В добрый путь, моряки!  На теплоходе «Хаджибей» состоялся выпуск Морского училища Одесской Юракадемии

На теплоходе «Хаджибей» прошла торжественная церемония выпуска студентов Морского училища № 3 Национального университета «Одесская юридическая академия». Символично будущим специалистам в области судоходства и судоремонта вручили дипломы о получении полного среднего образования прямо в море. Училище отправило во взрослую жизнь 150 выпускников, которые получили дипломы младших специалистов. С приветственным словом к будущем морякам обратился президент Одесской юракадемии Сергей Кивалов.

Мы впервые вручаем дипломы нашим выпускникам на судне в открытом море.У нас специальность особенная – чисто одесская – морская, а поэтому, чтобы сделать это знаменательное событие действительно интересным и запоминающимся, мы решили организовать вот такую вот прогулку по Чёрному морю, погода замечательная, лёгкий летний бриз, и конечно же, всеми любимые одесские песни.Вы знаете, это очень символично, что сегодня выпускники получают свои дипломы в открытом море, это их первый, хоть и короткий, но морской рейс, который, я уверен, ознаменует начало успешной морской карьеры. За недавние две недели наша страна отметила сразу три важных праздника, связанных с морем – это День моряка, который мы отметили 25 июня, а также двойной праздник – День морского и речного флота и День Военно-морских сил Вооружённых сил Украины, который мы отпраздновали буквально два дня назад, и мы поздравляли одесситов с этими праздниками, организовывали для них прогулку на этом замечательном теплоходе,а сегодня мы поздравляем выпускников нашего Морского училища. Это должно стать ещё одной хорошей доброй традицией.Всё то, что мы сегодня видим - это благодаря тем усилиям, которые приложил весь коллективНационального университета «Одесская юридическая академия».Потому, что мы взяли на полное финансирование именно это знаменитое3-еМорское училище. Министерство образования и науки Украины отказалось от подготовки таких специалистов. За 2 года половина профессионально-техническихучилищ в нашей стране закрыто. Наш университет в рамках социального проекта взял на себя обязательство продолжить подготовку данной категории востребованных специалистови финансировать вместе с городом это училище,

- отметил Сергей Кивалов - президент Национального университета «Одесская юридическая академия», в структуру которого входит Морское училище №3.

Ребята защитили дипломы, прошли все инстанции, получили все сертификаты. Мы гордимся ими, это один из лучших выпусков, который был в училище и по успеваемости, и по дисциплине, все ребята получали стипендию. Все трудоустроены. Это главная фишка нашего училища. Все мы знаем, какая напряженная ситуация в стране, идёт избирательная кампания,но Сергей Васильевич Кивалов нашёл для нас время, для своего родного училища, которое входит в структуру Юракадемии, пришёл поздравить родителей, поздравить выпускников. Именно по его инициативе, при его поддержке у нас состоялся этот замечательный праздник - вручение дипломов в открытом море,

- подчеркнул директор Морского училища № 3 Роман Коваленко.

Не скрывали искренних радостных эмоций и родители выпускников. Их дети получили очень востребованые профессии - матрос, моторист, электрик, токарь и другие.

Хочу сказать большое спасибо Сергею Васильевичу Кивалову за то, что он сохранил и продолжаетразвивать учебную базу. Это единственное училище в городе, где готовят токарей – это очень востребованная на сегодняшний день профессия и мой сын никогда не будет без куска хлеба.В миллионном городе одна группа, которая выпускает токарей-специалистов,

- заметил отец выпускника Морского училища № 3 Евгений Слесаренко.

Мне очень нравится это училище, я очень счастлива, что мой сын поступил в это учебное заведение и благополучно закончил первый курс.Мне очень нравится и обстановка, и преподаватели. Одним словом – очень хорошее училище,

- делится мама студента Морского училища № 3 Дина Акберова.

Сначала это была моя мечта: если у меня будет сын - он пойдёт в море, будет моряком. Он меня поддержал, он видит, как я тяжело работаю, решил помочь маме и сказал: я буду моряком. Эмоции переполняют: я волнуюсь, я довольна и счастлива. Сын уже совсем взрослый, ему уже18 - красавиц-моряк,

- с гордостью говоритмама выпускника Морского училища № 3 Лилия Миронова.

Юноши поблагодарили руководство и преподавателей училища за полученные знания и горизонт перспектив в будущем. Сегодня в Черном море нет ни одного судна, где бы ни работали студенты Морского училища Одесской юракадемии. Училище имеет современную учебно-производственную базу: лаборатории, кабинеты, оснащенные новым оборудованием, которое используется на современных судах. Наряду с общеобразовательными предметами изучаются и специальныепредметы, такие как морская практика, основы судовождения, техника личного выживания, устройство судна, материаловедение, чертежи и другие. Полученные знания закрепляются практическими работами во время производственного обучения и практики на судах в порту.

Спасибо большое Сергею Васильевичу Кивалову за то, что он предоставил нам такое хорошее место для учёбы морского профиля. Я проучился тут 3 года. Преподавательский состав очень хороший, педагоги на высшем уровне. Я надеюсь, что те знания, которые я получил в этом училище, непременно помогут мне в работе и в жизни. Спасибо Сергею Васильевичу, что он сохранил это училище и не закрыл его, как закрывают все остальные профессионально-техническиеучилища по всей стране,

- поблагодарил выпускникМорского училища № 3 Денис Шуманов.

Во время обучения здесь было много всего интересного, самыелучшиевпечатления о ребятах, об учителях. Я получилобразование по специальности “моторист” на 3 курсе, первые 2 курса мы учились на “токаря”, получили образование, защитили диплом на отлично, была у нас практика на заводе, там мы отработали 2 месяца, изучали, как делать новые изделия, как делать сверло. На 3 курсе узнали подробнее о каждом механизме: как работает, как смазывается, какие там приборы способствуют развитию двигателя,

- рассказал о годах учёбы в Морском училище № 3 выпускник Вадим Пелин.

Отметим, что в Морском училище НУ «ОЮА», как и в лучших зарубежных колледжахесть своя регбийная команда, которая, несмотря на юный возраст ее участников, демонстрирует огромные успехи - в частности, не так давно наши моряки в рамках международного турнира «Си бриз» выиграли у англичан - представителей родины регби. А гордость училища - Никита Митин - чемпион Украины по регби-7, мастерспорта, член Национальной сборной Украины, совсем скоро едет во Францию завоевывать путевку на Олимпийские игры в Токио 2020.