Сергей Кивалов призвал одесситов прийти на избирательные участки и проголосовать

21 июля граждане выбирают новый парламент на досрочных выборах в Верховную Раду Украины. На одном из избирательных участков на территории санатория «Молдова» проголосовал народный депутат Украины Сергей Кивалов.

В Конституции Украины предусмотрено разделение властей – законодательную, судебную, исполнительную. Парламент осуществляет контроль за исполнительной властью, и я думаю, что если будет сильный парламент, то мы сможем потребовать от президента, чтобы он исполнял те обязательства, которые он дал. Это очень важно.

Сегодня – один из тех дней, когда мы выбираем путь дальнейшего развития нашей страны. Внеочередные парламентские выборы – это шанс выйти из кризиса и разрухи, в которой находится Украина. Ни одну из реформ, проводимых за предыдущие 5 лет нельзя назвать успешной, не говоря уже о антинародных законах, которые принимались парламентом.

Верю, что на этот раз в Верховную Раду будут избраны наиболее достойные представители украинского народа, которые смогут полностью перезапустить политическую и законодательную систему в Украине.

Я не голосовал ни за один из этих явно дискриминационных законов и не поддерживал антинародный, античеловеческий государственный бюджет, при котором порядка 80% жителей нашей страны оказались за чертой бедности. Решение Президента Украины о роспуске Верховной Рады было широко поддержано украинским народом - люди просто устали от того, что властьимущие не считаются с ними и полностью игнорируют их потребности. И вот настал один из самых решающих дней, который на ближайшие 5 лет определит вектор развития нашей страны. И сейчас в нашей стране ситуация такова, что просто нельзя быть в стороне, потому что на кону само существование Украины и жизнь наших граждан,

- сказал Сергей Кивалов.

Парламентарий призвал всех не быть равнодушными и прийти проголосовать на избирательные участки, ведь сегодня решается судьба страны и будущее каждого гражданина.

Сегодняшний день особенный, потому что граждане должны реализовать свое конституционное право, прийти на избирательный участок и избрать того кандидата, ту политическую партию, которая им симпатична. В этом и есть суть демократии, в этом и заключается реализация конституционных прав,

- отметил народный депутат Украины.

Сергей Кивалов отмечает, что перед парламентом нового созыва стоит много задач, которые необходимо решать в кратчайшие сроки. В первую очередь – это восстановление мира в стране.