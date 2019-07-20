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  • Дата: Вчера, 21:49
Вчера, 21:49

В Приморском районе уверенно побеждает Сергей Кивалов

Категория: Первая полоса / Новости

В Приморском районе уверенно побеждает Сергей Кивалов

Согласно результатам экзит-пола, проведенного Центром этнических и политических исследований «ЛАД», а также Киевским центром стратегических инициатив в Приморском районе уверенно побеждает Сергей Кивалов. Его преимущество составляет более 14 с половиной процентов.

 

 

 

Мы провели опрос в Приморском районе, 135-й избирательный округ. Мы взяли 90 участков из 94-х и получилось, что при явке порядка 40% получается большая поддержка у действующего народного депутата Сергея Кивалова. Я могу сказать, что у него +14,7%. С большим отрывом, на втором месте кандидат от политической партии «Слуга Народа», остальные кандидаты далеко позади,

прокомментировал глава Центра этнических и политических исследований «ЛАД» Геннадий Чижов.



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