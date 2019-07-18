На 8-й станции Фонтана открыли современный спортивный комплекс

Открытие нового спортивного комплекса, доступного всем одесситам, на набережной 8-й Станции Большого Фонтана, стало спортивным событием года.

Многие пытались строить спортивные площадки с тренажерами в парковой зоне вдоль трассы Здоровья. Однако итог плачевный: все разрушено, раскурочено. Почему? – сделали и забыли. Люди разные, есть такие, у которых только и чешутся руки, чтоб испортить. А у Сергея Васильевича – все под контролем. Охрана, наблюдение, чистота. Позаботился, чтоб у людей был удобный доступ. Во всем молодец! Спасибо ему,

- так оценивают жители улицы Новобереговой очередную новеллу парламентария Сергея Кивалова.

Открытие спорткомплекса стало большим праздником для всех жителей города не только по содержанию, но и по форме. Церемония открытия сопровождалась выступлением команд юных и взрослых спортсменов, красивыми и яркими музыкальными номерами и гимнастическим композициями. В числе почетных гостей был мэр Одессы Геннадий Труханов и лидеры молодежных и общественных организаций.

Чем больше у нас будет таких спортивных сооружений – тем меньше понадобится больниц, поскольку занятия спортом, как известно – залог здоровья и долголетия. И я выражаю большую человеческую благодарность Сергею Васильевичу за то, что он дает возможность нашим детям приобщаться к спорту не просто бесплатно, а еще и в таких условиях, которые с первых шагов и на всю жизнь привьют желание участвовать в спортивной жизни общества на самых разных уровнях. Ведь такие высокотехнологичные покрытия и специальное оборудование – это совсем не то, что было, когда дети бегают по пыльной площадке, переодеваются в неопрятных холодных раздевалках. Этот комплекс сразу стал образцовым не только для города, но мало где в Украине можно найти нечто подобное – ведь это, действительно, не спортивная площадка, а комплекс из нескольких полей, которые могут трансформироваться из футбольного в волейбольное, баскетбольное, и так далее. А уличные тренажеры здесь такие, которые редко приходилось видеть, хотя я всю жизнь связан со спортом,

- отметил Геннадий Труханов.

Состоялось открытие уникального спортивного комплекса – спортивного ядра Национального университета «Одесская юридическая академия». Его оснащение позволяет проводить соревнования самых высочайших уровней – от международных турниров до чемпионатов мира, Европы. Достаточно сказать, что в целом на универсальной базе нашей Юридической академии проведены два чемпионата мира, два чемпионата Европы, турнир по первой нашей национальной борьбе запорожских казаков, входившей в программу одного из чемпионатов мира – на соревнования приехали спортсмены из 30 государств. Такие значимые в истории развития олимпийских видов спорта турниры на призы народного депутата Сергея Кивалова – 9 международных турниров. В их числе - турнир памяти легенды нашего спорта Лери Накани, пятикратного чемпиона СССР, чемпиона Европы, призера мира – он был ведущим спортсменом нашей национальной сборной. Здесь побывали сборные команды Грузии, Франции, Белоруссии, Ирана, Турции – много есть желающих приехать сюда, особенно в летний сезон, когда теплое приветливое море плещется совсем рядом, - рассказал Иван Иванович Чертов – заслуженный тренер Украины, мастер спорта СССР, судья международной категории, доцент кафедры физвоспитания Национального университета «Одесская Юридическая академия». Иван Иванович говорит: у меня свыше 50 лет тренерского и педагогического стажа, я был выводным тренером сборных команд Украины, свыше 100 загранкомандировок, повидал много спортивных баз, и могу утверждать – это уникальная база, за такими базами – будущее. Хочется сказать самые добрые слова благодарности Сергею Васильевичу, пожелать ему здоровья, дачи. Трудно даже представить себе, как ему все удается. Это не просто трудоемкий процесс, это процесс, который обязывает общество помогать таким людям. Вот например, воспитанники центра спортивных единоборств «Олимпийская надежда» Национального университета «Одесская юридическая академия» - они побывали в 38 государствах мира, привозя оттуда множество медалей разного достоинства. Это – настоящий центр спортивных единоборств.

Сам Сергей Васильевич ностальгически вспоминает, сколько сил, трудов и испытаний пришлось приложить, чтобы достичь такого результата:

Сегодняшнее событие – страница спортивной истории нашего города, и я раз видеть на нашем празднике мэра города Геннадия Леонидовича. Мы действительно вложили сюда душу, построили тут не отдельную площадку или стадион, а целый комплекс. А ведь это – не центр города, а прибрежная оползневая зона. Здесь почва пронизана ручейками грунтовых вод, и любое строительство рушится, как карточный домик, если допустить хоть малейшую небрежность. Прежде чем стала возможной постройка комплекса, нам пришлось создать целую гидрологическую систему, укрепить склоны, высадив на них несколько десятков растений для удержания грунта. А это – отдельная наука: в ареале нашего города сформировалась уникальная среда. Она называется «зона рискованного земледелия». Предугадать поведение погоды и реакцию саженцев в таких обстоятельствах просто невозможно. В частности, в летнее время у нас полупустынный климат, склонный к засухе, он похож на погоду северной Италии и юга Франции. Однако у нас нет гор, поэтому летом наши зеленые насаждения страдают от суховеев, а зимой — от пришедших с моря соленых туманов и пронизывающего холода, усиливающегося сыростью. Это отдельный микрокосмос который нам удалось приспособить к нуждам одесситов. Кроме того, мы сделали специальные подъезды на наши площадки с Трассы здоровья, чтобы каждый желающий в удобное для себя время мог поработать здесь над поддержанием спортивной формы.

Тут такая красота! Это ж все для детей! Сколько Кивалов сделал для наших людей. Вчера открывали бювет для водички, чтоб деткам давать экологическую воду. Церковно-приходскую школу открывать будут скоро. Мы такие довольные, что у нас такой депутат, что он нам помогает, и для деток много программ, и на обращения, просьбы граждан всегда реагирует. Мы – за то, чтобы он всегда побеждал, на любых выборах!

- говорит жительница Приморского района Анна Федоровна Бондаренко.