевичем Киваловым, и наши талантливые дети буду работать именно с ним,

– поделилась организатор конкурса Эльвира Гаврилова.

В этом году, как и в прошлом, на награждение приехал представитель комиссии образования Великобритании. Таким образом у наших детей появляется прекрасная возможность познакомится с представителями европейского образования и, возможно, выиграть грант на обучение в Англии. Так, в прошлом году два украинца выиграли такие гранты.

За сегодняшним мероприятием стоит огромный труд, труд и детей, и родителей безусловно. Для того, чтобы ребенок занимался танцами, пением, нужно приложить большие усилия. Приучить ребенка к труду, воспитать его – это важно, это основная цель в жизни. Сегодня в одной из номинаций победителей награждаетнародный депутат Украины Сергей Васильевич Кивалов, который, как мне представляется, внес большой вклад в развитие образования и науки в Одессе и в Украине. Два учебных заведения, Национальный университет «Одесская юридическая академия» и Международный гуманитарный университет, уже построены. Строится современная школа в Приморском районе, с развитой инфраструктурой. Мне кажется, что сделано очень много,

– уверена Татьяна Кивалова.

Талантливые дети смогли познакомиться с Александром Занзером, бельгийским режиссером, именно сейчас режиссер ищет детей на главные роли в одном из популярных во всем мире сериалов Netflix.

Подобные рейтинги – это хорошее признание для тех, кто уже чего-то достиг, является гордостью нашей страны. С другой стороны, это хороший мотив стремится к лучшему, покорять новые вершины, получать новые победы. Мы рады, праздник находит такой отклик среди гостей и жителей нашего города,

– отметил один из организаторов конкурса.

Организаторы поддерживают также и детей из малообеспеченных семей, и детей-сирот. Обучение в кружках стоит денег, но есть ряд социальных программ, учитывающих интересы талантливых детей, дающих им возможность достичь желаемого. Так у каждого есть шанс приобщиться к творчеству и в условиях отсутствиядостаточных финансовых возможностей.

Мне кажется, важно проводить так е мероприятия, чтобы дети тянулись к лучшему, стремились показывать свои таланты и, конечно, получали за это какую-то награду,

– высказал свое мнение студент юракадемии Сергей Косьяненко.

И конечно всех покорила финалистка конкурса, необыкновенная Лиза Яковлева, в образе Алисы со своей собачкой.

Я очень рада, что прошло такое мероприятие, у меня очень хорошее настроение, я счастлива, что получила подарок. И тут очень красиво!

– искренне восхищалась всем вокруг Лиза Яковлева.

На сцене пели гости конкурса, украинские звезды. А все мероприятие проходило на английском языке, так дети имели возможность почувствовать европейский вкус праздника.

Есть несколько видов мотивации детей, от спортивный и более обыденных, до таких, какие мы видим сегодня. Мода, музыка, красота требует такого подхода, красивого, праздничного. Я считаю, что должны быть сделаны акценты на развитие спорта, на желании детей что-либо создавать,

– пояснил певец Андрей Кише, и с ним трудно не согласиться.

Номинантов конкурса ожидали приятные сюрпризы и замечательные награды. Одна из них – поездка в сказочный Диснейленд.

Праздник закончился, но впереди у наших ребят еще много замечательных достижений и побед.