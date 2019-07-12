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  • Дата: Сегодня, 19:43
Сегодня, 19:43

16 июля в Одессе откроется новый мультифункциональный спорткомплекс на самом берегу моря

Категория: Первая полоса / Новости

16 июля в Одессе откроется новый мультифункциональный спорткомплекс на самом берегу моря

Два стадиона, баскетбольная и волейбольная площадки, теннисный корт и тренажеры. Уже 16 июля на 8-й станции Большого фонтана откроется современный спортивный комплекс. Инициатор большого строительства президент Международного гуманитарного университета, народный депутат Украины Сергей Кивалов проинспектировал завершающую стадию работ. Практически установлены трибуны, заканчивается укладка верхнего покрытия игровых полей.

16 июля в Одессе откроется новый мультифункциональный спорткомплекс на самом берегу моря

Здесь одновременно будет два футбольных поля. Но вы обратили внимание насколько оно качественное? Вот это немецкая крошка. Сначала идет один слой. Потом швейцарская “Коника” как клей. То есть на всех мировых стадионах, где проходят чемпионаты Европы, чемпионаты мира используют вот такую технологию и используют такое покрытие. Самое современное покрытие, которое используется - оно у нас. И я думаю, оно будет служить длительное время,
- уверен инициатор строительства, президент Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов.

16 июля в Одессе откроется новый мультифункциональный спорткомплекс на самом берегу моря

Народный депутат напомнил, что объект строится за деньги вуза, бюджетных - государственных или городских средств здесь нет. Сергей Кивалов подчеркнул: спортивный комплекс будет доступен не только студентам Международного гуманитарного университета, но и всем одесситам. Улучшение условий спортивной инфраструктуры - лучшая пропаганда здорового образа жизни.

16 июля в Одессе откроется новый мультифункциональный спорткомплекс на самом берегу моря

 

Я считаю, что это стратегическая задача нашего государства. Надо создавать такие комплексы. А то у нас площадку какую-то сделали, причём за бюджетные деньги, три метра асфальта застелили и пиарятся потом месяцами. Вот конкретный вклад Международного гуманитарного университета в развитие нашего города, развитие спорта. Я горжусь этим проектом, который мы сегодня предлагаем жителям нашего города, это все находится в Приморском районе, и это всё доступно и бесплатно,
 - подчеркнул Сергей Кивалов.

16 июля в Одессе откроется новый мультифункциональный спорткомплекс на самом берегу моря

Спортивный комплекс также обустроили дренажными колодцами для отвода поверхностных ливневых сточных вод. После реконструкции арена будет рассчитана на более чем 1000 посадочных места.

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16 июля в Одессе откроется новый мультифункциональный спорткомплекс на самом берегу моря
16 июля в Одессе откроется новый мультифункциональный спорткомплекс на самом берегу моря
16 июля в Одессе откроется новый мультифункциональный спорткомплекс на самом берегу моря
16 июля в Одессе откроется новый мультифункциональный спорткомплекс на самом берегу моря
16 июля в Одессе откроется новый мультифункциональный спорткомплекс на самом берегу моря
16 июля в Одессе откроется новый мультифункциональный спорткомплекс на самом берегу моря
16 июля в Одессе откроется новый мультифункциональный спорткомплекс на самом берегу моря
16 июля в Одессе откроется новый мультифункциональный спорткомплекс на самом берегу моря
16 июля в Одессе откроется новый мультифункциональный спорткомплекс на самом берегу моря
16 июля в Одессе откроется новый мультифункциональный спорткомплекс на самом берегу моря
16 июля в Одессе откроется новый мультифункциональный спорткомплекс на самом берегу моря
16 июля в Одессе откроется новый мультифункциональный спорткомплекс на самом берегу моря
16 июля в Одессе откроется новый мультифункциональный спорткомплекс на самом берегу моря
16 июля в Одессе откроется новый мультифункциональный спорткомплекс на самом берегу моря
16 июля в Одессе откроется новый мультифункциональный спорткомплекс на самом берегу моря
16 июля в Одессе откроется новый мультифункциональный спорткомплекс на самом берегу моря
16 июля в Одессе откроется новый мультифункциональный спорткомплекс на самом берегу моря
16 июля в Одессе откроется новый мультифункциональный спорткомплекс на самом берегу моря
16 июля в Одессе откроется новый мультифункциональный спорткомплекс на самом берегу моря
16 июля в Одессе откроется новый мультифункциональный спорткомплекс на самом берегу моря
16 июля в Одессе откроется новый мультифункциональный спорткомплекс на самом берегу моря
16 июля в Одессе откроется новый мультифункциональный спорткомплекс на самом берегу моря
16 июля в Одессе откроется новый мультифункциональный спорткомплекс на самом берегу моря
16 июля в Одессе откроется новый мультифункциональный спорткомплекс на самом берегу моря
16 июля в Одессе откроется новый мультифункциональный спорткомплекс на самом берегу моря
16 июля в Одессе откроется новый мультифункциональный спорткомплекс на самом берегу моря
16 июля в Одессе откроется новый мультифункциональный спорткомплекс на самом берегу моря
16 июля в Одессе откроется новый мультифункциональный спорткомплекс на самом берегу моря
16 июля в Одессе откроется новый мультифункциональный спорткомплекс на самом берегу моря
16 июля в Одессе откроется новый мультифункциональный спорткомплекс на самом берегу моря
16 июля в Одессе откроется новый мультифункциональный спорткомплекс на самом берегу моря
16 июля в Одессе откроется новый мультифункциональный спорткомплекс на самом берегу моря
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