Кандидат в народные депутаты Украины по 135 избирательному округу Приморского района Одессы Дарт Вейдер принял участие в утреннем забеге на Трассе Здоровья. Планировал принять участие в забеге и президент Украины Владимир Зеленский, который специально в этот день посетил Одессу. Перед стартом у него была назначена встреча с Дартом Вейдером, но и в этот раз пообщаться с темным лордом не вышло.
- отметил Дарт Вейдер.
На встречу с президентом его сопровождала новая охрана, которую предоставил сам Ким Чен Ын. Как пояснил Дарт Вейдер, глава КНДР в самом деле обеспокоен ситуацией в Украине и безопасностью темного лорда. Люди в черном сопровождали кортеж Дарта Вейдера, пока он добирался на встречу, а также во время забега сопровождали трон с темным лордом.
Дарт Вейдер также сообщил, что хочет предложить президенту свою кандидатуру на пост министра обороны. Предварительные переговоры, напомним, произошли во Львове накануне.
- добавил Дарт Вейдер.
Свой марафон темный лорд вместе с Чубаккой начали от пляжа Ланжерон и двинулись по центральным улицам города во Дворец спорта. Звездная команда пробежала по проспекту Шевченко до Площади Десятого апреля и сделала круг почета, после чего отправилась в район Отрады, где собирались участники забега. Как и ожидалось, Дарт Вейдер стартовал первым, и он же первым преодолел марафонскую дистанцию в три километра. Несмотря на многочисленную охрану, участники забега могли пообщаться с темным лордом беспрепятственно. Как только он появился на беговой дорожке, его сразу же окружили поклонники.
Дарт Вейдер высказался в поддержку спортивного оздоровления молодежи. По его словам важно создать достойные условия для занятий спортом, а особенно надо увеличивать зеленые зоны в Одессе.
- поделился Дарт Вейдер.
Темный лорд, Чубакка, штурмовики и Люди в Черном стремятся регулярно участвовать в спортивных мероприятиях и стимулировать молодежь, ведь как говорили в фильме Звездные Войны: все проблемы во Вселенной от того, что никто никому не помогает.