Встреча с народным депутатом: Армянская диаспора поддерживает Сергея Кивалова на выборах

Народный депутат Сергей Кивалов встретился с армянской диаспорой Одессы. Встреча прошла в Армянском культурном центра на Гагаринском плато.

Народный депутат Украины, президент Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов подчеркнул,что университет уже много лет поддерживает дружеские отношения с Одесской армянской общиной, сотрудничает со многими представителями диаспоры и всегда находят общий язык.

Одесса особый город, в котором всегда мирно уживались представители многих национальностей. Сегодня в Одесской области насчитывается 133 национальности, и все мы уважаем друг друга. С армянским народом нас объединяетеще и принадлежность к общей конфессии. Мы работаем, дружим, общаемся, живем в одном городе, у нас общие интересы и заботы. Забот, к сожалению, много, и с ними нужно справляться на законодательном уровне,

– сказал Сергей Кивалов.

По мнению народного депутата – самой главной проблемой для страны остаются военные действия, которые никак не прекращаются несмотря на то, что политики с высоких трибун обещают покончить с войной в самые ближайшие сроки. Однако, кроме разговоров, ничего не происходит, и этому есть свои причины. Для того, что этот вопрос сдвинулся с места, необходимо, чтобы в парламенте сложилось большинство из политиков, имеющих по этому вопросу определенное мнение.

У нас, к сожалению, какую тему не возьми, все – просто ужас. Медицинская реформа, которая довела граждан нашей страны до того, что пожилые и малообеспеченные люди не то, что в полном объеме не могут получить медицинскую помощь, а иногда и вообще получить ее не могут. В бюджете на обеспечение медицинской помощи на одного человека заложено пятьдесят копеек в месяц – что тут еще скажешь? С реформированием жилищно-коммунальной сферы дошли до того, что тарифы подскочили так, что люди не во состоянии их оплатить. За последние годы плата за газ увеличилась в 11 раз, отопление – в 7 раз, коммунальные услуги – в 9 раз. Понятно, что люди со средним заработком не могут тратить так много средств из своего дохода на оплату коммунальных услуг, иначе они останутся просто голодными. Да и учебные заведения, школы, вузы, просто «вылетают в трубу» с такими тарифами. Вместе с нашимм мэром мы поразмышляли и решили, что надо прибегать к использованию альтернативных источников энергии. Недавно в общежитиях Национального университета «Одесская юридическая академия» мы установили коллекторы. Сначалапровели аудит, он четко показал экономическую целесообразность использования солнечных батарей. На80% дешевле горячая вода, а стоимость установки оборудования окупается за два-два с половиной года. Сначала мы попробовали, результат был очень хорошим, оборудовали солнечными батареями три общежития, собираемся четвертое, а потом и все шесть охватим. Со временем также оснастим учебные корпуса вуза. У нас 140 тысяч квадратных метров площади, попробуй оплати все по современным тарифам.

Сергей Кивалов выразил уверенность, что подобные источники энергии можно использовать для жилых домов Одессы, о чем он говорил с мэром Одессы Геннадием Трухановым.

Народный депутат отметил, что цены и тарифы растут, а размер пенсий при этом катастрофически падает. Этой ситуации можно избежать, если провести в парламенте законопроект о том, чтобы размер пенсий был приравнен к размеру минимальной заработной платы.

Это входит в нашу «Народную программу» и мы обязательно будем продвигать этот законопроект. Поднимется зарплата и при этом поднимается пенсия, тогда можно будет хоть как-то адаптироваться к тому, что происходит. Законопроект уже готов, мы будем его подавать на рассмотрение. Иначе люди, которые проработали на государство 40, а то и 50 лет, просто останутся за чертой бедности. Допустить этого нельзя,

– подчеркнул парламентарий.

Народный депутат рассказал, что вместе с мэром Геннадием Трухановым было принято решение создать лобби в парламенте из одесских депутатов и добиваться того, чтобы городу придали особый статус.

Наш город особенный по многим параметрам, он имеет стратегическое значение для страны, здесь расположены военно-морские силы и многое другое. Будем предлагать в парламенте законопроект по приданию нашему городу особого статуса. Есть ведь закон о столице, а это будет «Закон об Одессе». Это очень важно для нашего города, тогда и решать многие вопросы будет легче, такую программу мы предлагаем и будем добиваться ее реализации,

– отметил Сергей Кивалов.

Один из важнейших вопросов народный депутат назвал хаотичную застройку города, что приводит фактически к уничтожению ее исторической архитектурной особенности.

Если мы не добьемся для Одессы особого статуса, не остановит этот вандализм, то уже через пять-семь лет может быть поздно, от Одессы мало что останется,

– подчеркнул депутат.

Сергей Кивалов пригласил армянскую молодежь поступать в Национальный университет «Одесская юридическая академия», которы дают молодым людям прекрасное образование и путевку в жизнь, так как с дипломами известного вуза достаточно легко найти престижную работу как в Украине, так и за рубежом. Он также напомнил, что в университете сберегли систему профессионального технического образования, которое практически уничтожено в стране. Тот, кто не настроен получать высшее образование, может приобрести престижную рабочую специальность, стать токарем высшей квалификации, плотником или закройщиком.

Мы ждем вас с удовольствием, а пока хочу пожелать вам мира и добра в ваших семьях, чтобы радовались в этой жизни и взрослые, и дети. В единении наш успех, только сообща мы можем получить результаты,

– подытожил Сергей Кивалов.

С ответным словом выступил президент Одесской армянской общины Самвел Тигранян.

Мы знаем Сергея Васильевича Кивалова давно, знаем его отношение к общине. Его программа нам понятна и вызывает только положительную реакцию. Думаю, пора нам строго относится к тому, кого мы выбираем представлять народ в парламент. Мы знаем, что наши интересы Сергей Кивалов будет отстаивать, используя все возможности. И он не принадлежит к числу тех, кто говорит, и не делает. Его слова и дела идут вместе и имеют результат. Так что могу заранее сказать – мы за Сергея Кивалова, он наш кандидат,

– подчеркнул Самвел Тигранян.

Слово взял присутствующий на встрече депутат от Киевского района Дмитрий Танцюра.

Он отметил, что армяне народ мудрый и очень трудолюбивый. Они всегда готовы трудиться на благо своего города и с уважением относятся к тем, кто держит свое слово и показывает результат на деле. Дмитрий Танцюра подчеркнул, что проблема хаотичной застройки города давно уже волнует одесситов, но разрешение на строительство застройщик получает в Киеве, и одесские чиновники из соответствующих ведомств не могут на это повлиять. Инфраструктура новых жилых комплексов, которые как грибы вырастают в городе, не учитывают интересы одесситов, а зачастую вредят им, пользуясь уже имеющимися коммуникациями и тем самым дают на них слишком большую нагрузку. Это чревато разрушением коммуникаций и прочими катаклизмами. Если получится создать парламентское лобби одесситов, то на безобразную застройку города будет возможность повлиять.

Представители армянской диаспоры задали Сергею Кивалову ряд вопросов, на которые получили исчерпывающие ответы. Встреча закончилась на оптимистической ноте.