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  • Дата: Вчера, 21:53
Вчера, 21:53

В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии

Категория: Первая полоса / Новости / Наука и образование

В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии

На теплоходе «Хаджибей» прошла торжественная церемония выпуска студентов Морского училища № 3 Национального университета «Одесская юридическая академия». Символично будущим специалистам в области судоходства и судоремонта вручили дипломы о получении полного среднего образования прямо в море. Училище отправило во взрослую жизнь 150 выпускников, которые получили дипломы младших специалистов. С приветственным словом к будущем морякам обратился президент Одесской юракадемии Сергей Кивалов.

 

 

В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии

 

Мы впервые вручаем дипломы нашим выпускникам на судне в открытом море.У нас специальность особенная – чисто одесская – морская, а поэтому, чтобы сделать это знаменательное событие действительно интересным и запоминающимся, мы решили организовать вот такую вот прогулку по Чёрному морю, погода замечательная, лёгкий летний бриз, и конечно же, всеми любимые одесские песни.Вы знаете, это очень символично, что сегодня выпускники получают свои дипломы в открытом море, это их первый, хоть и короткий, но морской рейс, который, я уверен, ознаменует начало успешной морской карьеры. За недавние две недели наша страна отметила сразу три важных праздника, связанных с морем – это День моряка, который мы отметили 25 июня, а также двойной праздник – День морского и речного флота и День Военно-морских сил Вооружённых сил Украины, который мы отпраздновали буквально два дня назад, и мы поздравляли одесситов с этими праздниками, организовывали для них прогулку на этом замечательном теплоходе,а сегодня мы поздравляем выпускников нашего Морского училища. Это должно стать ещё одной хорошей доброй традицией.Всё то, что мы сегодня видим - это благодаря тем усилиям, которые приложил весь коллективНационального университета «Одесская юридическая академия».Потому, что мы взяли на полное финансирование именно это знаменитое3-еМорское училище. Министерство образования и науки Украины отказалось от подготовки таких специалистов. За 2 года половина профессионально-техническихучилищ в нашей стране закрыто. Наш университет в рамках социального проекта взял на себя обязательство продолжить подготовку данной категории востребованных специалистови финансировать вместе с городом это училище,

- отметил Сергей Кивалов - президент Национального университета «Одесская юридическая академия», в структуру которого входит Морское училище №3.

 

В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии

 

Ребята защитили дипломы, прошли все инстанции, получили все сертификаты. Мы гордимся ими, это один из лучших выпусков, который был в училище и по успеваемости, и по дисциплине, все ребята получали стипендию. Все трудоустроены. Это главная фишка нашего училища. Все мы знаем, какая напряженная ситуация в стране, идёт избирательная кампания,но Сергей Васильевич Кивалов нашёл для нас время, для своего родного училища, которое входит в структуру Юракадемии, пришёл поздравить родителей, поздравить выпускников. Именно по его инициативе, при его поддержке у нас состоялся этот замечательный праздник - вручение дипломов в открытом море,

- подчеркнул директор Морского училища № 3 Роман Коваленко.

 

В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии

 

 Не скрывали искренних радостных эмоций и родители выпускников. Их дети получили очень востребованые профессии - матрос, моторист, электрик, токарь и другие.

 

В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии

 

Хочу сказать большое спасибо Сергею Васильевичу Кивалову за то, что он сохранил и продолжаетразвивать учебную базу. Это единственное училище в городе, где готовят токарей – это очень востребованная на сегодняшний день профессия и мой сын никогда не будет без куска хлеба.В миллионном городе одна группа, которая выпускает токарей-специалистов,

- заметил отец выпускника Морского училища № 3 Евгений Слесаренко.

 

Мне очень нравится это училище, я очень счастлива, что мой сын поступил в это учебное заведение и благополучно закончил первый курс.Мне очень нравится и обстановка, и преподаватели. Одним словом – очень хорошее училище,

- делится мама студента Морского училища № 3 Дина Акберова.

 

Сначала это была моя мечта: если у меня будет сын - он пойдёт в море, будет моряком. Он меня поддержал, он видит, как я тяжело работаю, решил помочь маме и сказал: я буду моряком. Эмоции переполняют: я волнуюсь, я довольна и счастлива. Сын уже совсем взрослый, ему уже18 - красавиц-моряк,

- с гордостью говоритмама выпускника Морского училища № 3 Лилия Миронова.

 

Юноши поблагодарили руководство и преподавателей училища за полученные знания и горизонт перспектив в будущем. Сегодня в Черном море нет ни одного судна, где бы ни работали студенты Морского училища Одесской юракадемии. Училище имеет современную учебно-производственную базу: лаборатории, кабинеты, оснащенные новым оборудованием, которое используется на современных судах. Наряду с общеобразовательными предметами изучаются и специальныепредметы, такие как морская практика, основы судовождения, техника личного выживания, устройство судна, материаловедение, чертежи и другие. Полученные знания закрепляются практическими работами во время производственного обучения и практики на судах в порту.

 

В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии

 

Спасибо большое Сергею Васильевичу Кивалову за то, что он предоставил нам такое хорошее место для учёбы морского профиля. Я проучился тут 3 года. Преподавательский состав очень хороший, педагоги на высшем уровне. Я надеюсь, что те знания, которые я получил в этом училище, непременно помогут мне в работе и в жизни. Спасибо Сергею Васильевичу, что он сохранил это училище и не закрыл его, как закрывают все остальные профессионально-техническиеучилища по всей стране,

- поблагодарил выпускникМорского училища № 3 Денис Шуманов.

 

Во время обучения здесь было много всего интересного, самыелучшиевпечатления о ребятах, об учителях. Я получилобразование по специальности “моторист” на 3 курсе, первые 2 курса мы учились на “токаря”, получили образование, защитили диплом на отлично, была у нас практика на заводе, там мы отработали 2 месяца, изучали, как делать новые изделия, как делать сверло. На 3 курсе узнали подробнее о каждом механизме: как работает, как смазывается, какие там приборы способствуют развитию двигателя,

- рассказал о годах учёбы в Морском училище № 3 выпускник Вадим Пелин.

 

В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии

 

Отметим, что в Морском училище НУ «ОЮА», как и в лучших зарубежных колледжахесть своя регбийная команда, которая, несмотря на юный возраст ее участников, демонстрирует огромные успехи - в частности, не так давно наши моряки в рамках международного турнира «Си бриз» выиграли у англичан - представителей родины регби. А гордость училища - Никита Митин - чемпион Украины по регби-7, мастерспорта, член Национальной сборной Украины, совсем скоро едет во Францию завоевывать путевку на Олимпийские игры в Токио 2020.

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В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии
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