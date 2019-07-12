В Одессе Крестным ходом почтили Касперовскую икону Божьей Матери.

12 июля в день памяти апостолов Петра и Павла православная церковь молитвенно почитает и прославляет Касперовскую икону Божией Матери - главную святыню Юга Украины.Тысячи прихожан Одесской епархии сегодня прошли крестным ходом от Свято-Успенского до Спасо-Преображенского собора. К ним присоединились верующие из разных городов страны. С молитвой о здравии, благополучии и мирном небе над головой православные уже традиционно почитают Касперовскую икону Божией Матери. Святыня считается главной на Юге Украины. С 7 часов утра в Свято-Успенском соборе многолюдно. Сотни прихожан посетили божественную литургию, которую возглавил митрополит Одесский и Измаильский Агафангел.

Так исторически сложилось, что еще со времен основания Одессы приходилось горожанам преодолевать те или иные трудные ситуации и вот Касперовская икона всегда была надеждой и упованием верующих одесситов,

- рассказывает секретарь Одесской епархии УПЦ Евгений Гутьяр.

К празднованию присоединились народные депутаты Украины, среди них Сергей Кивалов и Вадим Новинский. Присутствовал и мэр Одессы Геннадий Труханов. Все они говорят: Крестный ход объединил тысячи людей одной общей идеей.

Тысячи одесситов с самого утра сегодня молились в храме, затем был крестный ход, который возглавил митрополит Одесский и ИзмаильскийАгафангел и мы все молились за мир, спокойствие, благополучие нашего города и нашей страны. Искренне хочу поздравить всех православных, всех одесситов с тем, что мы почитаем по-особому Касперовскую икону Божьей матери. Я хочу, чтобы она принесла нам мир, благополучие, стабильность и пусть нас всех хранит Господь!

- пожелал народный депутат Украины, почётный гражданин Одессы Сергей Кивалов.



Я считаю, что православные люди должны всегда объединяться в общей молитве. Потому что общая молитва - это сила, которая нас единит и помогает нашему городу, сегодня так нуждающемуся в помощи, заступничестве и защите,

- уверен одесский городской голова Геннадий Труханов.

В Одессе по инициативе народного депутата Сергея Кивалова, а также Митрополита Агафангела был создан первый в нашей стране Центр защиты Украинской Православной Церкви.

Мы подписали такое соглашение, чтобы иметь возможность помогать отстаивать наши храмы, защищать права верующих, и эта инициатива была очень хорошо воспринята нашими гражданами.Впервые за всю историю независимой Украины были объединены усилияОдесской епархии и ведущего юридического и научного центра Украины – Национального университета «Одесская юридическая академия» по защите канонической украинской православной церкви, конституционных прав граждан на свободу вероисповедания. Я благодарен Митрополиту Одесскому и ИзмаильскомуАгафангелу за то внимание, которое он оказывает образованию, науке. В свою очередь, мы делаем и будем продолжать делать все, чтобы развивать духовность в нашем обществе,

- резюмировал Сергей Кивалов.

Наши юристы, лучшие умы города, верующие, священнослужители во главе с Сергеем Васильевичем Киваловым и по благословению высокопреосвященнейшего митрополита Агафангела, будут делать все, для того, чтобы конституционные права верующих свято и неукоснительно соблюдались,

- подчеркнула настоятельница Архангело-Михайловского монастыря Игуменья Серафима.

В Одессе близится к завершению строительство Общеобразовательной церковно-приходской школы. Символично, что первой мозаичной иконой, которая была установлена на фасаде Школы будущего, стала именно Касперовская икона Божией Матери. В городе уже традиционно почитают чудотворный образ Крестным ходом. Путь от Свято-Успенского до Свято-Преображенского собора сопровождается молитвами. Прихожане просят здравия, благополучия и долгожданного мира.

Чтобы Господь помиловал нас грешных, дал нам исцеление души, чтобы все было хорошо, чтобы был мир в Украине, чтобы все были живы, здоровы, чтобы Господь даровал нам свою благодать,

- говорит участница крестного хода Алла

За здоровье, за спасение души в первую очередь, за спасение души своей и своих родных, и своих близких. Конечно, за любовь, и в стране, и в мире, и в каждой семье, и в каждой душе, чтобы всегда присутствовала любовь,

- добавляет участница крестного хода Светлана.

Чтобы принять участие в Крестном ходе, многие верующие преодолели сотни километров. Например, прихожанин Григорий только вчера приехал из Почаева.

Я только вчера приехал из Почаева, сегодня тяжеловато на ноги, но ничего.Надо за свою веру стоять, и молиться и днем, и ночью, молиться нужно всегда Богу.

А прихожанка Мария вместе с детьми приехала из Киева, для неё этот праздник имеет особенное значение.

В этот праздник мы пришли к вере, много лет назад, и вот я пытаюсь детей приобщать к тому же. Мы каждый год ходим у себя в Киеве 51 километр крестный ход, и дети тоже и родители, которым 70 лет.

По окончании Крестного хода прихожане собрались на Соборной площади. Здесь митрополит Одесский и ИзмаильскийАгафангелпровёл торжественный молебен о мире в Украине, процветании Одессы и ее жителей.

Мы верим, что и сегодняшний день, который собрал тысячи верующих людей здесь у храма Преображения Господа нашего, который был распят, пережил Голгофу, а затем воскрес и стал символом воскресения не только города, но Украины - воскресения нашей истории и наших человеческих сердец,

- выразил надежду Владыка Агафангел.