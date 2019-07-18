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  • Дата: Сегодня, 13:35
Сегодня, 13:35

Встреча с народным депутатом: Армянская диаспора поддерживает Сергея Кивалова на выборах

Категория: Первая полоса


Встреча с народным депутатом: Армянская диаспора поддерживает Сергея Кивалова на выборах

Народный депутат Сергей Кивалов встретился с армянской диаспорой Одессы. Встреча прошла в Армянском культурном центра на Гагаринском плато.

Народный депутат Украины, президент Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов подчеркнул,что университет уже много лет поддерживает дружеские отношения с Одесской армянской общиной, сотрудничает со многими представителями диаспоры и всегда находят общий язык.

 

Встреча с народным депутатом: Армянская диаспора поддерживает Сергея Кивалова на выборах

 

Одесса особый город, в котором всегда мирно уживались представители многих национальностей. Сегодня в Одесской области насчитывается 133 национальности, и все мы уважаем друг друга. С армянским народом нас объединяетеще и принадлежность к общей конфессии. Мы работаем, дружим, общаемся, живем в одном городе, у нас общие интересы и заботы. Забот, к сожалению, много, и с ними нужно справляться на законодательном уровне,

– сказал Сергей Кивалов.

 

Встреча с народным депутатом: Армянская диаспора поддерживает Сергея Кивалова на выборах

 

По мнению народного депутата – самой главной проблемой для страны остаются военные действия, которые никак не прекращаются несмотря на то, что политики с высоких трибун обещают покончить с войной в самые ближайшие сроки. Однако, кроме разговоров, ничего не происходит, и этому есть свои причины. Для того, что этот вопрос сдвинулся с места, необходимо, чтобы в парламенте сложилось большинство из политиков, имеющих по этому вопросу определенное мнение.

У нас, к сожалению, какую тему не возьми, все – просто ужас. Медицинская реформа, которая довела граждан нашей страны до того, что пожилые и малообеспеченные люди не то, что в полном объеме не могут получить медицинскую помощь, а иногда и вообще получить ее не могут. В бюджете на обеспечение медицинской помощи на одного человека заложено пятьдесят копеек в месяц – что тут еще скажешь? С реформированием жилищно-коммунальной сферы дошли до того, что тарифы подскочили так, что люди не во состоянии их оплатить. За последние годы плата за газ увеличилась в 11 раз, отопление – в 7 раз, коммунальные услуги – в 9 раз. Понятно, что люди со средним заработком не могут тратить так много средств из своего дохода на оплату коммунальных услуг, иначе они останутся просто голодными. Да и учебные заведения, школы, вузы, просто «вылетают в трубу» с такими тарифами. Вместе с нашимм мэром мы поразмышляли и решили, что надо прибегать к использованию альтернативных источников энергии. Недавно в общежитиях Национального университета «Одесская юридическая академия» мы установили коллекторы. Сначалапровели аудит, он четко показал экономическую целесообразность использования солнечных батарей.  На80% дешевле горячая вода, а  стоимость установки оборудования окупается за два-два с половиной года. Сначала мы попробовали, результат был очень хорошим, оборудовали солнечными батареями три общежития, собираемся четвертое, а потом и все шесть охватим. Со временем также оснастим учебные корпуса вуза. У нас 140 тысяч квадратных метров площади, попробуй оплати все по современным тарифам.

 

Встреча с народным депутатом: Армянская диаспора поддерживает Сергея Кивалова на выборах

 

Сергей Кивалов выразил уверенность, что подобные источники энергии можно использовать для жилых домов Одессы, о чем он говорил с мэром Одессы Геннадием Трухановым.

Народный депутат отметил, что цены и тарифы растут, а размер пенсий при этом катастрофически падает. Этой ситуации можно избежать, если провести в парламенте законопроект о том, чтобы размер пенсий был приравнен к размеру минимальной заработной платы.

Это входит в нашу «Народную программу» и мы обязательно будем продвигать этот законопроект. Поднимется зарплата и при этом поднимается пенсия, тогда можно будет хоть как-то адаптироваться к тому, что происходит. Законопроект уже готов, мы будем его подавать на рассмотрение. Иначе люди, которые проработали на государство 40, а то и 50 лет, просто останутся за чертой бедности. Допустить этого нельзя,

– подчеркнул парламентарий.

Народный депутат рассказал, что вместе с мэром Геннадием Трухановым было принято решение создать лобби в парламенте из одесских депутатов и добиваться того, чтобы городу придали особый статус.

Наш город особенный по многим параметрам, он имеет стратегическое значение для страны, здесь расположены военно-морские силы и многое другое. Будем предлагать в парламенте законопроект по приданию нашему городу особого статуса. Есть ведь закон о столице, а это будет «Закон об Одессе». Это очень важно для нашего города, тогда и решать многие вопросы будет легче, такую программу мы предлагаем и будем добиваться ее реализации,

– отметил Сергей Кивалов.

Один из важнейших вопросов народный депутат назвал хаотичную застройку города, что приводит фактически к уничтожению ее исторической архитектурной особенности.

Если мы не добьемся для Одессы особого статуса, не остановит этот вандализм, то уже через пять-семь лет может быть поздно, от Одессы мало что останется,

– подчеркнул депутат.

Сергей Кивалов пригласил армянскую молодежь поступать в Национальный университет «Одесская юридическая академия», которы дают молодым людям прекрасное образование и путевку в жизнь, так как с дипломами известного вуза достаточно легко найти престижную работу как в Украине, так и за рубежом. Он также напомнил, что в университете сберегли систему профессионального технического образования, которое практически уничтожено в стране. Тот, кто не настроен получать высшее образование, может приобрести престижную рабочую специальность, стать токарем высшей квалификации, плотником или закройщиком.

Мы ждем вас с удовольствием, а пока хочу пожелать вам мира и добра в ваших семьях, чтобы радовались в этой жизни и взрослые, и дети. В единении наш успех, только сообща мы можем получить результаты,

– подытожил Сергей Кивалов.

С ответным словом выступил президент Одесской армянской общины Самвел Тигранян.

 

Встреча с народным депутатом: Армянская диаспора поддерживает Сергея Кивалова на выборах

 

Мы знаем Сергея Васильевича Кивалова давно, знаем его отношение к общине. Его программа нам понятна и вызывает только положительную реакцию. Думаю, пора нам строго относится к тому, кого мы выбираем представлять народ в парламент. Мы знаем, что наши интересы Сергей Кивалов будет отстаивать, используя все возможности. И он не принадлежит к числу тех, кто говорит, и не делает. Его слова и дела идут вместе и имеют результат. Так что могу заранее сказать – мы за Сергея Кивалова, он наш кандидат,

– подчеркнул Самвел Тигранян.

Слово взял присутствующий на встрече депутат от Киевского района Дмитрий Танцюра.

Он отметил, что армяне народ мудрый и очень трудолюбивый. Они всегда готовы трудиться на благо своего города и с уважением относятся к тем, кто держит свое слово и показывает результат на деле. Дмитрий Танцюра подчеркнул, что проблема хаотичной застройки города давно уже волнует одесситов, но разрешение на строительство застройщик получает в Киеве, и одесские чиновники из соответствующих ведомств не могут на это повлиять. Инфраструктура новых жилых комплексов, которые как грибы вырастают в городе, не учитывают интересы одесситов, а зачастую вредят им, пользуясь уже имеющимися коммуникациями и тем самым дают на них слишком большую нагрузку. Это чревато разрушением коммуникаций и прочими катаклизмами.  Если получится создать парламентское лобби одесситов, то  на безобразную застройку города будет возможность повлиять.

 

Встреча с народным депутатом: Армянская диаспора поддерживает Сергея Кивалова на выборах

 

Представители армянской диаспоры задали Сергею Кивалову ряд вопросов, на которые получили исчерпывающие ответы. Встреча закончилась на оптимистической ноте.

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Встреча с народным депутатом: Армянская диаспора поддерживает Сергея Кивалова на выборах
Встреча с народным депутатом: Армянская диаспора поддерживает Сергея Кивалова на выборах
Встреча с народным депутатом: Армянская диаспора поддерживает Сергея Кивалова на выборах
Встреча с народным депутатом: Армянская диаспора поддерживает Сергея Кивалова на выборах
Встреча с народным депутатом: Армянская диаспора поддерживает Сергея Кивалова на выборах
Встреча с народным депутатом: Армянская диаспора поддерживает Сергея Кивалова на выборах
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