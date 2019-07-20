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  • Дата: Вчера, 17:15
Вчера, 17:15

Лица новые - проделки старые!

Категория: Первая полоса / Новости

Лица новые - проделки старые!

На участке № 511251 в Одессе расположенного в Общежитии ОГАСА, по адресу ул. Дидрихсона, 4, глава ДВК, , представляющая  кандидата от «Слуги Народа»  Закрывшись в кабинете, она пыталась заполнять протоколы голосований до окончания процесса голосования.

При этом, со слов очевидцев, она активно протестовала против присутствия кандидатов в депутаты и их доверенных лиц, заявляя, что для этого необходимо специальное разрешение или приглашение.Когда кандидаты все же попали на участок, они смогли убедиться, что председатель комиссии закрылась в кабинете и начала заполнять протоколы до завершения голосования. Зафиксировано подозрение на грубое нарушение Закона Украины о выборах народных депутатов Украины - фальсификация избирательных документов. Напомним, что в соответствии с действующим законодательством за такое правонарушение предполагается до 7-ми лет лишения свободы. О данном происшествии уже заявлено в полицию. Теперь уже правоохранители должны вынести свой вердикт. Мы же с прискорбием должны констатировать, что лица хоть и новые, но методы старые!



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