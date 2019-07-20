Сергей Кивалов: выборы на 263 участке должны быть признаны недействительными

На 263 участке Приморского района выборы должны быть признаны недействительными. Об этом заявил народный депутат Украины Сергей Кивалов. Как стало известно, по словам председателя избирательного участка, , представляющего кандидата от «Слуги Народа» , штампы «выбыл» на бюллетенях напротив фамилии кандидата Кирилла Подостройца членами комиссии были проставлены уже после начала голосования на участке. Именно поэтому большое количество избирателей получили бюллетени без отметки о выбытии одного из кандидатов.

Отметим, что постановлением ЦИК регистрацию Кирилла Подостройца было отменено еще 7 июля в связи с отказом кандидата баллотироваться.

Проштамповать бюллетени надо было еще до открытия избирательного участка. Я думаю, что это целенаправленная акция, чтобы сорвать на этом участке выборы. Люди приходят, голосуют, граждане должны реализовать свое конституционное право.

Мы сейчас пишем заявление, чтобы было проведено расследование и привлечены к уголовной ответственности те, кто допустил данную ситуацию. Председатель комиссии несет персональную ответственность за то, что произошло. После получения протокола мы будем признавать выборы на этом участке недействительными, неважно кто будет впереди, какой кандидат, самое главное, что допущены серьезнейшие нарушения законодательства о выборах,

- прокомментировал народный депутат Украины Сергей Кивалов.