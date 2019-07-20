Политические провокации: решили подставить оппонента

Провокации на выборах. Микроавтобус с политической рекламой одного из кандидатов подъехал к участку №511255, что является грубым нарушением избирательного законодательства. Инцидент произошел еще утром, когда участок только открылась. Представители штаба кандидата отмечают, что автомобиль не имеет к ним никакого отношения.

Осуществлялась провокация нашими конкурентами. Подогнали микроавтобус с надписью - проводилась непрямая агитация. Официальное заявление нашего штаба - что этот микроавтобус и эта агитация не имеют никакого отношения к штабу. Сейчас составлено заявление в райотдел, чтобы владелец машины нёс административное наказание,

- говорит представитель штаба кандидата в народные депутаты Украины Светлана Осауленко.

После 8 часов, находясь на участке, я увидела - тут и полиция приехала, и пришли представители прессы выяснять, чей это микроавтобус. Это не мой микроавтобус, это не микроавтобус членов участковой избирательной комиссии. Я предполагаю, что это чистой воды провокация,

- комментирует глава избирательного участка №511255 Галина Чанышева.

Юристы штаба призывают правоохранительные органы дать надлежащую правовую оценку таким действиям. Сейчас уже подано соответствующее заявление в полицию.

На страничке Инстаграм нашего оппонента размещено фото бусика с надписью. Самое главное, с комментарием, в котором говорится: кандидат, до каких пор будет такой стыд? Полагаем, что в день выборов размещать такие картинки, такие комментарии с обвинением в адрес оппонента - выходит за рамки норм морали и норм закона,

- отмечает доверенное лицо кандидата в народные депутаты Украины Людмила Кормич.