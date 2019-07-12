Кандидат в народные депутаты Украины по 135 избирательному округу Приморского района Одессы Дарт Вейдер принял участие в утреннем забеге на Трассе Здоровья. Планировал принять участие в забеге и президент Украины Владимир Зеленский, который специально в этот день посетил Одессу. Перед стартом у него была назначена встреча с Дартом Вейдером, но и в этот раз пообщаться с темным лордом не вышло.

К сожалению, не получилось у Владимира Александровича принять участие в забеге лично, некоторые мероприятия оказались важнее. Но мы все-таки ожидаем, что наша встреча состоится, пускай это будет не Трасса здоровья, а другое место. Мы обязательно поставим вас в известность,

- отметил Дарт Вейдер.

На встречу с президентом его сопровождала новая охрана, которую предоставил сам Ким Чен Ын. Как пояснил Дарт Вейдер, глава КНДР в самом деле обеспокоен ситуацией в Украине и безопасностью темного лорда. Люди в черном сопровождали кортеж Дарта Вейдера, пока он добирался на встречу, а также во время забега сопровождали трон с темным лордом.

Дарт Вейдер также сообщил, что хочет предложить президенту свою кандидатуру на пост министра обороны. Предварительные переговоры, напомним, произошли во Львове накануне.

Это очень важная должность, и ее должен занимать человек с опытом, он должен быть созидателем, он должен быть четким и непосредственно сильным и могучим, а на сегодняшний день у нас такой человек отсутствует, поэтому я готов занять эту должность, пусть Владимир Александрович рассмотрит мою кандидатуру. Я готов провести парад за 10 тысяч гривен, военный парад, вдумайтесь, и это уже с заложенным откатом в 70%,

- добавил Дарт Вейдер.

Свой марафон темный лорд вместе с Чубаккой начали от пляжа Ланжерон и двинулись по центральным улицам города во Дворец спорта. Звездная команда пробежала по проспекту Шевченко до Площади Десятого апреля и сделала круг почета, после чего отправилась в район Отрады, где собирались участники забега. Как и ожидалось, Дарт Вейдер стартовал первым, и он же первым преодолел марафонскую дистанцию в три километра. Несмотря на многочисленную охрану, участники забега могли пообщаться с темным лордом беспрепятственно. Как только он появился на беговой дорожке, его сразу же окружили поклонники.

Дарт Вейдер высказался в поддержку спортивного оздоровления молодежи. По его словам важно создать достойные условия для занятий спортом, а особенно надо увеличивать зеленые зоны в Одессе.

Одесса более спортивна, более развита, мы хотим, чтобы это все так и оставалось, потому что все, что там происходит, застройки на побережье и так далее, мы хотим все это убрать, мы намерены сделать зеленую зону, на которой люди будут себя спокойно чувствовать, будут иметь свои места для занятий спортом,

- поделился Дарт Вейдер.

Темный лорд, Чубакка, штурмовики и Люди в Черном стремятся регулярно участвовать в спортивных мероприятиях и стимулировать молодежь, ведь как говорили в фильме Звездные Войны: все проблемы во Вселенной от того, что никто никому не помогает.