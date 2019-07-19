Обращение кандидата в народные депутаты по 135 округу Сергея Кивалова к одесситам

Дорогие одесситы! Подходит к концу избирательная кампания. Уже послезавтра, 21 июля, мы все придем на избирательные участки и определим свой выбор и перспективы нашей дальнейшей жизни. И очень важно, чтобы этот выбор был правильным.

Два месяца назад люди высказали свое отношение к ушедшей власти, которая потерпела крах, привела к полному обнищанию людей, расколу общества по языковому, религиозному и этническому признаку. Заявляя на словах о создании единой нации, на деле нанесли колоссальный урон государственности Украины, не говоря уже о территориальных потерях Донецка, Луганска и Крыма из-за своей бездарной политики руководством страной. Воровство и казнокрадство за период правления Порошенко приобрело небывалые масштабы, что сегодня обсуждается во всем мире. Поэтому наша страна оказала доверие новому президенту, задача которого - возродить Украину, определив достойное место в мировом сообществе, ликвидировать нищету в стране, обеспечить достойную жизнь, а также права и свободы граждан. Народ поверил Президенту Владимиру Зеленскому и отдал ему 73% голосов. Но могу констатировать, что на сегодняшний день, к большому сожалению, много из обещанного не воплощено в жизнь. В то же время некоторые поступки и заявления президента вызывают сомнения в желании реализации им предвыборных обещаний.

Верховная Рада должна сбалансировать государственную власть, и там где Президент вольно или невольно может допустить ошибку, Верховная Рада должна сказать свое веское слово. Поэтому, я принял решение стать народным депутатом Украины, для того, чтобы в этот достаточно сложный и переходный период для нашей страны помочь новоизбранному президенту реализовать данные народу обещания. У меня накоплен большой опыт работы в парламенте, и извините, богатый жизненный опыт, без которого порой даже самому грамотному человеку трудно принять верные решения. Приведу лишь один пример известного закона Кивалова-Колесниченка, закона о языках. На протяжении шести лет он удовлетворял все наше общество, эффективно защищая государственный украинский язык, а также русский и другие языки нашей многонациональной страны. Экстремисты отменили действие этого закона, отменили по надуманным, формальным признакам. А взамен приняли антиукраинский, антигуманный закон, острие которого направлено на раскол нашего общества, который никоим образом не учитывает региональные особенности населения в рамках единого и неделимого государства. Мы добьемся отмены этого закона и примем новый закон «О русском языке и языках национальных меньшинств», который разработан нами в рамках Народной программы.

А разве нам не надо защищать нашу веру?! Ту веру, каноническую, православную, признанную всем церковным миром, которую пытаются уничтожить расколоть и лишить украинский народ самого главного, самого сильного - духовной опоры. Но им это не удалось и не удастся. Ради повышения своих предвыборных рейтингов предыдущий президент, пошел на путь откровенного мошенничества, циничного обмана, привезя в Украину фальшивый Томос, о чем глава церкви Киевского патриархата Филарет подробно рассказал СМИ. Вот, до чего доходила власть ради достижения своих политических, узкокорыстных целей. Мы стали на защиту нашей канонической православной веры и будем ее защищать всеми законными мерами. В частности, в мае, мною и Митрополитом Одесским и Измаильским Агафангелом подписан бессрочный договор о создании первого в Украине Центра защиты Украинской Православной Церкви.

Особо хочу обратить Ваше внимание на проблему самой обездоленной категории населения – пенсионеров. Иначе, как геноцидом пожилых людей, политику предыдущей власти назвать невозможно. Мы последовательно отстаивали и будем отстаивать права наших сограждан и в этой части. Мы будем добиваться, и я вам обещаю, в числе первых законов уже в сентябре 2019 года я внесу законопроект об уравнивании минимальной пенсии с минимальной зарплатой, что фактически должно более чем в три раза увеличить размен минимальной пенсии. Защита социальных прав пожилых людей будет являться приоритетом всей моей деятельности как депутата Верховной Рады. Я вам это обещаю.

И, конечно же, я не могу не затронуть вопрос, пожалуй, самого трагического события в истории родного города – второго мая. Мы сделаем все для того, чтобы помочь новому Президенту разобраться в кровавых и кошмарных событиях в Одессе с тем, чтобы все виновные независимо от их прошлого должностного положения, которое они занимали в те кровавые дни, получили правильную правовую оценку, и наконец сели на скамью подсудимых. Я думаю, не отрою большого секрета, если скажу, что народ уже вынес приговор этим людям, их имена хорошо известны. Дело за малым – надо иметь политическую волю.

Так, кого же должен выбрать народ Украины? Неужели простая смена лиц в парламенте, приведет к его эффективной и качественной работе на благо улучшения жизни граждан? Нет. В правительстве Яценюка-Гройсмана были все новые лица, а парламент предыдущего созыва на две трети состоял из новых лиц, которые и поставили наш народ на грань выживания.

Никто так стремительно, как эти новые лица не становились политическими банкротами. Хватит нам наступать на одни и те же грабли, нам нужны порядок, стабильность и развитие. Мы, заслужили жить в мирной счастливой и богатой стране.

Наша задача избрать в Верховную Раду достойных людей, которые уже себя проявили делами. Но это произойдёт только если мы не будем голосовать за кота в мешке. Поверьте мне, - кот в зеленом мешке, — это плохой кот! Вы верили мне все эти годы как депутату, за что я Вам искренне благодарен. Даже несмотря на постоянную травлю меня власти, сделано много, но нам предстоит сделать еще больше. И это станет возможным только тогда, когда вы придёте на избирательный участок и поддержите Вашего депутата. Я уверен, что вместе мы победим!