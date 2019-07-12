Сергей Кивалов встретился с ведущими журналистами Одессы и региона

Кандидат в народные депутаты Украины по 135 округу Одессы, действующий парламентарий Сергей Кивалов провел круглый стол с участием представителей ведущих СМИ Одессы.

МАРИНА ЖУКОВСКАЯ, Директор телеканала «Одесса», заслуженный журналист Украины: Мы знаем, что Украинская Конституция – одна из лучших в мире, это всеми признано. А сейчас, особенно перед выборами, все чаще мы слышим о том, что пришло время Конституцию менять – на худшую?

Сергей Кивалов: Конституция Украины относится к жестким нормативным актам. Чтобы ее изменить, нужно абсолютное большинство – 300+1 голос из 450 депутатов. Для того чтобы внести изменения, необходимо действовать в два этапа, из которых первый - принятие закона о референдуме, без которого цивилизованное общество существовать не может. Сейчас закона о всеукраинском референдуме просто не существует: власть в нем не заинтересована. Потому что тогда придется упразднить всякие сомнительные социологические исследования. Я считаю, что необходимо внести изменения по следующим пунктам.

Первое – судьи первой инстанции должны избираться. Для принятия закона о новой системе судоустройства и статусе судей нужно идти по этому пути. Мы все равно к этому придем. Мы привыкли ссылаться на опыт развитых стран. Вот пример: в Соединенных штатах Америки из 50 штатов в 23-х избираются судьи не только первой инстанции, но вплоть до Верховного суда.

Украина – огромная страна со своими традициями. У нас в Конституции записано, что власть принадлежит народу. Будет правильно, если в каждом районном центре, наряду с депутатами райсовета, будут избирать еще 2-3 судей. Позволяет себе судья какие-то вольности, принимает заведомо неправосудные решения – больше никогда его не изберут. Печально, что сегодня всех судей назначает Президент Украины – из-за этого доверие к судебной системе снижается. Судьи получают заработную плату, но не осуществляют правосудие, потому что лишены полномочий – это искусственно созданный хаос, налицо состав преступления, о чем мы говорили с директором Государственного бюро расследований, когда он посещал наш вуз. Готовясь к выборам, политики сформировали только Верховный суд. Зарплата такого судьи – 340 тысяч гривен. Не в год – в месяц! Вдумайтесь, это при минимальной пенсии 850 гривен! А судебную систему первой инстанции развалили вообще: преступники по нескольку лет не могут дождаться, чтобы им определили меру наказания – некому!

АЛЕКСАНДР КОЗЫРЬ, Директор медиахолдинга Kozyr digital, заслуженный журналист Украины: С каждыми выборами мы все бьем и бьем рекорды по желающим быть в Верховной Раде. И в контексте качественного состава сегодняшнего списка кандидатов, ответьте, пожалуйста, на извечный вопрос современной цивилизации: может ли кухарка управлять государством?

Сергей Кивалов: У нас есть опыт последних пяти лет, когда 11 народных депутатов не имеют вообще никакого образования. То есть буквально: с трудом читают по слогам! Каких законодательных инициатив от него можно ожидать? Это – результат выборов по закрытым спискам. Система открытых списков вообще далека от совершенства. Да еще хотели отказаться от мажоритарки. Кодекс, который сегодня рассматривается в Верховной Раде, таит в себе те же подводные камни.

РУСЛАН ДРОЗДОВ, Ведущий телеканала «Академия»: Президент В. Зеленский говорил, что у нас будет возможность выбирать глав Областных администраций. Однако существует вероятность, что у нас будет новый губернатор Одесской области, о котором большинство одесситов не знает вообще ничего. Хотелось бы услышать Ваше мнение.

Сергей Кивалов: Я глубоко убежден, что выборы губернатора - должны быть. Только тогда мы получим хорошую систему управления. Я не знаю, кого назначат. Вероятно, это будет хороший менеджер. Однако у нас есть свой потенциал – почему бы его не задействовать? Это было бы правильно – избрать на этот пост человека, пользующегося авторитетом в городе и регионе. И если действующий Президент предложит такую систему – это будет хорошо и справедливо.

ЕКАТЕРИНА БУЛЫЧЕВА, Ведущая телеканала «Здоровье», Ведущий телеканала «Академия»: Сергей Васильевич, скажите, хватает ли Вам депутатских полномочий, чтобы способствовать проведению реформ? Пошли бы Вы в губернаторы Одесской области?

Сергей Кивалов: Наверное, пошел бы. Наверное, это было бы интересно. Если изберут. А назначенным губернатором – нет. Вообще, все, что касается избирательной системы, требует определения какой-то грани. Вот говорили о децентрализации – ничего не вышло, мы только породили двойную систему управления. Исполнители избираемых и назначаемых должностей – дублируют друг друга. Здесь нужен продуманный подход.

ГРИГОРИЙ БЛАЙДА, Ведущий телеканала «Репортер»: В силу известных обстоятельств последние 5 лет многие вопросы не решались – очевидно, Киев не был в этом заинтересован. Сейчас происходит некоторая перезагрузка власти, и одна из надежд одесситов – что будет проведено объективное расследование трагедии 2 мая. Каково Ваше мнение?

Сергей Кивалов: Это – действительно трагедия 21 века. В мирное время 48 человек сожгли живьем. Об этом знает весь мир. Когда это произошло, поднялись общественные организации всей Европы. Однако до сих пор не наказаны подлинные виновники – организаторы и исполнители. Мы знаем, кто эти люди. Любой в Одессе вам назовет имена причастных к этой трагедии. Сегодня они еще у власти, но думаю, что через месяц мы сможем создать специальную комиссию. Сразу после этой трагедии я обратился к Президенту Международного Уголовного Суда и к Прокурору Международного Уголовного Суда. И они меня приняли, хотя их уровень – это общение с президентами и главами правительств государств, а я рядовой депутат. Когда они увидели артефакты, как добивают покалеченных людей, выпрыгивающих из окон горящего здания, у них навернулись слезы – неужели сегодня это возможно в центре Европы?! ООН выражает обеспокоенность тем, что расследование не ведется. После встречи с Президентом Гаагского суда я встретился с Прокурором. Он говорит: «Мы готовы это сделать, но Украина должна присоединиться к Римскому статуту». То есть мы должны присоединиться к Международному Уголовному Суду – это наша обязанность. Государства, претендующие на то, чтобы быть европейскими, должны подписать этот Статут. Но, хотя я неоднократно поднимал этот вопрос, мне не дали его лоббировать. Потому что тогда автоматически начнется расследование и других событий, в частности, происходящих на Востоке страны – там многие десятки погибших как с одной, так из другой стороны. Хотя, думаю, достаточно смены власти, чтобы и без Римского Статута начать расследование.

Вот вчера в мой офис забежали националисты – думаю, это связано как раз с тем, что я постоянно поднимаю этот вопрос, ни одна встреча с жителями района не обходится без этой темы.

Я говорил об этом в своем докладе в Парламентской Ассамблее Совета Европы – там все поддержали мое выступление. Приехал сюда в Одессу – возле Национального университета «Одесская юридическая академия» сожгли чучело Кивалова с привязанной к нему кладбищенской плитой. Это шоу, как и вчерашнее – оплаченный цирк. Проведение таких погромов – это их способ заработка. В депутатской приемной сидят девушки, ведут запись на осуществление социальных программ – вдруг забегают молодчики толпой. Перепугали девушек. Это – частное предприятие, расположенное на частной территории. Влетели толпой в несколько десятков человек, похватали все, что лежало на столах: телефоны, компьютер – все подмели. Многое, что не смогли украсть, повредили. Среди них был один из моих конкурентов-кандидатов, а его мама работает в Международном гуманитарном университете. Это просто шок. 14 лет у нас мама работает. Я думаю, она своего сынка не похвалит за такие дела.

Это – люди, далекие от цивилизации. Ты видишь какое-то нарушение – решай законными методами. А они вообще не поняли, куда они попали: это – негосударственное учебное заведение, там можно открывать любой штаб, хоть всех кандидатов Приморского района. У нас подписан соответствующий договор с ректором МГУ. Они совершили преступление, и мы будем настаивать на расследовании – у этого дела есть судебная перспектива. Так же как и трагедии 2 мая.

МИХАИЛ КАЦИН, Ведущий телеканала «Медиа Информ»: Главные лозунги Вашей избирательной кампании – стабильность и развитие. На Ваш взгляд, как нам восстановить стабильный курс развития нашей страны, и почему не все депутаты в этом заинтересованы?

Сергей Кивалов: Стабильность – хорошее понятие. Пример - наши проректора. Они работают с момента создания вуза, и мы видим результат их стабильной работы. Так и в государстве. Вспомните, как был избран Петр Порошенко – в один тур! Ему поверили, а оказалось – полное уничтожение управления страной и антигуманные реформы. Я уже не касаюсь судебной системы – достаточно посмотреть на медицинскую реформу. Пятьдесят копеек в месяц бесплатной медицинской помощи на одного человека предусмотрено бюджетом. При том, что в Конституции гарантировано бесплатное лечение! Но пока не поменяется власть – ничего не изменится. Вот, премьер-министр хочет опять идти в правительство. Мало им, что за пять лет в 11 раз подняли цену на газ, в 8 раз цену на воду. Мои оппоненты спрашивают: «Вы же были в Верховной раде?!». Да, был. Но я входил в число тех депутатов, которые ни разу не проголосовали за законы, определяющие эти грабительские размеры пенсий, коммунальных услуг, социальных выплат – за бюджет. Хотя, не скрою, меня пытались привлечь. Я не могу на это пойти – как потом смотреть людям в лицо?

Имея такие ресурсы, имея такой народ – выходя из СССР, мы были наиболее благополучной республикой - сегодня мы по благосостоянию – самая нищая страна в Европе.

А закон о полной украинизации? – я считаю, что это наглая пощечина всему Югу Украины. Если мы говорим, что хотим объединить, «сшить» страну, то необходимо помнить, что кроме Львова и Тернополя есть Николаев, Херсон, Одесса, есть Донецк и Луганск, в конце концов. Надеемся, что новый президент пересмотрит отношение к нашему региону и примет во внимание тот языковой законопроект, который разработан одесситами. Он нами назван, как в Конституции: «Закон о русском языке и языках нацменьшинств». Они бы убрали из Конституции слово «русский», но для этого – нужно провести референдум…

Закон Кивалова-Колесниченко я провел через все международные инстанции, прежде чем внести в Верховную Раду, и этот закон мы также примем – я уверен. Язык – нельзя навязывать, тем более это предусмотрено Международной хартией о языках, которая доминирует над национальным законодательством. И не нужно прятать голову в песок: то, что навязывается – не будет принято, будь то язык, религия или что иное.

У нас – парламентско-президентское государство, и я надеюсь, что такого парламента у нас больше не будет, потому мы сможем поправить все, что касается социальных вопросов.

МАРИНА ЖУКОВСКАЯ, Директор телеканала «Одесса», заслуженный журналист Украины: Сергей Васильевич, Вы много лет развиваете социальные программы помощи одесситам. Какие из них

Вы считаете сегодня самыми важными и намерены продолжать?

Сергей Кивалов: Я, если запускаю социальный проект, то уже не останавливаю. Многие работают годами, некоторые – десятилетиями, как Юридическая клиника. Очень востребованы сегодня компьютерные курсы, но я считаю важнейшей программу оказания бесплатной стоматологической помощи пенсионерам и малоимущим одесситам. Несколько лет нужно не есть человеку, чтобы накопить денег на качественное лечение или протезирование. А ведь это – люди, десятилетия отработавшие на производствах! Мы создали две ультрасовременные стоматологические клиники как клиническую базу для студентов медицинского факультета, и привлекли туда самых именитых специалистов с условием, что они будут бесплатно помогать старикам, а материалы мы обеспечиваем. Директор клиники – профессор Леонид Чулак. Оборудование – лучшее в городе. Сегодня клиника ежедневно принимает 20-25 человек – это говорит о нужности такой нашей программы. Я сам туда частенько заглядываю, чтобы контролировать. Недовольных лечением – нет. Хотя люди приходят в очень запущенном состоянии. Вот сейчас открыли хирургический кабинет с уникальным оборудованием. Студенты с воодушевлением там работают: и практика хорошая, и люди благодарны.

А компьютерные курсы показывают, насколько мы можем продлить жизнь нашим гражданам, если обучать их новым навыкам в пожилом возрасте. Я вообще планирую развивать этот проект в государственном масштабе. Почему бы не выделить бюджетные средства для организации таких курсов по всей стране? Ведь эти люди – создавали эту страну, трудились десятилетиями! Сравните, как живут пенсионеры у нас и за рубежом. Создается впечатление, что это – сознательный геноцид.

АЛЕКСАНДР КОЗЫРЬ, Директор медиахолдинга Kozyr digital, заслуженный журналист Украины: Ваша жизненная позиция известна одесситам не только в реальном мире, но она также мощно представлена в мире виртуальном. Это – веяние времени. Социальная сеть фейсбук – поле диванных войн, и ваши оппоненты используют эту площадку для распространения компромата. Как Вы к этому относитесь?

Сергей Кивалов: Народный депутат Украины – если он действительно народный – должен работать. Я – не только перед выборами – общаюсь с людьми на своем округе у них во дворах, на предприятиях, организациях, в своей приемной. Есть категория одесских депутатов, которые пять лет назад избрались, и с тех пор ни разу не были в городе. Все их избиратели идут со своими проблемами в мою депутатскую приемную. И этих людей никакой фейсбук не введет в заблуждение. Я в это верю, верю в свою страну, в свой город. Вот подтверждение: в самое тяжелое время, когда все власти были против меня, в 2014 году, я заложил строительство общеобразовательной школы будущего – школы совести, как назвал ее наш Митрополит Агафангел.

Мы провели конкурс проектов среди студентов нашей Строительной академии, и победил проект, где в цетре – храм, а от него, как крылья, - классы. За такую идею мы наградили автора месячным отдыхом на нашей базе в Затоке. А материалы – самые современные, самые лучшие. Высота потолков в классных комнатах – 4 метра. Бассейн – на 6 дорожек длиной 25 метров. Системы отопления – экологические. Актовый зал – на 1200 мест. Комнат для кружков и факультативных занятий – не менее двадцати. Высота потолков в спортзале – 11 метров. Но самое главное – храмы! Школу в народе называют ЦПШ – церковно-приходская школа, хотя официально – Международная академическая школа Одессы, МАШО. И в этом году она начнет работать. Мы объявили конкурс преподавателей. Есть у нас договоренность с Лондоном, что к нам будут приезжать носители языка, чтобы желающие могли изучать гуманитарные науки по-английски. Будет там и русский язык, будет и украинский – каждый сможет сделать свой выбор. Для того, чтобы дети смогли учиться бесплатно, мы ведем очень серьезный разговор с мэром Геннадием Трухановым в отношении коммунальных услуг – чтобы бюджет нас поддержал. И так мы благодаря внедрению новых технологий – солнечных батарей – имеем экономию около 80% в каждом общежитии, где мы они установлены. Мы планируем перевести на это отопление все наши здания. Теперь я предлагаю мэру распространить это на все наши пятиэтажные дома, чтобы улучшить условия жизни одесситов. 10 лет только гарантийной работы – а в целом предусмотрено 20-25 лет службы оборудования.

ЕКАТЕРИНА БУЛЫЧЕВА, Ведущая телеканала «Здоровье»: Сергей Васильевич, говорят, в вашем районе действует еще одна социальная программа – бытовые услуги, бесплатный ремонт одежды и обуви для пенсионеров и бесплатная парикмахерская?

Сергей Кивалов: Должен признаться, это – правда. Мы в своей структуре имеем три ПТУ, два из которых находятся в Одессе – это училище сферы услуг и подготовка рабочих морских специальностей. Когда Министерство отказалось от профессионально-технических училищ, мы их взяли в свою структуру, на свое финансирование. Для нас это – социальный проект. И мы говорим: «Вы готовите парикмахеров? – возьмите пенсионеров, которые не могут оплатить хорошую стрижку, сделать прическу». И вы знаете, люди на неделю вперед в очередь записываются, чтоб поухаживали за их волосами. При пенсии 1,5 – 2 тысячи это – накладно, а мы их делаем красивыми. Такая же ситуация и починкой обуви и одежды. Не только получают специальность, но и людям помогают.

К слову, скажу, что токарей в Одессе готовит только Национальный университет «Одесская юридическая академия». Сегодня это – дефицитная востребованная специальность. Вообще, у нас конкурс на поступление. Я горжусь этим своим проектом. Профтехобразование в нашей стране нужно возрождать и развивать, за ним – будущее.

МАРИНА ЖУКОВСКАЯ, Директор телеканала «Одесса», заслуженный журналист Украины: Сегодня много раз было произнесено слово «хаос». Что сделать, чтобы страна вышла из этого состояния – из хаоса, чтобы вернулась на рельсы любви к своим гражданам?

Сергей Кивалов: Если мы не привлечем к ответственности совершивших преступления, то мы получим то, что и было: уличные грабежи, налеты. Сегодня процент раскрываемости преступлений в нашей стране – самый низкий за всю историю независимого государства Украина. Статистика показывает 25-30 процентов, а на самом деле больше 7 процентов никто не раскрывает. Уничтожили систему розыска, следовательскую и судебную системы. Раскрывать преступления некому. В первые годы, когда приняли закон о люстрации, поувольняли специалистов – не стало профессиональных кадров. Разогнать – можно, а потом собрать – гораздо сложнее. Я думаю, что Конституционный суд отменит закон о люстрации. Я уверен в этом. Потому что и все международные организации, и Венецианская комиссия заявили, что это – неправильно. Мое мнение – нужна качественная система управления. Сегодня немодно, но я хочу привести одну классическую цитату, характеризующую социальное управление. Говорят так: «Отдельный скрипач сам управляет собой, а оркестр нуждается в дирижере». Вот нам сегодня нужны дирижеры, которые могут управлять любым институтом – начиная от предприятия и заканчивая нашей страной. Я надеюсь, что наш главный «дирижер» будет подбирать себе «оркестр» профессионалов, и тогда прекратится хаос.